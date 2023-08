Đôi giày thể thao nào đang được dàn sao quốc tế yêu thích nhất?

Khi thoát khỏi những bộ váy dạ hội lộng lẫy, người nổi tiếng trở về với hình ảnh đời thường giản dị. Khoảnh khắc họ đến phòng tập, mua đồ ở siêu thị hay dắt chó đi dạo cũng có thể trở thành niềm cảm hứng phối đồ cho người hâm mộ.

Ngoài trang phục, những đôi giày sneakers họ đi cũng gây chú ý. Năm nay, Who What Wear nhận định, những đôi giày thể thao nổi tiếng nhất đến từ các thương hiệu New Balance, adidas và Asics.

Đôi giày Samba của adidas gắn liền với nhiều vận động viên những năm 1970. Hiện nay, thiết kế cổ điển này được săn lùng trở lại nhờ các "IT girl" (những phụ nữ trẻ có ảnh hưởng lớn về phong cách). Vogue mô tả cơn sốt về đôi giày này: "Nhìn chung, doanh số giày thể thao năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, nhìn đâu cũng thấy Samba". Kiểu dáng đơn điệu kết hợp với chi tiết 3 sọc đặc trưng tạo nên nét cổ điển. Giá cả phải chăng (khoảng 100 USD) cũng là yếu tố khiến đôi giày này được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Bella Hadid, Kaia Gerber và Kendall Jenner là những siêu mẫu góp phần quan trọng trong việc "hồi sinh" thiết kế này. Sau đó, chỉ với một bức ảnh mang đôi giày tông đen phối cùng váy dáng dài của Jennie, người hâm mộ châu Á nhanh chóng săn lùng Samba và khiến nó cháy hàng (Ảnh: Getty, Newsen).

Onitsuka Tiger Mexico 66 được ra mắt vào năm 1966. Đây là đôi giày Asics đầu tiên có phần Tiger Stripes (hiện là biểu tượng của công ty). Trào lưu theo đuổi thời trang cổ điển của Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) đã thúc đẩy sự trở lại của thiết kế này. Số lượt xem liên quan đến đôi giày này lên đến gần 100 triệu. Mexico 66 có nhiều điểm chung với Samba. Các tấm da lộn gần như giống hệt nhau, kiểu dáng trang nhã và phần đế mỏng. Hiện nay, đôi màu đen và vàng được chú ý nhiều nhất (Ảnh: Harper's Bazaar).

Dù nổi tiếng với danh xưng người mẫu, Hailey Bieber lại gây chú ý hơn khi làm nhiệm vụ truyền bá xu hướng thời trang. Ngoài những đôi giày hơi hướm retro cổ điển, vợ Justin Bieber cũng thường xuyên xuất hiện với kiểu "dad sneakers" (giày có đế cao, hơi cong về phía trước, không nhiều chi tiết như giày to bản chunky). Mẫu giày 2002R của New Balance là một trong những thiết kế được cô yêu thích. Nó giúp tạo vẻ ngoài khỏe khoắn, phù hợp để mặc cùng quần legging, biker (Ảnh: Getty).

Asics đang dẫn đầu phong trào giày thể thao của bố. Ngôi sao Gen Z Addison Rae mang đôi Gel-Nimbus 9 màu kem được thiết kế với sự hợp tác của Jessica Gonsalves (người đồng sáng lập Procell - nơi được mệnh danh là "thiên đường cổ điển" ở New York, Mỹ). Đôi giày được yêu thích vì mang lại cảm giác dễ chịu khi có các miếng đệm công nghệ gel đặc trưng của hãng ở gót giày và bàn chân trước (Ảnh: Getty).