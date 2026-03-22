Dương Khắc Linh hé lộ chuyện tình với Sara Lưu, sắp đón thêm 2 con sinh đôi

Trong đêm nhạc Linh cảm diễn ra tối 21/3 tại Bảo tàng Hà Nội, nhạc sĩ Dương Khắc Linh không chỉ mang đến những bản hit quen thuộc mà còn gây chú ý khi chia sẻ về đời sống riêng.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đây là lần hiếm hoi nam nhạc sĩ đứng chung sân khấu với vợ là Sara Lưu và chị vợ Lưu Hiền Trinh. Hai vợ chồng có dịp chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, yêu và kết hôn.

Theo lời Sara Lưu, lần đầu cô gặp Dương Khắc Linh là vào năm 2013, khi anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc một cuộc thi mà cô tham gia. Ấn tượng ban đầu của nữ ca sĩ về anh là một người “dễ thương, gần gũi, không hề chảnh”, dù khi đó nhạc sĩ vừa từ nước ngoài trở về, giao tiếp tiếng Việt còn chưa thành thạo.

Điều thú vị là Dương Khắc Linh đã quen biết chị gái Lưu Hiền Trinh của Sara Lưu khá lâu trước đó nhưng không hề biết Sara Lưu là em ruột của cô. Mãi đến khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc, anh mới phát hiện mối quan hệ này.

“Chị Trinh không bao giờ chia sẻ về đời sống riêng, nên dù chơi thân cũng không ai biết chị ấy có em gái”, Dương Khắc Linh kể lại.

Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng bắt đầu từ những lời đồn. Sau khi hợp tác trong chương trình, việc cả hai thường xuyên trò chuyện, làm việc chung khiến nhiều người xung quanh nghi ngờ họ đang hẹn hò. Từ sự “đẩy thuyền” đó, cả hai dần trở nên thân thiết rồi chính thức yêu nhau.

Sara Lưu cho biết, ban đầu trong mối quan hệ, cô thấy Dương Khắc Linh khá nghiêm túc và có phần khó gần. Tuy nhiên, khi tiếp xúc nhiều hơn, cô nhận ra anh là người hài hước, ấm áp.

Lần đầu tiên “gia đình âm nhạc” gồm Dương Khắc Linh, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh cùng xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ dừng lại ở những hồi ức, Dương Khắc Linh còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ gia đình anh sắp đón thêm 2 thành viên mới.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi trước đó, vợ chồng nhạc sĩ đã có 2 con trai sinh đôi, hiện tại lại chuẩn bị đón 2 con gái sinh đôi.

Vì đang mang thai, Sara Lưu dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho sức khỏe của cô cũng như các con. Cô cũng thú nhận rằng, do có bầu nên giọng hát của cô cũng chịu ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, gia đình nhạc sĩ - ca sĩ hứa hẹn thời gian tới sẽ cho ra đời thêm nhiều sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, nhạc sĩ Dương Khắc Linh còn tiết lộ, sắp tới anh muốn phát triển cả ở mảng điện ảnh.

Đêm nhạc Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh được xây dựng như một đêm nhạc tổng hợp, tái hiện hành trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của anh qua nhiều giai đoạn. Tên gọi Linh cảm cũng chính là một trong những ca khúc tiêu biểu gắn với tên tuổi của nhạc sĩ, đồng thời gợi mở về nguồn cảm hứng sáng tạo xuyên suốt sự nghiệp.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ từng gắn bó với Dương Khắc Linh như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol, Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu, Jaykii... tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, từ pop ballad, R&B đến những bản phối hiện đại.