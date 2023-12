Đầu năm 2022, IWC ra mắt bộ sưu tập Colors of Top Gun, bao gồm đồng hồ vỏ gốm dành cho phi công, liên tục là sản phẩm bán chạy. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi hãng giới thiệu mẫu lịch vạn niên bằng gốm trắng Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Lake Tahoe. Với sản phẩm này, thương hiệu ra mắt loại vỏ mới có kích thước 46,5mm để chứa 4 mặt số phụ. Mặt sau của đồng hồ khoe ra bộ chuyển động Calibre 52615 đặc trưng của IWC, bao gồm hệ thống lên dây Pellaton và hộp cót đôi, mang lại khả năng dự trữ năng lượng trong 7 ngày. Sản phẩm được bán với giá 42.000 CHF (hơn 1,18 tỷ đồng) (Ảnh: Watches by Sjx).