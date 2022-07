"Đoàn Dự" Trần Hạo Dân và vợ chụp ảnh nóng bỏng kỷ niệm ngày cưới

Tối 11/7, người mẫu Tưởng Lệ Sa, bà xã của Trần Hạo Dân, đăng loạt ảnh tạo dáng bên chồng. Trong ảnh, người đẹp 37 tuổi diện áo tắm cắt xẻ gợi cảm. Dáng vóc hoàn hảo không mỡ thừa, đôi chân thon của Tưởng Lệ Sa khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Sau bốn lần sinh nở, cô vẫn giữ được dáng vóc vạn người mê.

Được biết Tương Lệ Sa và Trần Hạo Dân đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng các con, nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới của hai người. Hôn nhân của họ vẫn bền chặt, viên mãn sau hơn chục năm bên nhau và nhiều thử thách trong cuộc sống.

Vợ chồng Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa kỷ niệm 11 năm ngày cưới (Ảnh: 163).

Năm 2011, một năm sau khi kết hôn và trong khi Tưởng Lệ Sa đang mang thai đứa con đầu lòng, Trần Hạo Dân vướng bê bối lớn trong sự nghiệp. Những hình ảnh anh sàm sỡ công khai bạn diễn tuổi teen - Trần Gia Hằng bị phát tán trên báo. Khi đó, Trần Hạo Dân đã bị dư luận chỉ trích là "yêu râu xanh", là người chồng thiếu chung thủy.

Không quay lưng với chồng, Tưởng Lệ Sa xuất hiện trong buổi họp báo cùng chồng, khẳng định tin tưởng ông xã, mong muốn khán giả không quay lưng với chồng cô. Trong khi đó, Trần Hạo Dân cúi đầu xin lỗi khán giả và người đồng nghiệp Trần Gia Hằng. Tưởng Lệ Sa cho biết, chồng cô phạm sai lầm vì say rượu. Sau scandal này, cặp đôi tiếp tục chung sống và có thêm con.

Cặp đôi vượt qua nhiều sóng gió, thử thách trong cuộc sống để gìn giữ hôn nhân, cùng nuôi dạy 4 đứa con (Ảnh: Sina).

Trần Hạo Dân từng là nam diễn viên rất được yêu thích vào thập niên 80-90. Anh từng ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm như Thiên long bát bộ, Đát Kỷ Trụ Vương, Tây du ký 2, Phật sống Tế Công... Hai vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của anh là Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ và Tế Công trong Phật sống Tế Công. Anh từng được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì showbiz Hồng Kông với khả năng diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài thư sinh.

Tuy nhiên, gần 7 năm gần đây, danh tiếng và vị trí của Trần Hạo Dân trong làng giải trí ngày càng sa sút. Từ năm 2017, nam diễn viên không còn được mời đóng phim thường xuyên. Anh chủ yếu tham gia các show truyền hình và các tác phẩm phim chiếu mạng không có giá trị nghệ thuật cao.

Trần Hạo Dân từng là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh xứ hương cảng (Ảnh: HK01).

Nam diễn viên chấp nhận làm việc ở Hồng Kông và đại lục, di chuyển thường xuyên để đảm bảo thu nhập. Trong 4 năm qua, anh góp mặt trong khoảng 17 dự án nhưng đều là những bộ phim có chất lượng thấp, bị khán giả "ném đá". Bên cạnh đó, nam diễn viên còn bị mỉa mai là "ăn mày dĩ vãng" vì cứ liên tục nhận lời đóng vai Tế Công, nhân vật giúp anh trở nên nổi tiếng.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, tình hình làng giải trí bị "đóng băng" nhiều hoạt động, kinh tế của Trần Hạo Dân càng bi đát. Nam diễn viên còn là người duy nhất lao động để nuôi cả gia đình 6 người. Vợ anh, Tưởng Lệ Sa từng là một người mẫu nhưng sau khi lập gia đình, cô trở thành bà nội trợ, bận rộn với việc sinh nở, chăm sóc bốn đứa con. Cặp đôi có một con trai và ba cô con gái.

Trần Hạo Dân bên vợ con (Ảnh: Sina).

Trong hai năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số dự án của Trần Hạo Dân đã ký hợp đồng nhưng không thể thực hiện do dịch bệnh, do đó nam diễn viên không nhận được cát-sê. Đầu năm 2022, chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt việc quản lý dịch bệnh khiến hoạt động trong làng giải trí bị trì trệ, yêu cầu giãn cách xã hội tại Thượng Hải (Trung Quốc) khiến kinh tế của gia đình Trần Hạo Dân thêm khó khăn.

Từ giữa năm 2020, gia đình Trần Hạo Dân đã phải dọn ra khỏi căn hộ cao cấp với chi phí thuê khoảng 20.000 USD/tháng (467 triệu đồng) để chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Theo Sina, cuộc sống của tài tử Thiên long bát bộ không còn được như trước, thu nhập thiếu ổn định và áp lực kinh tế khá nặng.

Vợ chồng Trần Hạo Dân cùng nhau vượt qua thị phi, khó khăn tài chính trong những năm gần đây (Ảnh: Sina).

Để tăng thêm thu nhập, Tưởng Lệ Sa bắt đầu công việc kinh doanh online trong hơn một năm rưỡi gần đây. Trần Hạo Dân cũng tham gia cùng vợ và quảng cáo một số sản phẩm trên trang cá nhân, livestream bán hàng. Song, danh tiếng của anh không còn được như trước nên lượng người ủng hộ nam diễn viên không nhiều, không chốt được đơn hàng. Anh còn đối mặt với những lời cười chê của khán giả cho rằng anh ngày càng hết thời.

Cuộc sống kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng Tưởng Lệ Sa và Trần Hạo Dân vẫn yêu thương, đồng hành nhau trong sự nghiệp, cuộc sống. Trên trang cá nhân, họ thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của gia đình, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, áp lực kinh tế.

Nam diễn viên nhiều lần khen ngợi bà xã là một phụ nữ nghị lực, đảm đang khi luôn quán xuyến gia đình, giúp anh yên tâm đóng phim, phát triển sự nghiệp. Năm 2022, anh tự tay bài trí tổ chức sinh nhật vợ như một lời tri ân, bày tỏ sự trân trọng của bản thân với sự hi sinh của bạn đời.