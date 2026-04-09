Lễ tiễn biệt được tổ chức tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Nhà tang lễ được trang trí đơn giản, với dòng chữ “Vĩnh biệt bà Trần Lệ Hoa” đặt phía trước, cùng bức ảnh của bà trưng bày bên dưới. Nhiều người tham dự lễ viếng không kìm được nước mắt.

Trì Trọng Thụy trong tang lễ của vợ, Trần Lệ Hoa, đứng cạnh ông là con trai riêng của bà Trần Lệ Hoa.

Trong tang lễ, Trì Trọng Thụy mặc vest đen, đứng một bên, đeo hoa trắng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe. Bà Trần Lệ Hoa là người bạn đời gắn bó cùng ông gần 40 năm thăng trầm và chứng kiến bà ra đi là nỗi đau sâu sắc với ông.

Đứng bên cạnh ông là con trai của bà Trần Lệ Hoa. Họ bắt tay và cảm ơn từng khách đến viếng. Khuôn mặt các thành viên trong gia đình chất chứa nỗi đau và tiếc thương sâu sắc, tạo nên bầu không khí trang nghiêm và xúc động.

Ngoài gia quyến, nhiều nghệ sĩ gắn liền với bộ phim Tây du ký như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Bạch Nham Tùng, Sử Quốc Lương… cũng có mặt để chia buồn. Dưới làn mưa, dòng người xếp hàng dài, tay cầm hoa trắng, tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa.

Vòng hoa được đặt dọc hai bên nhà tang lễ, nhiều khách đến viếng tập trung bên ngoài, tất cả mặc trang phục đen, vẻ mặt trang nghiêm, cầm ô và xếp hàng chờ vào.

Khi lễ tiễn biệt bắt đầu, mọi người lần lượt bước vào trong nhà tang lễ. "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng và vợ đến sớm, mặc vest đen. Hai vợ chồng tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa trước khi rời đi. Bước chân xuống cầu thang của ông có phần loạng choạng, thể hiện nỗi buồn sâu sắc.

Sau đó, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa xuất hiện. Khi bước ra, Mã Đức Hoa bật khóc nức nở, cảm xúc dâng trào. Mã Đức Hoa chia sẻ: “Trần Lệ Hoa là một người chị tốt bụng, giàu lòng nhân ái và xuất sắc ở nhiều mặt. Sự ra đi của chị khiến chúng tôi vô cùng đau buồn. Tôi hy vọng anh Trì Trọng Thụy sẽ tìm được sự an ủi trong thời khắc này”.

Truyền thông Trung Quốc gọi Trần Lệ Hoa là “nữ doanh nhân huyền thoại”. Bà sở hữu khối tài sản hơn 6,7 tỷ USD, từng xếp thứ 12 trong danh sách các nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Lĩnh vực hoạt động chính của bà là bất động sản và bảo tàng gỗ.

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc nhưng lớn lên trong giai đoạn nhiều biến động, Trần Lệ Hoa từng trải qua tuổi thơ khó khăn. Bằng năng lực kinh doanh, bà gây dựng sự nghiệp riêng, nuôi dạy các con trưởng thành và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của giới bất động sản Trung Quốc.

Trì Trọng Thụy là diễn viên gắn bó lâu nhất với vai Đường Tăng trong Tây du ký (1986), kém vợ 11 tuổi. Sau khi kết hôn, ông gần như rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật, trở thành người bạn đời đồng hành cùng bà trong công việc.

Dù không có con chung, hai người vẫn duy trì cuộc hôn nhân bền chặt suốt gần 40 năm. Trước đó, Trần Lệ Hoa từng trải qua một cuộc hôn nhân, có 2 con gái và 1 con trai, đều được bà nuôi dạy trưởng thành.

Bà Trần Lệ Hoa cũng được biết đến là người đam mê văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Chính sự đồng điệu trong sở thích đã gắn kết bà và Trì Trọng Thụy, tạo nên mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu.

Những năm gần đây, sức khỏe của bà suy giảm. Trước khi qua đời, bà đã lập di chúc, trong đó 3 người con riêng được thừa kế khoảng 1 tỷ USD, phần tài sản còn lại giao cho Trì Trọng Thụy tiếp quản và điều hành hoạt động kinh doanh.