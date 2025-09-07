Bảo Anh tuổi 33: Mẹ đơn thân quyến rũ, lấy lại phong độ sau thăng trầm

Tìm lại năng lượng từ "Em xinh say hi

Bảo Anh (SN 1992) từng là ca sĩ sở hữu nhiều bản ballad được giới trẻ yêu thích, nhưng nhiều năm qua sự nghiệp của cô có phần im ắng vì thăng trầm đời tư.

Ca sĩ Bảo Anh ở tuổi 33 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm nay, Bảo Anh gây bất ngờ khi tham gia Em xinh say hi. Chia sẻ về lý do tham gia một chương trình thực tế, nữ ca sĩ cho biết đây là cách cô "trả nợ" sự yêu thương, mong đợi của người hâm mộ.

"Tôi nợ khán giả sự xuất hiện trong một chương trình dài hơi. Tôi cũng tin rằng khán giả cũng muốn thấy phiên bản Bảo Anh thật sự nhiệt huyết, vui vẻ, cống hiến hết mình trong âm nhạc", ca sĩ nói.

Thời gian đầu tham gia Em xinh say hi, Bảo Anh được nhận xét phong cách còn khá an toàn, thiếu bứt phá. Cho đến vòng thi cá nhân ở chung kết lên sóng hôm 16/8, ca sĩ mới thực sự tạo được điểm nhấn khi thể hiện ca khúc Cô ấy không yêu anh.

Bảo Anh gây chú ý khi thể hiện ca khúc "Cô ấy không yêu anh" (Ảnh: Vie Channel).

Ở tiết mục solo này, Bảo Anh thuyết phục khán giả bằng hình ảnh tự tin, gợi cảm, truyền thông điệp về cô gái mạnh mẽ trong tình yêu. Sáng tác của Châu Đăng Khoa cũng giúp nữ ca sĩ có "đất diễn" phát huy sở trường về giọng hát, gợi nhớ phiên bản Bảo Anh thời hoàng kim cách đây 7-8 năm.

Bảo Anh chia sẻ, hành trình tham gia Em xinh say hi giúp cô được tiếp thêm năng lượng tích cực, nhiệt huyết làm nghề lẫn niềm yêu đời trong cuộc sống. Trước đây, cô từng có giai đoạn "bỏ quên bản thân quá lâu".

Em gái Bảo Anh cũng nhắn nhủ ca sĩ ở hậu trường: "Thời gian dài vừa qua, em chưa thấy chị tự tin như thế này. Em muốn chị sẽ giữ mãi nụ cười".

Bảo Anh nỗ lực làm mới hình ảnh trong "Em xinh say hi (Ảnh: Vie Channel).

Màn trình diễn trong chung kết của Bảo Anh hút 800.000 lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen nữ ca sĩ phần nào lấy lại được phong độ, danh tiếng sau chương trình thực tế Em xinh say hi và cổ vũ Bảo Anh sớm lấy lại 100% năng lượng với âm nhạc.

"Đôi khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng có những điều ta bỏ lỡ, nhưng ta đã được học rất nhiều, hiểu và yêu bản thân hơn. Điều lớn nhất tôi làm được là khắc sâu thêm niềm tin rằng, khi phụ nữ yêu thương nhau sẽ rất “lớn chuyện” và sẽ làm nên những điều rất tuyệt vời", Bảo Anh bộc bạch khi khép lại hành trình Em xinh say hi

Trưởng thành từ hành trình làm mẹ đơn thân

Bảo Anh lần đầu thừa nhận chuyện có con gái Misumi vào tháng 4/2024. Giọng ca 9X cho biết, cô trân trọng, biết ơn những gì đã đến. Cuộc sống của cô ý nghĩa hơn từ khi được làm mẹ. Hằng ngày, niềm hạnh phúc của Bảo Anh là được chăm sóc, ở cạnh con.

Làm mẹ đơn thân, Bảo Anh hé lộ cô không quá vất vả vì được gia đình, bạn bè hỗ trợ. Trước khi công khai hình ảnh con gái, nữ ca sĩ từng trăn trở, lo lắng, nhưng cuối cùng khi được bạn bè, khán giả quan tâm và động viên, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bảo Anh bên con gái Misumi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chương trình Em xinh say hi, Bảo Anh cũng gây chú ý khi lần đầu đưa con gái Misumi lên sân khấu. Dưới khán đài, mẹ của Bảo Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Bảo Anh trưởng thành rất nhiều từ khi làm mẹ và tôi thực sự xúc động, không thể kìm được nước mắt".

Trong một talkshow hồi tháng 5, Bảo Anh cho biết hành trình nuôi dạy con đã giúp cô học cách yêu lại từ đầu, hiểu thêm nhiều bài học trong cuộc sống. Cô nhận ra rằng yêu thương là để người đối diện cảm nhận được tình yêu, không để người thương cảm thấy mất tự do hay bị áp đặt vào trong bất kì khuôn khổ nào.

Bảo Anh tâm sự cô trải qua những vấp ngã và tổn thương, nhưng vẫn tin vào tình yêu. Đối với nữ ca sĩ, tình yêu không chỉ là tình cảm đôi lứa mà còn là tình thân, tình nghĩa bạn bè. Những sự động viên từ mọi người xung quanh giúp cô có thêm động lực đi qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Bảo Anh vượt qua thăng trầm, tìm lại năng lượng tích cực trong sự nghiệp lẫn cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Giai đoạn tôi có con cũng là lúc tôi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã nỗ lực để vượt qua những thời điểm mệt mỏi đó. Tất nhiên, có lúc tôi yêu bản thân, cũng có lúc tôi không tìm thấy tình yêu từ bên trong mình mà chỉ tập trung vào tình cảm dành cho người khác. Khi ấy tôi mệt nhoài, tổn thương.

Đến lúc tôi cảm thấy quá đau đớn, tôi tự nhủ mình phải dừng lại thôi. Không thể nào cứ mãi làm khổ chính mình như vậy", Bảo Anh nói trong chương trình Kháng thương, lên sóng hôm 4/9.