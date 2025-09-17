Giải Mai Vàng 2025 lần đầu có hạng mục dành cho chương trình chính luận

Ngày 16/9, báo Người Lao Động công bố khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Năm nay, Giải Mai Vàng có nhiều điểm mới trong hệ thống hạng mục. Ở lĩnh vực âm nhạc, lần đầu tiên tách riêng Ca khúc được yêu thích nhất và MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa hai hình thức sáng tạo độc lập.

Hạng mục Nhóm nhạc được ưa thích nhất cũng quay trở lại sau thời gian vắng bóng. Ở lĩnh vực sân khấu, lần đầu tiên có sự xuất hiện của Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất.

SOOBIN nhận giải Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2024 (Ảnh: Hải Long).

Giải Mai Vàng lần thứ 31 gồm 16 hạng mục thuộc 4 lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh - Truyền hình và Chương trình.

Cụ thể, ở Âm nhạc có 5 hạng mục: Nam ca sĩ, Nữ ca sĩ, Nhóm hát, Ca khúc, MV được yêu thích nhất.

Sân khấu gồm 5 hạng mục: Nam diễn viên, Nữ diễn viên, Diễn viên hài, Vở diễn sân khấu, Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất.

Điện ảnh - truyền hình có 4 hạng mục: Nam diễn viên, Nữ diễn viên, Phim truyền hình, Phim điện ảnh được yêu thích nhất.

Chương trình gồm 2 hạng mục: Người dẫn chương trình (MC) và Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.

Ngoài các hạng mục chính, Giải Mai Vàng năm nay tiếp tục duy trì các giải thưởng: Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng, Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025, Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025 (với 3 lĩnh vực văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh). Đồng thời, giải thưởng mới Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt cũng được đưa vào.

Ban tổ chức cũng tiếp tục duy trì cơ cấu giải thưởng cho bạn đọc tham gia đề cử, với Giải nhất 5 triệu đồng, Giải nhì 3 triệu đồng, Giải ba 2 triệu đồng và 10 Giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

Theo kế hoạch, vòng đề cử diễn ra từ 16/9 đến 25/11, tiếp đó là vòng bầu chọn từ 10/12 đến 22/1/2026.