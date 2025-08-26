Britney Spears đăng ảnh khỏa thân: Bi kịch ngôi sao chưa bao giờ kết thúc

Ngày 24/8, trên trang cá nhân Instagram của mình, Britney Spears gây hoang mang khi đăng tải ảnh khỏa thân chụp từ phía sau. Trong bức hình, giọng ca đình đám giơ cao hai tay hướng ra phía cửa, quay lưng về phía ống kính.

Bức ảnh hút hàng trăm nghìn lượt tương tác nhưng không có bình luận vì Britney Spears đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân. Vào ngày 25/8, cô tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khỏa thân khác được chụp từ phía sau, khoe trọn vẹn phần lưng.

Britney Spears đăng ảnh khỏa thân lên trang cá nhân có 41,9 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Instagram).

Những bức ảnh táo bạo của Britney đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều người lo lắng cho sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ khi gần đây cô liên tục có những hành động gây sốc.

Vài ngày trước, cô đăng ảnh hát, nhảy múa với dao, mặc trang phục kỳ lạ. Nhiều người nhận ra, trạng thái tinh thần của Britney trong những bức ảnh không tỉnh táo khi để lộ ánh nhìn mệt mỏi.

Trước những bình luận về hành động và ngoại hình của mình, giọng ca nổi tiếng đáp lại: “Chúng ta chỉ là con người, mong manh và yếu đuối. Những năm tháng khó khăn nhất trong đời tôi là khi hai con trai xa tôi suốt 3 năm. Tôi bị cắt đứt liên lạc, không được gọi hay nhắn tin. Tôi nhớ mình đã sống sót nhờ chối bỏ sự thật và rất nhiều nước mắt”.

Britney Spears liên tục có hành động lạ trong những năm gần đây (Ảnh: News).

Không chỉ đăng ảnh gây sốc lên mạng xã hội, Britney còn liên tục có hành động gây sốc ở nơi công cộng.

Tháng 12/2024, cô bị phát hiện mang theo bật lửa lên máy bay riêng khi đi nghỉ dưỡng mừng sinh nhật. Tháng 4 vừa rồi, Britney uống rượu, châm thuốc hút trên chuyến bay đến sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ).

Cuộc sống của Britney trở lại chuỗi ngày ồn ào và bất an trong vài năm trở lại đây khi cô công khai chia tay người chồng thứ 3, huấn luyện viên thể hình Sam Asghari vào năm 2022.

Cặp đôi hẹn hò 5 năm trước khi tiến tới hôn nhân nhưng chỉ sau 2 năm làm vợ chồng, họ chia tay. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Britney, Sam thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn với chính anh.

Nói về cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người chồng thứ 3, giọng ca đình đám cay đắng nói: “Tôi và Sam đã kết hôn nhưng nó gần như chỉ là một sự đánh lạc hướng giả tạo để tôi đối diện với nỗi đau. Tôi biết, mình đang hồi phục”.

Năm 2022, Britney Spears chia tay người chồng thứ 3, Sam Asghari (Ảnh: Getty Images).

Về phần mình, chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn, Britney khoe người yêu mới, Paul Richard Soliz. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, sau khi cô thuê anh làm nhân viên bảo trì trong nhà.

Chuyện tình của Britney Spears và Soliz không nhận được sự ủng hộ của gia đình nữ ca sĩ. Các hồ sơ pháp lý cho thấy Paul đã vướng nhiều tội danh trong nhiều năm qua: Gây rối trật tự, gây nguy hiểm cho trẻ em, lái xe không giấy phép, tàng trữ súng đạn…

Theo Page Six, Paul được cho là lợi dụng tâm lý bất ổn của Britney để duy trì mối quan hệ với cô. Trong gần 2 năm bên nhau, Britney và Paul không ít lần chia tay rồi tái hợp.

Cuộc sống cá nhân của Britney chưa bao giờ dừng sóng gió. Năm 2007, cô chia tay người chồng thứ 2, vũ công Kevin Federline và mất toàn quyền nuôi con. Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của nữ ca sĩ, Kevin giành quyền chăm sóc 2 con trai và Britney có trách nhiệm cấp dưỡng.

Britney Spears hạnh phúc khoe ảnh chụp chung với con trai Jayden sau nhiều năm xa cách (Ảnh: Instagram).

Trong nhiều năm, Britney Spears không được gặp các con. Ngôi sao nhạc pop từng rất đau khổ vì điều này: "Tôi thật sự không còn mục tiêu sống. Các con là niềm vui, là tất cả cuộc đời tôi. Tôi luôn mong ngóng được gặp con. Và đột nhiên, chúng đi mất".

Tháng 6 vừa rồi, nữ ca sĩ đăng ảnh chụp chung cậu con trai út Jayden James Federline tại nhà riêng ở California (Mỹ). Trong ảnh, giọng ca đình đám rạng ngời hạnh phúc khi đứng cạnh con trai. Đây là bức ảnh chung hiếm hoi của Britney trong những năm gần đây.

Một nguồn tin cho hay, các con trai chủ động nối quan hệ với cô và muốn mẹ được hạnh phúc, mạnh khỏe. Jayden từng tâm sự trên truyền hình về mẹ: "Tôi nghĩ quan hệ của mẹ con chúng tôi hoàn toàn có thể hàn gắn, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi luôn hy vọng sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi nào mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ".

Britney Spears mất quyền nuôi con vào năm 2008 (Ảnh: News).

Britney Spears từng đạt chứng nhận đĩa bạch kim và thắng giải Grammy. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn cầu.

Năm 2012, Britney xếp đầu danh sách những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo. Cũng trong năm, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của Britney Spears hiện lên tới 60 triệu USD.

Năm 2021, Britney Spears chính thức thoát khỏi sự giám hộ của cha ruột, giành lại tự do. Tuy nhiên, cuộc sống của cô trong 4 năm qua cũng chứng kiến nhiều biến động. Năm 2024, trả lời truyền thông, giọng ca đình đám cho hay, cô sẽ không trở lại ca hát như mong đợi của người hâm mộ.