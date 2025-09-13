Đời thường Bảo Anh: Trồng rau nuôi cá, hôn nhân viên mãn với vợ kém 11 tuổi

Mới đây, diễn viên Bảo Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc kỷ niệm 13 năm bà xã chính thức nhận lời yêu. Bài viết không dài dòng và hoa mỹ nhưng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của cặp đôi.

Anh viết: “13 năm trước, chúng ta đã chính thức bắt đầu kề vai sát cánh bên nhau từ nơi cánh đồng lộng gió này. 13 năm sau, chúng ta vẫn bên nhau, bình yên và hạnh phúc”.

Nam diễn viên còn ghi rõ thời gian và địa điểm: “Ảnh chụp lúc 1h sáng, trước cửa nhà, giữa cánh đồng, ngắm nguyệt thực và tiết thực. Yêu em”.

Bảo Anh và vợ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau khi chia sẻ, khoảnh khắc ngọt ngào ấy đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc giản dị nhưng bền chặt của vợ chồng Bảo Anh.

“Giới nghệ sĩ hiếm có ai được hạnh phúc như gia đình em. Chúc gia đình nhỏ mãi vui vẻ, viên mãn”; “Em rất hâm mộ gia đình anh, chúc mừng anh chị ạ”; hay “Hai vợ chồng điện ảnh quá, em vô cùng ngưỡng mộ”... là những bình luận của cộng đồng mạng.

Thậm chí, có người còn dí dỏm trêu nam diễn viên 3 con: “Đúng là trai tài gái sắc, cố gắng thêm đội bóng anh nhé!”.

Vợ của Bảo Anh (SN 1992) kém anh 11 tuổi, sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung chẳng thua kém các hotgirl. Họ quen nhau từ khi cô mới 16-17 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn duy trì được cuộc sống êm đềm nhờ sự nhường nhịn và cảm thông.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Bảo Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam diễn viên cho biết chính sự hy sinh và thấu hiểu đã giúp vợ chồng anh vượt qua khác biệt để tìm được tiếng nói chung.

Bảo Anh tâm sự: “Việc chênh nhau đến 11 tuổi cũng là rào cản rất lớn. Chúng tôi khác biệt hoàn toàn từ tính cách, lối sống đến sở thích. Tuy nhiên, giữa hai người có một điểm chung là sự nhường nhịn. Chúng tôi hy sinh một phần cái tôi để giữ được sự dung hòa trong quan điểm sống”.

Anh cũng chia sẻ rằng, sau 13 năm gắn bó, tình cảm vợ chồng anh vẫn tươi mới như thuở ban đầu. Mặc dù, thỉnh thoảng vợ chồng cũng có khúc mắc, anh vẫn thường là người chủ động làm lành, bởi với anh, trong hôn nhân điều quan trọng nhất là biết nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc.

“Ra ngoài, tôi có vẻ cứng rắn, nhưng về nhà lại là người mềm yếu, vợ con luôn là số 1. Với tôi, hôn nhân giống như một hành trình dài, có lúc sóng gió nhưng nếu biết dung hòa thì sẽ bền lâu.

Tôi thấy mình may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan”, nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh Việt thổ lộ.

Nhắc đến bà xã, Bảo Anh luôn dành nhiều lời “có cánh”, coi vợ là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp.

Anh khẳng định: “Nếu không có vợ chu toàn mọi việc ở nhà, chăm sóc các con một cách tuyệt vời, chắc tôi đã không dám tham gia dự án liên tục như vậy. Thành công của tôi chính là thành công của cả gia đình”.

Trên trang cá nhân, Bảo Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc và những lời yêu thương dành cho vợ con. Anh nói với phóng viên Dân trí: “Tôi cảm thấy thoải mái khi được tự do làm điều mình thích, được nói về những gì mình yêu thương”.

Vì trân trọng những hy sinh thầm lặng của vợ, nam diễn viên sinh năm 1981 luôn chủ động chia sẻ công việc nhà với cô. Từ đi chợ, nấu ăn đến chăm sóc con cái, anh đều rất sẵn lòng.

Bảo Anh thừa nhận: “Chăm sóc một đứa trẻ không hề đơn giản: Vừa phải chơi với con khi thức, trông khi con ngủ, lo bữa ăn rồi lại tranh thủ giặt giũ, thay tã… Nếu người đàn ông không chia sẻ, người phụ nữ sẽ rất áp lực. Vì thế, tôi luôn cố gắng gánh vác một phần để vợ nhẹ nhõm hơn”.

