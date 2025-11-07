Giữa cơn sốt AI, Tùng Dương chi hơn 1 tỷ đồng để giữ giọng mộc
(Dân trí) - Khi AI có thể sáng tác, hòa âm và hát thay con người, Tùng Dương vẫn quyết tâm đầu tư hơn 1 tỷ đồng thực hiện đĩa than, giữ nguyên giọng hát và cảm xúc chân thật trong từng nốt nhạc.
Trong bối cảnh công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) bùng nổ, nhiều ca sĩ có thể tạo hit chỉ bằng vài cú click, nhưng Tùng Dương đi theo hướng ngược lại. Nam ca sĩ không chạy theo sự tiện lợi của AI, cũng không muốn nhờ máy móc thay thế giọng hát và cảm xúc của mình.
Chia sẻ tại buổi giới thiệu album Vol 1: The Voice - Timeless tại Hà Nội, anh bộc bạch: “Tôi không chống AI hay công nghệ, nhưng âm nhạc phải có cảm xúc thật. AI chỉ hỗ trợ, không thể thay thế trái tim và chất xám của nhạc sĩ hay ca sĩ”.
Theo Tùng Dương, AI có thể hát lên những quãng cao tuyệt đỉnh, lập trình mọi nốt nhạc, nhưng không thể thay thế cảm xúc, hơi thở và sự rung động nội tâm mà một nghệ sĩ truyền tải khi hát.
Nam ca sĩ giữ quan điểm nghệ thuật rõ ràng, anh từ chối hát những bài hát nổi tiếng do AI tạo ra, dù có nhiều lời mời, bởi muốn trân trọng chất xám của nhạc sĩ và cảm xúc thật của ca sĩ.
Không chỉ là một thử thách dành cho bản thân, Tùng Dương muốn giữ gìn giá trị của âm nhạc truyền thống, nơi giọng hát thật và cảm xúc tự nhiên được đặt lên hàng đầu, khác hẳn với sự trau chuốt của các sản phẩm digital hay AI. Đây vừa là cách anh làm mới mình, vừa là cách để gắn bó lâu dài với khán giả.
AI cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định thực hiện sản phẩm đĩa than với album Vol 1: The Voice - Timeless, hoàn toàn theo phương pháp thu âm truyền thống, từ khâu ghi âm đến in ấn, nhằm giữ trọn giọng hát thật và cảm xúc nguyên bản trong từng nốt nhạc.
Sau 20 năm ca hát, đây là lần đầu tiên Tùng Dương ra mắt sản phẩm hoàn toàn bằng đĩa than. Theo nam ca sĩ, thú chơi đĩa than là điều rất xa xỉ.
“Vừa tốn sức, vừa tốn điều kiện, vừa tốn chất xám mày mò. Bộ dàn, loa nghe nhạc chất lượng cao cũng cực kỳ đắt”, anh nói.
Theo tiết lộ của nam ca sĩ, tổng chi phí thực hiện đĩa than lên tới 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục tốn kém: Thu âm theo phương pháp truyền thống trong phòng thu đạt chuẩn, lưu giữ băng gốc với độ chính xác cao nhất, phối khí, dàn dựng âm thanh, in ấn đĩa than, cùng nhiều lần thử nghiệm để đạt chất lượng tối ưu….
Album Vol 1: The Voice - Timeless gồm 8 tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, như: Một mình, Cô đơn, Ngậm ngùi, Nỗi lòng người đi, Riêng một góc trời, Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi và Kiếp nào có yêu nhau.
Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của Tùng Dương với dòng nhạc kinh điển, sau hơn 10 năm kể từ chuỗi album Tùng Dương hát tình ca từng rất thành công.
Ca sĩ Tùng Dương (SN 1983) tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được đánh giá là một trong những giọng hát nội lực, cá tính bậc nhất làng nhạc Việt.
Năm nay, nam ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều màn trình diễn được khán giả đón nhận tại các đại lễ A50, A80. Ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do Nguyễn Văn Chung sáng tác, phát hành hồi tháng 8, hiện thu hút 4,7 triệu lượt xem trên YouTube.