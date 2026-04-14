“Đường Tăng” thư sinh nhất màn ảnh: U70 vẫn mưu sinh bằng việc biểu diễn

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hào quang trên màn ảnh, cuộc sống đời thực của ông ở tuổi U70 lại khá vất vả.

Trong Tây du ký (1986), nhân vật Đường Tăng do 3 nghệ sĩ thể hiện gồm Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa và Uông Việt. Trong đó, Từ Thiếu Hoa được đánh giá cao nhờ ngoại hình sáng, phong thái nho nhã, phù hợp với hình tượng nhà sư hiền lành, trí tuệ.

Thời điểm tham gia bộ phim, Từ Thiếu Hoa vẫn là gương mặt mới của màn ảnh Hoa ngữ. Ông gây chú ý qua tác phẩm Tinh Biến và nhanh chóng được xem là một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng. Vai Đường Tăng đến với ông sau khi Uông Việt rút lui khỏi dự án.

Tuy nhiên, khi bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình, Từ Thiếu Hoa bất ngờ rời đoàn. Lý do chính thức được đưa ra là ông muốn tập trung cho việc học đại học. Thực tế, nam diễn viên được biết đến là người có học vấn cao, sở hữu 2 bằng đại học - điều không phổ biến trong giới nghệ sĩ thời điểm đó.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc nhiều năm qua cho rằng nguyên nhân sâu xa có thể liên quan đến vấn đề cát-xê. Một số nguồn tin cho biết Từ Thiếu Hoa không hài lòng với mức thù lao so với các diễn viên khác trong đoàn phim của cố đạo diễn Dương Khiết.

Sau khi ông rút lui, vai Đường Tăng được giao lại cho Trì Trọng Thụy - người gắn bó lâu dài với hình tượng này đến hết bộ phim.

Việc rời đoàn giữa chừng khiến mối quan hệ giữa Từ Thiếu Hoa và ê-kíp Tây du ký trở nên căng thẳng trong nhiều năm. Ông hầu như không tham gia các buổi hội ngộ, cũng không giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ. Thậm chí, khi diễn viên Diêm Hoài Lễ (vai Sa Tăng) qua đời vào năm 2009, Từ Thiếu Hoa không xuất hiện hay công khai chia sẻ, khiến ông bị một bộ phận khán giả chỉ trích.

Phải đến năm 2018, trong dịp kỷ niệm một năm ngày mất của đạo diễn Dương Khiết, Từ Thiếu Hoa mới tái hợp cùng dàn diễn viên năm xưa. Tại đây, ông chủ động trò chuyện, phần nào hóa giải những hiểu lầm kéo dài suốt nhiều năm.

Nếu như Trì Trọng Thụy sau này trở thành doanh nhân giàu có, còn Uông Việt chuyển hướng sang giảng dạy và giữ vị trí tại Học viện Sân khấu Trung Quốc, thì Từ Thiếu Hoa lại có cuộc sống bấp bênh hơn.

Những năm gần đây, khi kinh tế gia đình gặp khó khăn, ông quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện trong các dự án lớn, nam nghệ sĩ chủ yếu nhận lời biểu diễn tại các sự kiện nhỏ như khai trương, đám cưới, lễ mừng thọ… Đáng chú ý, ông thường mặc lại trang phục Đường Tăng để biểu diễn, tái hiện hình ảnh gắn liền với tên tuổi của mình.

Hình ảnh “Đường Tăng” năm nào nay biểu diễn trên đường phố hoặc tại các sự kiện bình dân gây nhiều tranh luận. Một số khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đây là cách mưu sinh chính đáng của một nghệ sĩ đã qua thời hoàng kim. Họ nhận xét dù tuổi cao, Từ Thiếu Hoa vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, thân thiện khi giao lưu với công chúng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng ông đang “ăn mày quá khứ”, tận dụng hình ảnh cũ để kiếm sống. Trước những bình luận này, nam diễn viên không phản ứng gay gắt mà lựa chọn thái độ điềm tĩnh.

Từ Thiếu Hoa từng chia sẻ việc tham gia các hoạt động biểu diễn và sự kiện cũng là cách để ông lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các thông điệp về “chân - thiện - mỹ”.

Năm 2021, ông góp mặt trong dự án điện ảnh Ngộ nhập thanh xuân cùng một số diễn viên quen thuộc của Tây du ký như Mã Đức Hoa và Lưu Đại Cương. Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành công về doanh thu và bị đánh giá là dựa vào danh tiếng của tác phẩm kinh điển để thu hút sự chú ý.

Đối diện với những thăng trầm trong sự nghiệp, Từ Thiếu Hoa giữ quan điểm sống khá bình thản. Ông từng chia sẻ: “Cuộc đời có nhiều điều hư ảo. Thành công cũng vui, thất bại cũng nên vui vẻ. Nếu cả đời chỉ có thành công mà không có thất bại thì đáng tiếc, nhưng nếu chỉ có thất bại mà không có thành công cũng là điều đau xót. Điều quan trọng là nỗ lực vượt qua mọi thử thách”.

Ở tuổi U70, hình ảnh Từ Thiếu Hoa không còn gắn với ánh hào quang, thay vào đó là một nghệ sĩ vẫn miệt mài lao động để duy trì cuộc sống và hỗ trợ gia đình. Hành trình của ông cũng phản ánh một thực tế gần như quen thuộc của làng giải trí. Không phải ai cũng mãi giữ được đỉnh cao danh vọng, nhưng cách họ đối diện với cuộc sống hậu ánh đèn sân khấu vẫn luôn khiến công chúng suy ngẫm.