Hiện, “trái ngọt” của cuộc hôn nhân giữa Bảo Anh và bà xã chính là tổ ấm êm đềm, viên mãn với 2 cô con gái, 1 cậu con trai.

Trong vai trò người cha, anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho các con, đặc biệt trong những năm đầu đời - giai đoạn mà anh cho rằng sự hiện diện của bố mẹ là vô giá.

“Tuổi thơ của con rất ngắn, chỉ vài năm đầu đời là cần bố mẹ ở bên nhiều nhất. Khi con lớn, chúng sẽ hướng ra ngoài. Vợ chồng tôi muốn dành tất cả thời gian cho con, dù phải hy sinh nhiều thứ khác”, anh bộc bạch.

Vì thế, mỗi khi không bận rộn với công việc quay phim, Bảo Anh gần như dành trọn ngày cho gia đình. Anh kể, buổi sáng, dậy sớm đi chợ, mua thức ăn và các đồ sinh hoạt cần thiết. Chiều về, anh lại tất bật nấu cơm để cả nhà quây quần khi vợ con trở về từ cơ quan, trường học.

Những lúc rảnh rỗi, nam diễn viên ra vườn cuốc đất, trồng rau, chăm cây. Buổi tối, anh lại đưa các con đi dạo quanh xóm, ghé thăm hàng xóm hay đơn giản chỉ cùng nhau hóng gió.

Bảo Anh cho biết, đằng sau vẻ ngoài ít nói, cục mịch trên màn ảnh, ngoài đời anh là người chồng vui tính, lãng mạn, một ông bố tận tâm và luôn nỗ lực để tốt hơn từng ngày.

Với anh, hạnh phúc không chỉ đến từ sự nghiệp mà còn ở những khoảnh khắc bình dị.

Cuộc sống giản dị, bình yên của Bảo Anh tại ngoại thành Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Song song với hình ảnh người chồng, người cha chu toàn, Bảo Anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống thôn quê yên bình tại Cự Đà (Thanh Oai).

Sinh ra ở nội thành Hà Nội nhưng từ năm 2008, nam diễn viên đã chọn về quê sống, tránh xa thành phố ồn ào. Anh từng cho biết, trong một lần muốn rời bỏ công việc vì áp lực, khi trở về quê ngoại, anh lại yêu thích không khí bình yên nơi đây. Sau đó, Bảo Anh quyết định sống hẳn ở quê.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường chia sẻ không gian sống của mình. Anh có sân vườn rộng, có thể trồng nhiều loại rau củ, cây ăn quả.

Bảo Anh cũng có những thú vui bình dị như nuôi lợn, hái lượm… Khi không bận công việc, anh dành thời gian chăm sóc vợ con, không thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè.

Anh tâm sự: “Tôi vốn không thích sự ồn ào, đông đúc, hào nhoáng. Khi về quê, tôi thấy đó là nơi đáng sống. Ở đó có những con sông, cánh đồng, ngôi nhà cổ…

Sau những giờ làm việc vất vả, tôi có thể cùng anh em xắn quần lội ruộng bắt ếch nhái, cua cáy, chuột đồng. Tôi cũng có không gian để nuôi chó, gà, trồng rau, cây ăn trái.

Mọi người coi tôi như một người hàng xóm hoặc người anh em thân thiết chứ không phải diễn viên nổi tiếng. Và những thứ đó mới thuộc về tôi”.

Với anh, lựa chọn sống chậm, tránh xa ồn ào showbiz không phải là rút lui mà là cách giữ cho mình một không gian riêng tư, an yên.

Giá trị lớn nhất đối với Bảo Anh không nằm ở ánh hào quang sân khấu, mà ở sự bình yên trong căn nhà nhỏ, tiếng cười trong trẻo của con trẻ và cái gật đầu thấu hiểu từ người vợ.

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, xuất thân từ sinh viên kinh tế nhưng Bảo Anh lại rẽ hướng theo đuổi đam mê diễn xuất. Với ngoại hình nam tính, ánh mắt sắc lạnh và phong thái điềm đạm, anh nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai công an.

Tên tuổi Bảo Anh gắn liền với loạt phim hình sự như: Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, Biệt dược đen, Độc đạo… Trong đó, vai Bảo “Ngậu” của Người phán xử đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định phong cách diễn xuất riêng biệt của anh.