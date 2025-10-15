Phản ứng của diva Thanh Lam trước ý kiến "AI hát hay hơn ca sĩ"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào âm nhạc, từ sáng tác, phối khí cho tới biểu diễn. Xu hướng này cũng bùng nổ ở nhiều quốc gia, kéo theo những tranh luận gay gắt.

Liên quan đến vấn đề này, diva Thanh Lam chia sẻ với phóng viên Dân trí: "AI là một phần của cuộc sống, nhưng không bao giờ bằng được sự sáng tạo của con người. Con người có cảm xúc, công nghệ thì sao so được".

Nữ nghệ sĩ nói thêm: "Có người đùa rằng "người máy sẽ hát hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp, kể cả Thanh Lam". Tuy nhiên, khi trực tiếp làm việc với các phần mềm âm thanh ứng dụng AI, tôi nhận thấy trí tuệ nhân tạo không thể nào đọ được với bộ não và trái tim của con người".

Nghệ sĩ Thanh Lam được ông xã đồng hành trong đời sống lẫn âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù công nghệ phát triển mạnh mẽ, Thanh Lam vẫn kiên định với giá trị cảm xúc trong âm nhạc, điều giúp cô giữ phong độ suốt gần 4 thập niên ca hát. Hiện tại, giọng ca Giọt nắng bên thềm vẫn đều đặn xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, khẳng định vị thế diva hàng đầu.

Mới đây, Thanh Lam được công bố góp mặt trong chương trình Jazz Concert - IMMERSED, đêm nhạc đặc biệt quy tụ những tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc jazz thế giới.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của "Hiệp sĩ nhạc jazz" Niels Lan Doky, nghệ sĩ piano gốc Việt mang tầm vóc quốc tế, từng biểu diễn tại Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh) và Blue Note (Nhật Bản).

Ngoài ra, hai nghệ sĩ danh tiếng - Felix Pastorius (guitar bass, Mỹ) và Jonas Johansen (trống, Đan Mạch) - cũng sẽ đến TPHCM biểu diễn trong chương trình vào ngày 15/11 tới.

Thanh Lam chia sẻ về việc góp mặt trong đêm nhạc "Jazz Concert - IMMERSED" (Ảnh: Ban tổ chức).

Thanh Lam tiết lộ, cô từng cộng tác với Niels Lan Doky hơn 20 năm trước trong album Asian Sessions, khi cô mới 30 tuổi và vừa sinh con thứ ba.

"Lần này, anh trở về Việt Nam, tôi rất vui khi được hội ngộ cùng anh. Trong đêm nhạc tới, tôi sẽ hát những ca khúc từng thu trong CD của anh. Đây là cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức", diva chia sẻ.

Trong đêm nhạc, Thanh Lam còn có tiết mục song ca đặc biệt cùng Hà Trần. "Cả hai chúng tôi đều bàn bạc kỹ lưỡng cho phần biểu diễn chung. Hát jazz là được hát trong một biên độ rộng, đầy ngẫu hứng, vì thế tôi tin khi cùng Hà Trần đứng trên sân khấu, chúng tôi sẽ để cảm xúc dẫn lối", nữ ca sĩ nói.

Nghệ sĩ Thanh Lam trong buổi giới thiệu về đêm nhạc có "Hiệp sĩ nhạc jazz" Niels Lan Doky (Ảnh: Ban tổ chức).

Diva Thanh Lam cũng dành lời khen cho đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người đảm nhận dàn dựng chương trình, là người "cầu toàn và kỹ tính".

"Tôi cũng là người cầu toàn, nên tin rằng chúng tôi sẽ làm việc ăn ý. Với khán phòng chỉ khoảng 500 khách mời và tập thể nghệ sĩ tài năng như thế, ai cũng đặt áp lực cho mình để tạo nên một đêm nhạc thật hoàn hảo", Thanh Lam nói thêm.