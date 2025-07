Dustin Nguyễn tái xuất màn ảnh Việt sau 6 năm định cư tại Mỹ

Chiều 24/7, buổi công bố dự án điện ảnh Song hỷ lâm nguy diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung, Jun Vũ, MisThy…

Phim do Hà Vũ đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc với màn ảnh rộng, trong đó đáng chú ý là tài tử Dustin Nguyễn.

Sự xuất hiện của Dustin Nguyễn tại buổi họp báo gây bất ngờ lớn, bởi suốt thời gian qua, anh cùng gia đình sống và làm việc tại Mỹ. Bản thân nam diễn viên cũng chỉ góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế.

Việc anh nhận lời đóng Song hỷ lâm nguy sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh Việt nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Dàn diễn viên trong "Song hỷ lâm nguy" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với khán giả trong nước, Dustin Nguyễn là gương mặt gắn liền với loạt phim hành động như Dòng máu anh hùng (2007), Lửa Phật (2013)... Ở thị trường quốc tế, anh khẳng định vị thế khi góp mặt trong The Man with the Iron Fists 2 (2015), Warrior (2019)...

Tại buổi ra mắt, Dustin Nguyễn xuất hiện với diện mạo phong độ, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 63. Trong phim, anh hóa thân thành người đàn ông trung niên điềm đạm, mang danh xưng "trùm tổ chức đám tiệc miền Tây" - một hình tượng hoàn toàn mới lạ so với các vai diễn trước đây.

Chia sẻ về lý do nhận lời, Dustin Nguyễn nói anh không có kế hoạch trở lại hoạt động ở Việt Nam vì đã ổn định cuộc sống tại Mỹ. Tuy nhiên, chính mối quan hệ với nhà sản xuất Đỗ Quang Minh (nghệ danh Minh Đô) đã khiến anh thay đổi.

"Tôi không xem đây là một cú trở lại. Trong 6 năm qua, tôi vẫn được mời đóng phim ở Việt Nam nhưng từ chối vì đời sống đã ổn định. Sự nghiệp của tôi ở Mỹ cũng thỏa mãn. Lần này, tôi nhận lời chỉ vì Minh Đô, người tôi rất quý trọng và tôn trọng. Tôi không quan trọng phim lớn hay nhỏ, vai chính hay phụ. Điều tôi quan tâm là mình làm việc với ai, có trải nghiệm gì với họ", anh chia sẻ.

Khi được truyền thông tiếp cận, Dustin Nguyễn từ chối chia sẻ về đời tư. Diễn viên nói anh muốn khán giả chỉ tập trung vào nhân vật.

Làm việc với ê-kíp trẻ, Dustin Nguyễn bày tỏ sự hào hứng khi được hợp tác cùng thế hệ diễn viên mới: "Tôi tin rằng mọi người sẽ có sự kết nối, chia sẻ và cùng nhau làm nên một bộ phim tử tế".

Một điểm nhấn khác tại buổi giới thiệu dự án là việc streamer MisThy đảm nhận vai nữ chính trong phim. Nhân vật của cô được hé lộ có màu sắc hiện đại, năng động nhưng nóng nảy và dễ cáu.

Khi được hỏi về lý do được chọn vào vai chính, MisThy hài hước chia sẻ: "Tôi nhận vai nhờ mối quan hệ, nhưng quan trọng vẫn là năng lực. Tôi hy vọng khán giả sẽ không chỉ nhìn vào mối quan hệ mà bỏ qua sự nỗ lực của tôi".

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, MisThy thừa nhận thấy bản thân tụt lại phía sau so với các đồng nghiệp nên quyết tâm nghiêm túc theo đuổi diễn xuất. Theo đạo diễn, Misthy đã có thời gian học thêm các lớp về diễn xuất, trong đó có thời gian tu nghiệp ở Hàn Quốc.

Dustin Nguyễn phong độ ở tuổi 63 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song hỷ lâm nguy thuộc thể loại hài - tình cảm - gia đình, lấy bối cảnh tại TPHCM. Phim khai thác tấn bi hài kịch khi hai lễ cưới của hai gia đình được tổ chức cạnh nhau, kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Đạo diễn Hà Vũ, người từng góp phần vào thành công của Hồn papa da con gái (2018) và Chìa khóa trăm tỷ (2022), cho biết đây là bộ phim đầu tay anh cầm trịch với vai trò đạo diễn. Sau thời gian học làm phim tại Hàn Quốc, anh kỳ vọng mang đến phong cách kể chuyện hiện đại, độc đáo nhưng vẫn nhiều cảm xúc.