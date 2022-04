Emmy Rossum đeo ngực giả khi vào vai người mẫu nổi tiếng

Hôm 19/4, nhà sản xuất bộ phim truyền hình Angelyne đã hé lộ những cảnh quay thú vị trong bộ phim nói về cuộc đời người mẫu gợi cảm Angelyne, người nổi tiếng trong những năm 1980 với tư cách là biểu tượng quảng cáo của Los Angeles, Mỹ. Người hâm mộ nữ diễn viên tài năng Emmy Rossum không thể nhận ra thần tượng của mình với tạo hình người mẫu Angelyne. Emmy đã phải đeo ngực giả, đội tóc giả cho vai diễn mới.

Emmy Rossum duyên dáng và thanh lịch (Video: First Look).

"Bộ phim Angelyne sẽ lên sóng truyền hình vào ngày 19/5 tới và đây sẽ là một câu chuyện về danh tiếng, sự sống còn, biển quảng cáo, những người đàn ông bị ám ảnh bởi phụ nữ, Hollywood và quan trọng nhất là Angelyne", nhà sản xuất bộ phim mô tả.

Emmy Rossum không chỉ là diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất của bộ phim cùng với chồng của mình là Sam Esmail. Nữ diễn viên 36 tuổi nói: "Tôi đã dành bốn năm để suy nghĩ và triển khai dự án này. Tôi yêu Angelyne.

Cô ấy như thể Marilyn Monroe của thập niên 80. Cô ấy là một người đi trước thời đại, một người có tầm nhìn xa và có ảnh hưởng, một tác phẩm nghệ thuật sống động. Tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích cô ấy".

Emmy Rossum đeo ngực giả khi vào vai người mẫu Angelyne (Ảnh: Shutterstock).

Cùng với Emmy Rossum, dàn diễn viên của bộ phim này còn có Martin Freeman, Alex Karpovsky, Hamish Linklater, Charlie Rowe, Lukas Gage, Michael Angarano, Molly Ephraim và David Krumholtz.

Allison Miller, nhà sản xuất điều hành của bộ phim này nói thêm: "Angelyne là bộ phim thể hiện sự kính trọng đối với người mẫu kỳ cựu Angelyne, người đã trở thành một biểu tượng văn hóa ở Los Angeles, Mỹ. Đây không phải là câu chuyện có thật về Angelyne. Đây cũng không phải là một bộ phim tiểu sử đơn giản.

Đó là một câu chuyện lấy cảm hứng từ tất cả những gì Angelyne đại diện, một câu chuyện về việc hãy tin tưởng vào sức mạnh bên trong chính con người bạn để thực hiện ước mơ của bạn, đó là câu chuyện của sự hi vọng".

Người mẫu nổi tiếng thập niên 80 Angelyne (Ảnh: Shutterstock).

Angelyne, tên thật là Ronia Tamar Goldberg, sinh năm 1950 là ca sĩ, diễn viên, nhân vật truyền thông và người mẫu người Mỹ. Bà nổi tiếng vào năm 1984 sau khi xuất hiện trên một loạt các tấm biển quảng cáo mang tính biểu tượng tại khu vực Los Angeles, California, Mỹ.

Sau khi xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo, Angelyne đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông địa phương và thời điểm đó bà nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, phỏng vấn và xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Angelyne sành điệu xuất hiện trên đường phố Los Angeles (Video: Hollywood TV).

Các tấm biển quảng cáo của Angelyne đã được giới thiệu trong một số bộ phim điện ảnh và phim truyền hình như Moonlighting, Futurama và BoJack Horseman.

Năm 1978, Angelyne từng tham gia ban nhạc punk rock Baby Blue của bạn trai lúc bấy giờ. Bà biểu diễn trong các câu lạc bộ ở Los Angeles, Mỹ nhưng không thật sự gặt hái thành công về mặt tài chính. Năm 1982, bà phát hành album đầu tay mang tên mình và những tấm áp phích đầu tiên của bà bắt đầu xuất hiện như một phần của quá trình quảng bá album. Sau khi khởi động chiến dịch quảng cáo rầm rộ vào tháng 2/1984, Angelyne bắt đầu thực hiện album thứ hai và sau đó bà còn tham gia đóng phim.

Angelyne cũng thu hút sự chú ý vì đã che giấu tên thật, tuổi và danh tính của mình trong nhiều năm. Tới năm 2017 bà mới công khai những thông tin này.

Angelyne không chỉ là người mẫu, ca sĩ mà bà còn là một họa sĩ. Bà bắt đầu vẽ tranh vào năm 1998 và đã từng tổ chức một số buổi triển lãm nghệ thuật ở Los Angeles, Mỹ. Angelyne được cho là đã từng kết hôn nhưng bà giữ kín thông tin về đời tư của mình.

Về phía Emmy Rossum, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô đã gặp gỡ với Angelyne một vài lần trước khi thực hiện bộ phim này.

Emmy Rossum sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Mỹ. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ. Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim Genius (1999). Vai diễn đột phá của cô là trong bộ phim Mystic River (2003), bộ phim đã nhận được sáu đề cử Oscar danh giá.

Rossum đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Day After Tomorrow năm 2004 và cô cũng nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình điện ảnh cho vai chính Christine Daaé trong bộ phim chuyển thể từ vở kịch Bóng ma nhà hát (2004). Cô cũng nổi tiếng với các bộ phim như Poseidon (2006), Dragonball: Evolution (2009), Inside (2011), Cold Pursuit (2019). Emmy Rossum đã được đề cử giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng truyền hình do các nhà phê bình lựa chọn....

Nữ diễn viên xinh đẹp Emmy Rossum kết hôn lần đầu vào năm 2008 và cô chia tay chồng chỉ một năm sau đó. Vào tháng 8/2015, Rossum đính hôn với nhà biên kịch, đạo diễn Sam Esmail sau hai năm hẹn hò. Cặp đôi kết hôn vào tháng 5/2017 tại một giáo đường Do Thái ở thành phố New York, Mỹ. Ngày 24/5/2021, Rossum hạ sinh con gái đầu lòng và cô không chia sẻ về gia đình của mình với báo giới.