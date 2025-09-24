Bộ Văn hoá yêu cầu bảo vệ di tích lịch sử trước diễn biến của bão Ragasa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Văn Hùng vừa có công điện gửi Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Sở Văn hoá - Thể thao (VH-TT), Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu các địa phương nằm trong đường đi của bão Ragasa có công tác bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá (Ảnh: Hữu Nghị).

Công điện nêu rõ: Cơn bão có tên quốc tế là Ragasa, có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh. Dự báo bão Ragasa di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão mạnh nhất trên biển Đông từ đầu mùa bão năm 2025.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL yêu cầu lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở VH-TT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất, không lơ là, chủ quan.

Các Sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Giám đốc các Sở và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, phân công lãnh đạo, cán bộ tổ chức trực ban 24/7 cập nhật, theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão và tổ chức triển khai ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch.

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin cơ sở cập nhật bản tin dự báo diễn biến của bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông báo kịp thời cho người dân, khách du lịch chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.

Đối với các dự án, công trình xây dựng do đơn vị quản lý, khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư trong thời gian ảnh hưởng của bão.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, lễ hội tổ chức triển khai các phương án ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch nhất là trên biển, đảo và vùng ven biển.