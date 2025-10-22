Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 tổ chức quy mô lớn, kéo dài 16 ngày

Ngày 21/10, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội chính thức thông báo về việc tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được xác định là hoạt động thường niên của Thủ đô vào mỗi mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - chia sẻ rằng, Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên và là hoạt động điểm nhấn đặc biệt trong năm để thu hút du khách đến Thủ đô.

"Tổ chức festival là cách Hà Nội thể hiện trách nhiệm gìn giữ di sản nhưng không đóng khung bảo tồn mà lồng ghép linh hoạt luồng gió mới hiện đại, biến giá trị truyền thống thành cảm hứng cho văn hóa nghệ thuật, du lịch, sản xuất và dịch vụ.

Điều đó cũng nằm trong lộ trình xây dựng Hà Nội thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, nơi di sản sống cùng thời đại. Ở đó có những giá trị văn hóa cốt lõi giao thoa cùng nhịp sống hiện đại song hành và phát triển", bà Ánh Mai nói.

Ông Phạm Hoàng Giang - đạo diễn của lễ hội - cho biết, đây là sự kiện có thời gian chuẩn bị khoảng 6 tháng với nhiều ý tưởng sáng tạo.

"Đó là thời gian kỷ lục để chuẩn bị. Chúng tôi mong muốn Hà Nội có một tên mới là thành phố di sản với nhiều sự kiện được tổ chức tại nhiều không gian mang biểu trưng di sản và sáng tạo của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm...

Nếu như các lễ hội thường chỉ diễn ra 2-3 ngày, lần này sẽ có lễ hội kéo dài nửa tháng", ông Giang thông tin.

Theo ban tổ chức, một số điểm nhấn của sự kiện là: Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2025 (7-9/11) tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm; Lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng (15/11); tọa đàm Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật rối trong cuộc sống đương đại (10/11); vở diễn Kinh đô Thăng Long (10/11) tại Hoàng thành Thăng Long và chương trình Ngọc Sơn đêm huyền bí (8 và 16/11) tại đền Ngọc Sơn.

Festival Thăng Long - Hà Nội cũng kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều sự kiện nằm trong khuôn khổ của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ được diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Toàn Vũ).

Bên cạnh hội thảo quốc tế Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co (15/11), còn có giao lưu, trình diễn kéo co có sự tham gia của các đoàn quốc tế (Hàn Quốc và một số nước) và 10 cộng đồng thực hành di sản từ các tỉnh, thành trong nước (Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ và TP Hà Nội).

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 kéo dài 16 ngày (1-16/11) tại nhiều không gian văn hoá của Hà Nội.