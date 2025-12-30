Đức Phúc, Nguyễn Hùng và dàn nghệ sĩ khuấy động "VTV Countdown 2026"

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc quan trọng, vừa thách thức vừa đầy thành tựu đáng tự hào của đất nước. Trong bối cảnh đó, VTV Countdown 2026 với chủ đề Tự hào Việt Nam được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, giúp khán giả nhìn lại hành trình đã qua và cùng lan tỏa năng lượng tích cực cho năm mới.

Ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ trình diễn ca khúc “Còn gì đẹp hơn” tại đại nhạc hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam - cho biết, điểm khác biệt của đại nhạc hội năm nay nằm ở cấu trúc nội dung không chia cắt theo thời gian mà gắn kết chặt chẽ giữa âm nhạc và các phóng sự thực tế.

Những thước phim chân thực từ khắp mọi miền và cả ở nước ngoài sẽ khắc họa sống động ý chí vượt khó cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, biến đêm nhạc thành một bản tổng kết mềm mại nhưng đầy sức nặng về tinh thần dân tộc đương đại.

Bức tranh âm nhạc của chương trình là sự giao thoa thú vị giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, phản ánh diện mạo đổi mới của nền nghệ thuật nước nhà.

Khán giả sẽ được thưởng thức những giọng ca nội lực như NSND Quang Thọ, Tùng Dương bên cạnh sự bùng nổ của những gương mặt trẻ đang dẫn đầu xu hướng như: Trúc Nhân, Đức Phúc, Trang Pháp hay nhóm sản xuất DTap…

Từ trái sang: Ca sĩ An Tú, NSND Quang Thọ và Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình năm nay, nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam - cho biết, trước rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như những dấu mốc quan trọng của VTV, ê-kíp đã cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn chủ đề Tự hào Việt Nam.

Theo ông, đây là cách để khẳng định mạnh mẽ tinh thần Tôi là người Việt Nam ngay trong thời khắc chuyển giao năm mới thiêng liêng. Để hiện thực hóa thông điệp này, VTV tiếp tục duy trì các điểm cầu trực tiếp tại nhiều thành phố lớn nhằm phản ánh trọn vẹn không khí tưng bừng của người dân cả nước.

Ca sĩ Đức Phúc mang đến màn trình diễn “Phù Đổng Thiên Vương” (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở thời khắc đếm ngược đầy thiêng liêng, tinh thần tự hào sẽ được đẩy lên cao trào dưới sự dẫn dắt của các MC Anh Tuấn, Phí Linh và Sơn Lâm. Chương trình kỳ vọng sẽ khơi gợi niềm tin và tạo động lực mạnh mẽ để mỗi người dân sẵn sàng bước vào năm mới với tâm thế tự tin.

Đây là dịp để mỗi cá nhân cùng nhìn lại bản thân trong dòng chảy phát triển của đất nước, để rồi cùng hòa chung nhịp đập tự hào khi đồng hồ chuyển sang năm mới 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên kênh VTV1.