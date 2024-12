First News và hành trình 30 năm miệt mài lan tỏa tri thức

Những bước đi đầu tiên - Thổi làn gió mới văn hóa đọc cho bạn đọc Việt Nam

Khi đứng trước chọn lựa ngã rẽ cuộc đời - tiếp tục con đường học lên Tiến sĩ ở Vienna (Áo) hay trở về Việt Nam với niềm đam mê làm được việc gì đó giúp ích cho nước nhà, tôi đã chọn quê hương, từ đó mở ra hành trình 30 năm gieo mầm tri thức đầy cảm xúc cùng First News.

Trở lại năm 1993, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật châu Á AIT với luận án tốt nghiệp hạng ưu. Vốn dĩ tôi có thể học tiếp Tiến sĩ tại Viện Tính toán mã số Vienna với một con đường tương lai đầy hứa hẹn.

Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi luôn ước mong có thể mang những tri thức mới mẻ để phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Với khát vọng ấy, tôi đã từ bỏ học bổng du học tiếp ở Áo để trở về Việt Nam thành lập Ban biên dịch First News. Đó là năm 1994, chúng tôi chỉ có 4 người, cùng nhau làm việc trong căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông ở một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc công ty First News - Trí Việt, - nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh: Tư liệu).

Ngày ấy, chúng tôi thấy mình còn nhỏ bé lắm nhưng chúng tôi có một giấc mơ lớn và khát vọng cống hiến trí tuệ của mình để góp phần cùng mọi người mở ra một chặng đường mới, nâng tầm cho tri thức Việt.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Việt Nam vẫn chưa mở cửa hẳn, sách ngoại ngữ và tài liệu học thuật còn khá khan hiếm. Tôi và các bạn của mình đã khởi đầu bằng việc biên dịch và xuất bản cuốn sách đầu tiên, rồi tiếp theo là những cuốn sách học thuật, sách tiếng Anh luyện thi TOEFL, TOEIC, IELTS…

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu học tập của bạn đọc trong nước, đồng thời mở ra cánh cửa để bạn đọc Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu. Những tựa sách như English Grammar In Use, Tuyển tập Những bài hát tiếng Anh được yêu thích nhất như một làn gió mới thổi vào nền văn hóa đọc và nhanh chóng nhận được sự yêu mến nhiệt thành từ bạn đọc Việt Nam.

Nhưng tôi biết, điều đó vẫn chưa đủ. Tri thức không chỉ là những trang sách học thuật mà còn là sức mạnh để con người thay đổi chính mình.

Năm 2002 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của First News khi chúng tôi cho ra mắt dòng sách Hạt giống tâm hồn đầu tiên ở Việt Nam với 2 tập Hạt giống tâm hồn - Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống.

Tập sách nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng sách Việt với hàng trăm ngàn bản đến tay bạn đọc.

Đến nay, Hạt giống tâm hồn đã phát triển thành hàng trăm đầu sách khác nhau và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều thế hệ độc giả.

Thậm chí, giờ đây Hạt giống tâm hồn đã trở thành một thương hiệu tinh thần trải dài ở các trường học, văn phòng, trại trẻ mồ côi cho đến các chương trình truyền hình, nền tảng mạng xã hội…

Nhiều bạn đọc cho biết, Hạt giống tâm hồn không chỉ là cuốn sách với những trang giấy mà còn là người bạn tâm giao, mang đến cho họ niềm an ủi và sự khích lệ để vượt lên những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống.

Khi Công ước Berne chính thức có hiệu lực tại Việt Nam vào năm 2004, tôi và First News tiếp tục tiên phong mua bản quyền những đầu sách bán chạy nhất ở châu Âu và Mỹ, đưa những cuốn sách như: Quà tặng diệu kỳ, Phút nhìn lại mình", Nghĩ giàu - Làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi mà vui sống… với cách dịch thuật biên tập kỹ lưỡng và mới mẻ đã chinh phục độc giả Việt Nam đến tận bây giờ.

Về sau, chúng tôi liên tục mở rộng và khai thác nhiều thể loại khác nhau, từ phát triển bản thân, giáo dục, tâm lý, cho đến tâm linh, khoa học, công nghệ…

Những cuốn sách như: Đi tìm lẽ sống, Hiểu về trái tim, Muôn kiếp nhân sinh… liên tiếp phá vỡ những kỷ lục trong ngành sách, tạo được hiệu ứng vang dội trong cộng đồng.

