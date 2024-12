Giải Mai Vàng 2024: "Anh trai say hi" thống lĩnh nhiều hạng mục đề cử

Mai Vàng là giải thưởng thường niên do báo Người lao động tổ chức nhằm vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở Việt Nam.

Ở mùa giải lần thứ 30 này, có 54 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn theo đề cử của bạn đọc, tranh giải trong 14 hạng mục.

"Anh trai" Quang Hùng MasterD được đề cử ở hạng mục Nam ca sĩ - rapper với ca khúc "Thủy triều" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cụ thể, ở hạng mục Nam ca sĩ - rapper, Soobin được đề cử với ca khúc Giá như và S.T Sơn Thạch với ca khúc Thuận nước đẩy thuyền.

Đây là hai phần trình diễn gây sốt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhận được đánh giá cao và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ vậy, Soobin tiếp tục có đề cử ở hạng mục MV Ca nhạc với Giá như.

Cũng ở hạng mục này có 3 nhân tố đến từ chương trình Anh trai say hi gồm: Rhyder Quang Anh với ca khúc Hào quang (tác giả: Rhyder Quang Anh); HIEUTHUHAI với ca khúc Ngáo ngơ (tác giả: HIEUTHUHAI, Erik, Anh Tú Atus, JSOL, Orange); Quang Hùng MasterD với ca khúc Thủy triều (tác giả: Quang Hùng MasterD).

Đặc biệt, hạng mục Ca khúc, danh sách đề cử là sự thống trị tuyệt đối của hai chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hào quang, sáng tác của Rhyder Quang Anh trong chương trình Anh trai say hi là ca khúc được đề cử. Còn lại, các "Anh tài" của Anh trai vượt ngàn chông gai chiếm tới 4/5 đề cử: Giá như (Soobin), Trống cơm (NSND Tự Long, Soobin, Cường Seven), Mẹ yêu con (Cường Seven, Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin, Kay Trần, Trọng Hiếu), Thuận nước đẩy thuyền (sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez).

Anh trai vượt ngàn chông gai còn nhận được đề cử Chương trình trên nền tảng số - truyền hình. NSND Tự Long được đề cử hạng mục Diễn viên hài cùng Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong khuôn khổ giải Mai Vàng, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng Nghệ sĩ suốt đời vì cộng đồng cho NSND Trà Giang và giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024 cho ca sĩ Tùng Dương.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2024 cho 3 tác phẩm: Tác phẩm văn học Khắc đi… khắc đến của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng; tác phẩm nhiếp ảnh Diễn tập phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn của tác giả Kiều Anh Dũng; tác phẩm tranh sơn dầu Đường trên cao của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng diễn ra từ ngày 4/12/2024 đến hết ngày 3/1/2025.

Dự kiến lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 và Gala 30 năm giải Mai Vàng diễn ra tối 8/1/2025 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM).