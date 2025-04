Đời thường của cô bé 12 tuổi vừa nhận giải Mẫu nhí xuất sắc nhất năm

Mới đây, mẫu nhí JiJi Cát Tường được vinh danh với giải thưởng "Best Young Fashion Model of the Year - Mẫu nhí xuất sắc nhất năm" tại lễ trao giải Men&life Awards 2024 diễn ra ở TPHCM. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực và thành tựu nổi bật của cô bé trong lĩnh vực thời trang trong nước và quốc tế.

JiJi Cát Tường nhận giải Mẫu nhí xuất sắc nhất năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

JiJi Cát Tường cho biết, gia đình của em không ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên, cô bé lại đến với nghề người mẫu một cách tình cờ. Trong một lần đi mua sắm cùng mẹ, JiJi Cát Tường gây chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt sáng và gương mặt lanh lợi nên được một thương hiệu thời trang mời làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới.

Từ sự tình cờ này, năm 2019, Cát Tường có những bước đi đầu tiên trong vai trò người mẫu nhí. Với sự tự tin và thần thái chuyên nghiệp, cô bé nhanh chóng bén duyên với các sàn diễn lớn nhỏ.

Cô bé sở hữu nhan sắc trong veo ở tuổi 12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật nên JiJi Cát Tường đến với thời trang bằng đam mê và ý chí. Cô bé được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu nhi.

Bên cạnh đó, gia đình cũng đặt ra nguyên tắc rõ ràng cho cô bé: Chỉ khi hoàn thành tốt việc học và giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, Cát Tường mới được tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Chính sự kỷ luật từ gia đình cùng tinh thần cầu tiến của bản thân, cô bé không chỉ duy trì thành tích học tập đáng nể, mà còn không ngừng vươn xa trong giới thời trang.

Ở tuổi 12, JiJi Cát Tường đã tham gia hơn 30 show diễn trong và ngoài nước, hợp tác với nhiều nhà thiết kế danh tiếng như Nguyễn Minh Công, Ivan Trần, Hà Duy...

Đặc biệt, cô bé đã trình diễn tại các sự kiện thời trang quốc tế như Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Thu - Đông 2024, Tuần lễ Thời trang Trung Quốc Xuân - Hè 2025...

Hoạt động tích cực trên sàn diễn, JiJi Cát Tường vẫn đặt việc học lên hàng đầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vừa qua, Cát Tường và gia đình từ Lạng Sơn đã có mặt tại TPHCM để dự lễ trao giải. Cô bé xúc động chia sẻ: "Khi nghe tên mình được xướng lên cho giải thưởng "Mẫu nhí xuất sắc nhất năm", con thật sự rất bất ngờ và xúc động. Con không nghĩ một cô bé đến từ Lạng Sơn, trong gia đình không ai làm nghệ thuật, lại có thể đứng ở đây hôm nay.

Với con, mỗi lần được trình diễn là một món quà và giải thưởng này là giấc mơ mà con chưa bao giờ dám mơ lớn như vậy. Đối với con, đây không chỉ là một chiếc cúp mà là sự nhắc nhở đầy yêu thương rằng chỉ cần cố gắng và không từ bỏ, ước mơ nào cũng có thể thành sự thật".