Gần đây nhất, cuốn sách Chia sẻ từ trái tim, Con đường chuyển hóa của Sa môn Thích Pháp Hòa ngay khi ra mắt đã tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội và nhanh chóng cháy hàng tại nhiều nhà phân phối lớn.

Ba thập kỷ và những cống hiến bền bỉ

Trong ba thập kỷ qua, đã có hàng chục triệu cuốn sách của First News được bạn đọc đón nhận, nhưng với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở con số mà chính trong những giây phút tôi đọc được lời nhắn gửi, thư từ bạn đọc, nói rằng nhờ những cuốn sách của First News mà họ đã tìm lại được niềm tin và nghị lực sống.

Vì lẽ đó, trong suốt 30 năm qua, tôi và First News không chỉ nỗ lực mang đến hàng ngàn đầu sách hay cho bạn đọc mà còn tổ chức những chương trình tặng sách, mang quà đến các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, trẻ em khuyết tật, những trại trẻ mồ côi, trại giam và cả những chiến sĩ nơi đảo xa.

Khi nhìn thấy một học sinh nghèo tìm được động lực từ một cuốn sách, một người trẻ tìm thấy hướng đi cuộc đời, hay một phạm nhân bắt đầu khao khát làm lại cuộc đời… tôi nhận ra sách không còn là những quà tặng vật chất mà chính là ánh sáng, là hạt mầm hy vọng giúp con người vượt qua khó khăn, bất hạnh.

Nhưng không dừng ở những trang sách, tôi luôn trăn trở và muốn First News hướng đến những dự án mang tính đột phá hơn, đưa tri thức Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Hẳn có nhiều bạn đọc sẽ không thể quên được sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam vào năm 2013 - một chuỗi chương trình đầy cảm xúc được First News tổ chức và đã thu hút hàng chục triệu người theo dõi.

Đó là một tín hiệu đáng mừng để First News thực hiện những chương trình truyền cảm hứng khác, như mời thần đồng văn học Nga Mikhail Samasky về giao lưu với học sinh và trẻ em khiếm thị, mời giáo sư Larry Berman giao lưu và chia sẻ về nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn…

Nhưng hành trình nào ở trên đời cũng đầy thử thách. Một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối diện là nạn sách giả.

Nhìn lại những cuốn sách chứa đựng công sức và tâm huyết của First News bị làm giả, sao chép tràn lan trên thị trường, tôi không khỏi đau lòng. Đó không chỉ là vấn đề về thiệt hại kinh tế mà còn là sự coi thường pháp luật Việt Nam, coi thường những giá trị tri thức của bọn làm sách giả.

Vì lẽ đó, First News luôn là đơn vị tiên phong trong việc phối hợp với Bộ công an và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hàng trăm vụ làm sách giả. Với tôi, đây không chỉ là cuộc chiến pháp lý mà còn là trách nhiệm của First News với bạn đọc và xã hội.

First News không chỉ được bạn đọc xa gần yêu thích mà còn liên tiếp nhận về nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật nhất là 6 bằng Kỷ lục Việt Nam về xuất bản các đầu sách hay và bán chạy nhất Việt Nam trong 6 năm liên tiếp (2006-2012); nhận các bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công An về công tác thiện nguyện tham gia nhiều hoạt động giáo dục phạm nhân, như chương trình Hạt giống tâm hồn - Gieo niềm tin cuộc sống trong nhiều năm liền…

Và mùa hè năm 2019, tôi được Học viện Kỹ thuật châu Á (AIT) trao tặng danh hiệu Tận tâm cống hiến vì cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường 30 năm gian truân nhưng cũng rất đáng tự hào của First News, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Hành trình này không chỉ của riêng tôi hay đội ngũ First News mà còn là sự đồng hành của những bạn đọc đã luôn yêu mến và đón nhận chúng tôi trong suốt những năm qua.

Tôi và First News sẽ tiếp tục sứ mệnh gieo mầm tri thức, mang những giá trị văn hóa, tri thức lan tỏa đến bạn đọc trên mọi miền đất nước.

Sau cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc Việt Nam đã yêu quý và tin tưởng thương hiệu First News.

Đồng thời, tôi cũng xin tri ân các cộng sự đã cùng tôi ngày đêm cống hiến cho bạn đọc trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc.

Và tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới những người trong gia đình tôi đã chấp nhận hỗ trợ cho tôi trên hành trình sâu sắc này.

Nguyễn Văn Phước

Nhà sáng lập và CEO First News