Đoàn Công Vinh giành giải thưởng phụ, vào top 20 Nam vương Quốc tế 2025

Tối 25/9, chung kết Mr International (Nam vương Quốc tế) 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Đại diện Việt Nam, Đoàn Công Vinh đã giành một số giải thưởng phụ của cuộc thi trước thềm chung kết. Anh chia sẻ rằng, điều này giúp bản thân tự tin hơn khi bước vào chung kết.

Đoàn Công Vinh giành giải phụ Nam vương Ảnh và giải Gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm tài trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn Công Vinh là thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 của cuộc thi và giành giải phụ Nam vương Ảnh nhờ chiến thắng trong phần thi bình chọn. Bên cạnh đó, anh cũng giành giải gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm tài trợ.

Đoàn Công Vinh cho biết anh rất hồi hộp, cũng khá lo lắng nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào đêm chung kết với năng lượng tích cực, sự quyết tâm cao nhất.

"Cuộc thi vừa có sự cạnh tranh gay gắt, nhưng vừa có sự thân thiện hòa đồng giữa các thí sinh. Tôi đã học tập được rất nhiều từ các đại diện về kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu cũng như kết thân được nhiều người bạn từ các nước khác nhau", anh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh trình diễn tại cuộc thi Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, ở sự kiện mở màn cuộc thi Nam vương Quốc tế 2025, Đoàn Công Vinh gây tranh cãi vì trang phục gợi cảm mang tính khiêu khích.

Trước những ý kiến trái chiều, Đoàn Công Vinh đã lên tiếng giải thích. Theo nam người mẫu, bộ trang phục của anh xuất hiện trong đêm gala - tiệc tối tại một quán rượu sang trọng, nơi các thí sinh được khuyến khích mang đến sự quyến rũ và phá cách.

“Trang phục không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn xuất phát từ yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy, việc tôi lựa chọn phong cách táo bạo không chỉ phù hợp mà còn làm nổi bật tinh thần sáng tạo, tự tin của mình trên sân khấu", Đoàn Công Vinh khẳng định.

Sau đó, Đoàn Công Vinh có phần trình diễn trang phục dân tộc thành công. Đây là một trong những hoạt động chính của cuộc thi.

Đoàn Công Vinh đã chọn trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ sử thi Đăm Săn do nhà thiết kế Khắc Hoàng thực hiện. Trang phục không chỉ đơn thuần là một sản phẩm thời trang, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm hơi thở của văn hóa dân tộc.

Anh còn mong mỏi góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp của pho sử thi ngợi ca sức mạnh, tinh thần nhân văn của người Việt đến với bạn bè quốc tế.