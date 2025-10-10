Concert G-Dragon: Vé VVIP đội giá từ 8 triệu đồng lên 70 triệu đồng/cặp

Ngay khi thông tin Hà Nội trở thành điểm dừng chân trong G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] của G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG, cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam lập tức “bùng nổ” với sự háo hức. Sự kiện âm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 8/11.

Không chỉ là cơ hội để gần gũi thần tượng, cuộc chiến săn vé còn trở thành thử thách không hề đơn giản với những ai muốn sở hữu các hạng vé VVIP, VIP hay những ghế ngồi sát sân khấu.

Sáng 7/10, Ban tổ chức mở bán đợt đầu tiên dành cho hội viên membership, chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ vé VVIP đã bán hết, với hàng chờ trực tuyến đạt hơn 500.000 tài khoản, một con số kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử concert Việt.

G-Dragon từng có màn biểu diễn ấn tượng dưới mưa trên Sân vận động Mỹ Đình vào tháng 6 vừa qua (Ảnh: Candyinyourheart).

Tiếp đó, vào sáng 8/10, đợt mở bán thứ 2 dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện từ nhà tài trợ chính cũng được tổ chức, giúp một số fan may mắn sở hữu thêm vé VVIP và VIP.

Những người sở hữu vé này còn được trải nghiệm các quyền lợi đặc biệt, gồm tham dự buổi thử âm thanh trước đêm nhạc và gặp, tiễn nghệ sĩ sau buổi diễn, những ưu đãi chỉ dành riêng cho hạng vé cao cấp.

Không chỉ thu hút khán giả trong nước, đêm nhạc của G-Dragon còn khiến fan quốc tế phải tham gia “cuộc chiến” săn vé.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, vé VVIP có giá 8 triệu đồng, nhưng điều làm hạng vé này trở nên đặc biệt chính là quyền lợi soundcheck tức là được tham dự buổi thử âm (trước concert, chứng kiến nghệ sĩ luyện tập, nghe thử nhạc, và đôi khi còn có cơ hội trò chuyện, tương tác với thần tượng).

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé concert G-Dragon tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, quyền lợi send-off cho phép người hâm mộ được gặp và tiễn G-Dragon sau khi đêm diễn kết thúc, một trải nghiệm gần gũi mà không phải fan nào cũng có được.

Chính vì những đặc quyền này, vé VVIP trở thành “bảo vật” săn lùng khốc liệt, khiến cộng đồng fan cả trong nước lẫn quốc tế đều sẵn sàng tranh giành từng cơ hội để được tận mắt chứng kiến và gần gũi thần tượng.

Vé VIP có giá 7,3 triệu đồng, các hạng khác từ Premium đến CAT 6B dao động 3-6,5 triệu đồng, tùy vị trí và ghế ngồi.

Tuy nhiên, ngay sau đợt bán đầu tiên, trên thị trường vé “chợ đen”, giá vé VVIP đã bị đội lên hơn 40 triệu đồng, thậm chí có lúc chạm ngưỡng 100 triệu đồng cho một cặp vé.

Mức giá này khiến không ít fan Việt ngỡ ngàng và choáng váng, bởi chỉ trong vài phút, tấm vé chính thức trị giá 8 triệu đồng bỗng nhiên tăng vọt gấp nhiều lần.

Chính điều này đã biến cuộc săn vé trở nên khốc liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết, khi hàng nghìn fan phải chạy đua để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu tấm vé “bảo vật” trong tay.

Sức nóng và độ khan hiếm của các hạng vé khiến fan Việt ráo riết chuẩn bị, từ săn vé, sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, thuê khách sạn cho đến lên lịch đi lại kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh này, Lan Anh (SN 1995), một người hâm mộ khác, đang cân nhắc mua vé VVIP với mức giá 70 triệu đồng mỗi cặp, vì không thể mua trực tiếp trên website.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Anh đã cố gắng truy cập nhiều lần vào trang mua vé nhưng đều không thành công do hệ thống quá tải, và phải chờ đợi lượt rất lâu.

Vé VVIP chợ đen cho concert G-Dragon tại Việt Nam bị đội lên 70 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là fan của G-Dragon và cả nhóm BIGBANG từ khi còn học cấp 2, Lan Anh cho biết đây là cơ hội cực hiếm để được gần gũi thần tượng. Cô sẵn sàng chi tiền, nhưng cũng không khỏi lo lắng về việc bị lừa đảo khi bỏ ra số tiền lớn.

Lan Anh chia sẻ: “Đây là cơ hội đặc biệt để tham dự vé VVIP với nhiều quyền lợi, mà chỉ đêm diễn tại Hà Nội mới có. Dù số tiền bỏ ra khá cao, nhưng nếu mua được vé, mình sẽ tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc và có trải nghiệm gần gũi nhất với thần tượng”.

Bên cạnh Lan Anh, một người hâm mộ khác là Hà My (SN 2004, Hà Nội) cũng đang quyết tâm săn vé VVIP.

Cô cho biết, dù cố gắng, việc truy cập vào hệ thống gặp nhiều lỗi do quá tải nên chưa thể mua được vé VVIP với giá gốc từ Ban tổ chức, Hà My vẫn sẵn sàng chờ đợi và tìm mọi cách để sở hữu tấm vé, bởi quyền lợi send-off và soundcheck chỉ có tại đêm diễn Hà Nội.

Hà My từng đi đêm nhạc G-Dragon tại Sân vận động Mỹ Đình vào tháng 6 vừa qua. Cô định mua vé VVIP “chợ đen” nhưng còn đắn đo vì giá cao và lo ngại rủi ro bị lừa đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Trên thị trường vé “chợ đen”, mỗi người rao một mức giá khác nhau và không có vé nào dưới 30 triệu đồng một vé, nên mình chưa xuống tiền. Nếu quyết định mua, mình sẽ chỉ giao dịch trực tiếp mới chuyển tiền, vì số tiền bỏ ra quá lớn và cần đảm bảo an toàn”, cô nói thêm.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với tài khoản N.D. trong nhóm mua bán vé nhạc hội. Người này cho biết đang rao bán cặp vé VVIP sát sân khấu với đầy đủ quyền lợi, nhưng vé VVIP cho ngày 8/11 đã có người mua.

Nếu muốn, khách hàng có thể chờ và liên hệ lại vào sáng 9/10, sau đợt mở bán cuối cùng.

Khi phóng viên tiếp tục hỏi về hình thức giao dịch và quyền lợi đi kèm, người bán giải thích: “Nếu bạn ở TPHCM, giao dịch sẽ được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi; còn nếu ở Hà Nội, giao dịch sẽ diễn ra trực tiếp tại nhà riêng của một người bạn trong cùng nhóm bán vé. Vé VVIP vẫn đi kèm đầy đủ quyền lợi đặc biệt, tương tự như khi mua trực tiếp từ Ban tổ chức”.

Phóng viên Dân trí ghi nhận phe vé rao bán cặp vé VVIP với giá 88 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Chụp màn hình).

Như vậy, một tấm vé VVIP, vốn có giá gốc từ Ban tổ chức chỉ 8 triệu đồng, đang bị thổi lên 88 triệu đồng/cặp trên thị trường thứ cấp, tức gấp 11 lần giá gốc, thậm chí vẫn có khả năng tăng thêm.

Sự chênh lệch này phản ánh mức độ khốc liệt và cơn sốt vé chưa từng thấy tại các concert ở Việt Nam.

Không chỉ dồn sức săn vé, nhiều người hâm mộ còn sẵn sàng chi tiền mua vé máy bay để có mặt tại Hà Nội theo dõi G-Dragon. Trong số đó, Hoàng Yến (SN 1998, quê Bình Định, hiện sống tại Gia Lai) là một fan lâu năm, cùng nhóm bạn 12 người đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Yến cho biết: “Ngay từ tháng 6, khi nghe tin G-Dragon sẽ biểu diễn tại Hà Nội, mình đã chuẩn bị tinh thần để tranh vé. Mình không có kinh nghiệm săn vé, nên nhờ các bạn trong nhóm có kinh nghiệm hỗ trợ”.

Yến tham gia cả đợt mở bán đầu tiên và đợt 2, nhắm tới các hạng CAT 1A và 1B, vì không đủ sức tham gia các hoạt động thêm đi kèm của vé VVIP. Tuy nhiên, trong nhóm vẫn có người may mắn săn được vé VVIP.

“Mình không săn được vé VVIP, nhưng nhóm mình thử vận may và đã có người thành công. Cảm giác may mắn mỉm cười thật sự rất vui. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhóm mình hoàn toàn săn được vé chính thức, không phải vé “chợ đen” với giá trên trời”, Hoàng Yến hào hứng.

Tổng chi phí cho chuyến đi của Yến và các bạn, bao gồm vé máy bay, khách sạn và vé concert, ước tính khoảng 18 triệu đồng mỗi người, chưa bao gồm chi phí ăn uống và đi lại trong suốt hành trình.

Trong các hội nhóm fan, nhiều người hâm mộ cũng cảnh báo về những chiêu trò của phe vé, từ việc câu kéo khách hàng, rao giá trên trời cho đến việc tạo áp lực phải mua ngay để không bỏ lỡ cơ hội. Các fan khuyên rằng chỉ nên mua vé từ hệ thống chính thức hoặc qua những người quen đáng tin cậy, tránh rơi vào bẫy phe vé.

Đặc biệt với những quyền lợi hiếm có như send-off và soundcheck, việc mua vé chợ đen chỉ nên được cân nhắc khi tất cả vé chính thức đã bán hết, và người mua phải cực kỳ cẩn trọng để tránh rủi ro.