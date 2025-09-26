NTK Lâm Gia Khang kết hợp di sản văn hóa Việt và nghệ thuật đương đại

Bước ra từ "Project Runway Vietnam" năm 2013, được tạp chí Forbes Vietnam vinh danh trong danh sách “30 under 30” năm 2016 (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật), Lâm Gia Khang đã có bước tiến dài sau hơn một thập kỷ làm nghề.

Chọn lối sống kín tiếng, nhưng thời gian qua, nhà thiết kế (NTK) sinh năm 1990 vẫn ghi dấu ấn trong và ngoài nước với những bộ sưu tập được trình diễn ở các kinh đô thời trang thế giới, được nhiều người nổi tiếng quốc tế diện trong các sự kiện quan trọng.

Lâm Gia Khang cho biết, điều anh trăn trở là làm sao để đưa những yếu tố truyền thống văn hóa Việt Nam vào trong các thiết kế thời trang mà vẫn mang hơi thở đương đại.

Lâm Gia Khang (thứ 2 từ trái) tại buổi khai mạc triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, Lâm Gia Khang cùng chuyên gia trang điểm Nam Trung, nghệ nhân Hoàng Chiến và họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng nhau thực hiện triển lãm nghệ thuật sắp đặt mang tên "Echoes of Elegance" (Thanh âm của sự thanh lịch).

Trong không gian sang trọng, triển lãm giới thiệu 12 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa di sản văn hóa Việt Nam và nghệ thuật đương đại. Những câu chuyện về truyền thống văn hóa đặc trưng của vịnh Hạ Long (một trong những Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận) và của người Việt xưa, được đan cài trong những tác phẩm sắp đặt có chủ đích.

Đáng chú ý, NTK Lâm Gia Khang đã sử dụng các chất liệu địa phương, mang dấu ấn của làng nghề thủ công, như lụa Tân Châu được nhuộm bằng phương pháp độc quyền hay lụa tre - loại lụa độc đáo gợi lên vẻ thanh lịch.

Các thiết kế thời trang được làm từ chất liệu địa phương, mang dấu ấn của làng nghề thủ công (Ảnh: Ban tổ chức).

NTK 9X cho biết anh nhận thấy có sự kết nối giữa thời trang và cảnh sắc, văn hóa, làng nghề Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa những yếu tố văn hóa truyền thống vào trong thời trang mà vẫn đảm bảo tính sáng tạo, hơi thở đương đại, vừa dễ lại vừa khó.

"Tôi thường sử dụng kỹ thuật may truyền thống của người Việt và những loại vải truyền thống của địa phương. Khi ra quốc tế, những điều này luôn tạo được bất ngờ. Với tôi, nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống. Tôi muốn đưa những di sản, yếu tố văn hóa Việt Nam vào trang phục hàng ngày của người Việt, chứ không phải chỉ để lưu niệm", Lâm Gia Khang nói.

Các tác phẩm sắp đặt gây ấn tượng với người xem (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại triển lãm, các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam được đặt trong không gian đầy ấn tượng của những hoa văn, họa tiết, kiến trúc lấy cảm hứng từ thuyền thúng Việt Nam cùng các ngư cụ quen thuộc của người dân làng biển.

Chiếc đơm cá được đan thủ công bởi nghệ nhân Hoàng Chiến (làng nghề Hưng Học, Quảng Ninh) dựng theo khối hình không gian xoắn ốc, vừa tôn vinh nghề thủ công truyền thống, vừa khéo léo ngợi ca nét đẹp bình dị trong lao động của ngư dân. Cùng với đó là những bức tranh thủy mặc được thực hiện bởi họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Mạnh Hùng (hay còn được biết đến với tên Hùng Rô).

Ca sĩ Khánh Linh, một trong những khách mời tại triển lãm, bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức những tác phẩm sắp đặt từ rơm rạ, ngư cụ... đan xen cùng các thiết kế thời trang thanh lịch. Cô chia sẻ: "Các NTK Việt luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại".