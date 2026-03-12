Hoàng Hà tuổi 30: “Tôi thích một mối tình thú vị, chưa nghĩ chuyện kết hôn”

Hoàng Hà tái xuất màn ảnh VTV với vai Linh Chi trong phim "Đồng hồ đếm ngược" đang phát sóng (Ảnh: VFC).

"Tôi có một tâm thế khá hồn nhiên khi làm nghề"

Tính từ "Chúng ta của 8 năm sau", đã gần 3 năm khán giả mới thấy bạn quay lại với phim truyền hình VTV. Điều gì ở kịch bản "Đồng hồ đếm ngược" đã thuyết phục được một người vốn kỹ tính như Hoàng Hà?

- Đúng là khoảng gần 3 năm kể từ khi quay bộ phim trước, tôi mới lại có dịp đứng trước ống kính của VTV.

Lý do đầu tiên là vì tôi rất nhớ và muốn gặp lại khán giả truyền hình.

Sau Chúng ta của 8 năm sau, hiệu ứng phim rất tốt, khán giả yêu mến tôi nhiều đến mức trong suốt thời gian tôi vắng bóng, họ vẫn nhắn tin hỏi thăm: "Sao Hoàng Hà không quay lại VTV đi?". Sự mong mỏi ấy là động lực rất lớn với tôi.

Thứ hai, Đồng hồ đếm ngược nằm trong chiến lược mới của VTV với dòng phim series ngắn, tập trung vào chất lượng cao.

Khi đạo diễn Bùi Tiến Huy ngỏ lời, tôi gật đầu ngay vì sự tin tưởng. Anh Huy là người "mát tay", tử tế và luôn khát khao làm ra những sản phẩm tốt hơn mỗi ngày.

Với dự án này, có cả yếu tố giả tưởng và kỹ xảo - những thứ mà trước đây tôi ít thấy ở phim truyền hình của VTV - nên tôi không thể hình dung trước về kết quả của từng cảnh quay.

Khi nhận lời, tôi cảm giác như mình đang bước lên một con thuyền cùng ê-kíp, tất cả cùng cố gắng để về đích, dù ở thời điểm đó để lường trước về khả năng thành công hay rủi ro cũng chỉ là 50/50.

Nữ diễn viên ở tuổi 30.

Lần này bạn vào vai Linh Chi - một cô nàng hacker giỏi công nghệ. Nghe có vẻ rất khác với hình tượng "nàng thơ" trong trẻo vẫn thường đóng đinh cho Hoàng Hà?

- Linh Chi là một sinh viên năm cuối giỏi công nghệ thông tin. Tôi không hẳn gọi cô ấy là hacker, chỉ là cô ấy khá giỏi trong lĩnh vực của mình.

Đây là một màu sắc mới cho nhân vật nữ chính trên phim truyền hình: Không quá hiền lành, không chỉ có trong trẻo, mà rất thông minh, lém lỉnh và quyết đoán.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở nội tâm. Chi mất mẹ từ nhỏ trong một vụ hỏa hoạn, lớn lên bên bố, mẹ kế và một người em gái cùng cha khác mẹ.

Cô ấy phải tự lớn lên, tự hình thành một bản năng độc lập mạnh mẽ.

Trong những tập đầu, khán giả sẽ thấy Chi khá bơ vơ và không biết cách thể hiện tình cảm vì không có ai dạy cô ấy điều đó cả.

Cho đến khi gặp lại anh hàng xóm cũ là Thành (Thanh Sơn thủ vai - PV) và bác Hòa, cô ấy mới dần nhận ra mình không hề đơn độc. Hành trình của Linh Chi trong phim là hành trình học cách yêu thương và được yêu thương.

Hoàng Hà trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Bạn có gặp khó khăn gì khi phải diễn xuất trong một bộ phim có nhiều yếu tố kỹ xảo như vậy?

- Khó nhất là việc phải tưởng tượng hoàn toàn những tình huống giả tưởng, không có trong đời sống thực. Có những cảnh tôi phải nói chuyện với chú chó Cody như thể hai bên hiểu nhau lắm, nhưng thực tế lúc quay thì chưa có kỹ xảo gì cả.

Hay như một phân đoạn mà tôi rất tâm đắc: Nhân vật một người mà tôi rất yêu thương sẽ rời đi ngay trước mặt mình.

Cảm giác mất mát đó rất lạ lùng. Nó không giống như sự "rời đi" thông thường mà rất đặc biệt, tôi chỉ có thể nói trước được là Chi sẽ thật sự rất sốc. Nỗi đau đó vừa bất ngờ, vừa hoang đường, vừa không thể diễn tả bằng lời.

Tôi và bạn diễn đã phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ để "ăn" ngay từ những lần quay đầu tiên, vì những cảnh khóc và xúc động mạnh nếu quay đi quay lại quá nhiều sẽ dễ bị "chai" cảm xúc.

Thật trùng hợp là cảnh quay đó lại đúng vào ngày rằm tháng 7 năm 2025.

Hoàng Hà chia sẻ về bạn diễn Thanh Sơn.

Lần đầu kết hợp với Thanh Sơn - một diễn viên chuyên vai "nam thần", “soái ca” và từng có phản ứng hóa học rất tốt với các bạn diễn nữ trước đó - Hoàng Hà có cảm thấy áp lực?

- Tôi có một tâm thế khá hồn nhiên khi làm nghề, nên áp lực về việc đóng cặp với ai đó nổi tiếng thì không có.

Nhưng có một kỷ niệm rất đặc biệt: Trong quá trình quay, tôi tìm lại được bức ảnh chụp 10 năm trước (năm 2015).

Lúc đó, tôi chỉ là một cô sinh viên yêu nghệ thuật, đi xem vở kịch anh Thanh Sơn đóng ở Nhà hát Tuổi trẻ rồi xin chụp ảnh cùng. 10 năm sau, từ một người hâm mộ, tôi trở thành đồng nghiệp đóng cặp cùng anh.

Anh Sơn là một diễn viên có nội lực rất đáng nể. Anh ấy có thể diễn hài rất duyên nhưng khi chạm đến những cảnh nội tâm thì lại vô cùng xúc động.

Điều tôi học được nhiều nhất ở anh chính là sự lăn xả và tình yêu nghề cháy bỏng.

Đôi khi trong dự án này, vì kịch bản có yếu tố siêu thực nên cả hai anh em cũng nhiều lúc hơi hoang mang, có vài lần tôi hỏi anh Sơn: "Phản ứng hóa học của mình ổn chưa nhỉ?". Anh Sơn bảo rằng: "Đợi lên phim xem thế nào", anh ấy thường không tự nhận định quá sớm.

Hoàng Hà sở hữu nét đẹp trong trẻo, hồn nhiên phù hợp với hình tượng "nàng thơ" trên màn ảnh.

"Tôi tự hào vì mình tự chủ, có khoản tích lũy riêng"

Nhiều người nói Hoàng Hà bị "đóng khung" vào hình tượng nàng thơ vì ngoại hình nhỏ bé, trẻ măng. Bạn nghĩ sao nếu ngoại hình này cũng là trở ngại khiến bạn khó đến với những vai diễn trưởng thành, đa đoan?

- Tôi lại thấy ngoại hình nhỏ bé là một lợi thế đấy chứ! Nó giúp bản thân giữ được vẻ trẻ trung lâu hơn, đồng nghĩa với việc thời gian mình được trải nghiệm các vai diễn trẻ sẽ dài ra.

Hơn nữa, nhỏ bé giúp tôi dễ "khớp" với nhiều nam chính. Dù bạn diễn cao hơn tôi 40cm hay chỉ chênh lệch chút ít, đứng cạnh nhau cũng sẽ luôn mang lại cảm giác nhân vật nữ nhỏ bé hơn và nhân vật nam muốn che chở, tăng độ ăn ý trong cảm nhận của khán giả.

Còn về những vai trưởng thành, tôi nghĩ nó nằm ở thần thái và kịch bản hơn là chỉ ở ngoại hình.

Tôi nghĩ, cần đợi bản thân mình "lão hoá" một chút (cười), nhưng quan trọng nhất là kịch bản phải đủ sâu.

Một phụ nữ 30 tuổi không nhất thiết phải nhìn cuộc đời màu đen hay có con cái mới gọi là trưởng thành. Tôi luôn mong muốn được thử sức với mọi dạng vai, kể cả vai phản diện hay những nhân vật đằm thắm hơn.

Nếu nhà làm phim đủ mở lòng để casting (thi tuyển - PV), tôi tin mình sẽ chứng minh được năng lực vượt ra ngoài dáng vẻ nhỏ bé này.

Dù ngoại hình nhỏ bé, Hoàng Hà không cho rằng đó là trở ngại khiến cô khó đến với những vai trưởng thành, đa đoan.

Hoàng Hà ngoài đời giống Mai Dương (Chúng ta của 8 năm sau) hay Linh Chi (Đồng hồ đếm ngược)?

- Có lẽ là cả hai. Tôi may mắn lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, nhưng từ bé đã có sự độc lập trong suy nghĩ.

Bố mẹ tôi làm ở Viện Phụ sản Hà Nội, một gia đình công chức cơ bản. Dù nhà không ai theo nghệ thuật, mọi người đều có tâm hồn nghệ sĩ, hát rất hay và ủng hộ tôi.

Tính cách của tôi khá nội tâm. Có nhiều điều trong hành trình lớn lên bản thân thường tự xử lý thay vì tâm sự hết với bố mẹ. Một phần cũng vì tôi hiểu ngành nghề và sự nghiệp của mình hơn, nên cũng chỉ kể với bố mẹ một phần nào đó thôi.

Sự độc lập đó giúp tôi khi vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2022 không bị chới với. Bản thân không phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống, trụ lại đất Sài Gòn sôi động và hoa lệ như một số bạn trẻ khác.

Bởi trước khi đi, tôi đã có một sự chuẩn bị nhất định về kinh tế và cả danh tiếng từ phim ảnh, quảng cáo.

Hoàng Hà cho biết, từ bé cô là người độc lập trong suy nghĩ.

Năm nay bạn đã chạm ngưỡng 30 - độ tuổi mà nhiều phụ nữ bắt đầu chịu áp lực về việc kết hôn lập gia đình. Còn Hoàng Hà thì sao?

- Thú thật là tôi chưa nghĩ và chưa có kế hoạch kết hôn. Bản thân có tìm hiểu người này người kia, nhưng có lẽ mình hơi "kỹ tính" hoặc quá cẩn trọng để chuyển từ giai đoạn hẹn hò sang kết hôn.

Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy có những cặp đôi yêu nhau nửa năm đã cưới. Bởi với tôi, để hiểu một con người và hiểu chính mình có thể đi cùng người này tới cuối đời hay không cần nhiều thời gian, trải qua nhiều tình huống, thậm chí là đi qua biến cố với họ.

Trong tình yêu, tôi thấy mình lúc rất trưởng thành, lúc lại rất trẻ con. Tôi thích một mối tình thú vị, có nhiều trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ cùng nhau.

Trước đây, bản thân cũng thích người hơn mình nhiều tuổi để được học hỏi, nhưng gần đây tôi thấy các bạn bằng tuổi hoặc kém tuổi cũng rất dễ thương, mang lại cho mình sự thoải mái, ngây ngô.

Hiện tại, tôi cũng dành nhiều thời gian để tập trung vào những dự án nghệ thuật của mình.

Hoàng Hà chia sẻ rằng, cô cảm thấy hài lòng khi cuộc sống hiện tại thoải mái, có khoản tích lũy riêng.

Vào Nam lập nghiệp từ năm 2022, đến nay, gia tài của Hoàng Hà đã có những gì?

- Tôi thấy mình sống khá thoải mái. Hiện giờ, vẫn thích thuê nhà ở, dù bản thân có ý định mua nhà. Lý do lớn nhất nằm ở tính cách của tôi thích di chuyển và tính chất công việc linh hoạt giữa các thành phố.

Tôi vẫn đang cân nhắc, chưa quyết định sẽ “an cư” hẳn ở Hà Nội hay Sài Gòn, thậm chí, còn ấp ủ dự định sẽ chuyển đến sống tại Đà Nẵng hoặc Hội An một thời gian.

Thay vì thuê một căn chung cư và không được phép sửa đổi, tôi thích thuê những căn nhà riêng hơn vì có thể tự tay sửa sang, trang trí theo phong cách mình yêu thích.

Với tôi, đó là sự lựa chọn hợp lý và thoải mái nhất ở thời điểm hiện tại.

Về mặt kinh tế, tôi may mắn không gặp quá nhiều khó khăn khi Nam tiến vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Bản thân tự hào vì mình hoàn toàn tự chủ, có khoản tích lũy riêng và cuộc sống khá thoải mái theo cách mình muốn.

Cảm ơn Hoàng Hà về những chia sẻ!

Hoàng Hà sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô bắt đầu theo đuổi công việc diễn xuất từ năm 2015, từng góp mặt trong một số phim ngắn và quảng cáo như: Thanh xuân, Nụ cười từ trái tim, 17 một lần nữa, Cô gái của những ngày đã qua, Tết gần tết xa… Trước khi nhận được sự quan tâm của khán giả trong Đồng hồ đếm ngược, Hoàng Hà đã để lại ấn tượng khi lần đầu chạm ngõ màn ảnh VTV với vai Mai Dương ở Chúng ta của 8 năm sau. Trước đó, nữ diễn viên gây sốt với nét đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống khi hóa thân "nàng thơ" Dao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnh. Vai diễn này đã giúp Hoàng Hà được góp mặt trong danh sách đề cử của 2 giải thưởng lớn là Mai vàng 2022 và Ngôi sao xanh 2022.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam