Cuộc sống, sự nghiệp của Brooklyn Beckham trước khi tuyệt tình với bố mẹ

Sáng 20/1, Brooklyn Beckham bất ngờ đăng tải tâm thư dài 6 trang, lần đầu công khai làm rõ những nghi vấn rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh và bố mẹ ruột. Đáng chú ý, nam đầu bếp tuyên bố sẽ không tìm cách hàn gắn với cha mẹ, cho rằng đây là lựa chọn cần thiết để bảo vệ bản thân và hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Brooklyn cho biết anh đã im lặng và chịu đựng trong nhiều năm, nhưng quyết định lên tiếng khi cha mẹ cùng ê-kíp truyền thông tiếp tục đưa những câu chuyện riêng tư của anh ra báo chí.

Brooklyn Beckham khẳng định, anh lên tiếng để bảo vệ gia đình nhỏ của anh (Ảnh: Glamour).

“Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Tôi không bị ai kiểm soát. Đây là lần đầu tiên tôi dám đứng lên vì bản thân. Suốt cuộc đời, cha mẹ tôi đã thao túng các câu chuyện trên truyền thông. Những bài đăng tình cảm trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình hay các mối quan hệ đều là sự dàn dựng.

Tôi đã tận mắt chứng kiến họ sẵn sàng thêu dệt những lời dối trá để bảo vệ vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng tôi tin rằng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày”, Brooklyn viết.

Trước những đồn đoán cho rằng anh bị vợ kiểm soát, Brooklyn khẳng định chỉ khi rời xa David và Victoria Beckham, anh mới tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu.

Hiện, cái tên Brooklyn Beckham đang lọt top xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và xuất hiện dày đặc trên các mặt báo quốc tế. Dư luận chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều: Một bên bày tỏ sự ủng hộ Brooklyn, trong khi bên còn lại thể hiện sự cảm thông với vợ chồng cựu đội trưởng tuyển Anh.

Đại gia đình hạnh phúc từng là niềm tự hào của vợ chồng nhà Becks (Ảnh: Instagram).

Truyền thông quốc tế đánh giá tâm thư của con trai cả nhà Beckham là “giọt nước tràn ly”, đẩy mâu thuẫn trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới lên mức căng thẳng mới. Đến nay, David và Victoria Beckham vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Từ niềm tự hào của gia đình đến hành trình sự nghiệp chật vật

Brooklyn Beckham (SN 1999) từng là niềm tự hào lớn của vợ chồng Beckham. Là con trai đầu lòng, anh là người duy nhất chứng kiến hôn lễ của cha mẹ và nhiều năm liền được Victoria Beckham nhắc đến với sự tự hào đặc biệt.

Ngay từ khi chào đời, Brooklyn đã gắn với kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của cha hoặc thành công trong lĩnh vực thời trang như mẹ. Tên tuổi của anh xuất hiện dày đặc trên truyền thông và luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Brooklyn Beckham đã trực tiếp vạch trần bố mẹ là nguyên nhân khiến anh rời xa gia đình (Ảnh: Getty).

David Beckham từng trực tiếp đưa con trai theo đuổi bóng đá. Dưới sự hậu thuẫn của cha, Brooklyn gia nhập học viện trẻ của Arsenal khi mới 15 tuổi.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, anh rời đội trẻ trước khi ký hợp đồng tập sự. Truyền thông Anh thẳng thắn nhận xét Brooklyn “không có kỹ thuật và tốc độ đủ để cạnh tranh ở cấp độ chuyên nghiệp”.

Rời sân cỏ, Brooklyn chuyển hướng sang nhiếp ảnh và thời trang. Năm 18 tuổi, anh xuất bản sách ảnh What I See (2017), được quảng bá rầm rộ nhưng nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích khi bị đánh giá giống một album gia đình hơn là tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Sau đó, Brooklyn tiếp tục thử sức với lĩnh vực ẩm thực. Anh ra mắt các video nấu ăn và tự xưng là đầu bếp dù chưa từng làm việc trong bếp nhà hàng chuyên nghiệp.

Tạp chí Rolling Stone từng đặt câu hỏi: “Brooklyn Beckham có thực sự là đầu bếp?” và nhận xét anh “có phong thái, nhưng kỹ năng chỉ dừng ở mức tập sự”.

Brooklyn Beckham và vợ trong lễ cưới lại vào năm 2025 (Ảnh: Vogue).

Ở tuổi 27, Brooklyn đã trải qua ít nhất 4 lĩnh vực khác nhau nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét. The Guardian cho rằng việc được hưởng quá nhiều đặc quyền khiến anh thiếu áp lực phải chứng minh năng lực thực sự.

Hôn nhân, khoảng cách gia đình và cuộc sống tại Mỹ

Năm 2022, Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái của một tỷ phú Mỹ. Kể từ đó, những nghi vấn mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Brooklyn bị cho là luôn đứng về phía vợ, dần tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình Beckham.

Quyết định rời Anh, chuyển sang sinh sống toàn thời gian tại Mỹ cùng gia đình vợ càng khiến khoảng cách này ngày một lớn. Tờ People bình luận: “Sự vắng mặt trong các cột mốc quan trọng là dạng xung đột khó cứu vãn nhất, vì nó đánh vào tầng biểu tượng của gia đình”.

Brooklyn Beckham hiện là cái tên gây chú ý trên truyền thông quốc tế (Ảnh: Instagram).

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, Brooklyn tiết lộ động lực khiến anh nghiêm túc theo đuổi con đường đầu bếp là vì vợ không biết nấu ăn.

“Trước đại dịch Covid-19, cả tôi và Nicola đều vụng về chuyện bếp núc. Vì thương vợ nên tôi học nấu ăn. Hành trình ẩm thực của tôi bắt đầu từ đó”, anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, trong một năm qua, Brooklyn và Nicola thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Nam đầu bếp khẳng định, vợ và gia đình vợ là chỗ dựa vững chắc nhất của anh lúc này.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Vogue vào năm 2025, Broolyn thổ lộ dự định có con với Nicola trong tương lai và tin rằng vợ anh sẽ là một người mẹ tốt.

Theo Celebrity Net Worth, tổng tài sản của vợ chồng Brooklyn ước tính khoảng 60 triệu USD. Sau khi kết hôn, họ từng mua căn hộ trị giá 10 triệu USD tại Beverly Hills nhưng đã rao bán vào tháng 3/2023 và hiện sinh sống tại một ngôi nhà khác ở Mỹ.