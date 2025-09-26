Đoàn Công Vinh đạt top 10 Nam vương Quốc tế, đi thi tiếp Nam vương Toàn cầu

Tối 25/9, chung kết cuộc thi Mr International 2025 đã diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam Đoàn Công Vinh dừng chân ở top 10.

Trước đó, Đoàn Công Vinh giành loạt giải phụ khi là thí sinh đầu tiên vào top 20 chung kết nhờ chiến thắng ở phần bình chọn, và giải gương mặt đại diện của nhà tài trợ.

Đoàn Công Vinh đạt top 10 Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về việc dừng chân ở top 10, Đoàn Công Vinh cho biết: “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả top 10 Mr International 2025. Như mọi người xem trực tiếp đêm chung kết đã thấy, thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng.

Đối với tôi, kết quả top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng và cũng là sự động viên to lớn từ tất cả công chúng, bạn bè, người thân đã luôn sát cánh ủng hộ”.

Đoàn Công Vinh cũng cho biết, anh đã học hỏi được rất nhiều từ những ngày tham gia Mr International 2025.

"Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá: Muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át.

Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn. Đồng thời, tôi cũng được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Nhờ đó, tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Những ngày tham gia thi, Đoàn Công Vinh dành thời gian đọc hết những thông tin trái chiều về mình. Anh đón nhận với tâm thế nhẹ nhàng và sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân.

“Tôi cảm ơn những lời chê bai đã giúp mình ngày càng trưởng thành và đủ bản lĩnh để bước ra những đấu trường lớn nhất thế giới”, Đoàn Công Vinh nhấn mạnh.

Hình ảnh của Đoàn Công Vinh tại cuộc thi Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng nói, ngay sau khi đạt thành tích top 10 Mr International, Đoàn Công Vinh tiếp tục tham gia cuộc thi Mister Global 2025, với tham vọng tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mister Global 2025 được tổ chức tại Thái Lan nhưng ở một địa phương khác. Vì vậy, khi chung kết Mr International 2025 vừa khép lại, Đoàn Công Vinh đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý, di chuyển sang địa điểm mới để kịp góp mặt trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi.

Trước đó, Trần Mạnh Kiên được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Mister Global 2025. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía Giám đốc Quốc gia Mister Global 2025, Trần Mạnh Kiên đã xin phép rút lui khỏi cuộc thi ngay sát giờ lên đường bởi mẹ bị bệnh nặng, cần chăm sóc.

Do đó, top 10 Mr International 2025 Đoàn Công Vinh đã nhận lời tham dự Mister Global 2025, sẵn sàng đối mặt với thử thách, hành trình mới.

Được biết, sở dĩ Đoàn Công Vinh có thể lập tức trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Global 2025 bởi 2 cuộc thi có chung một Giám đốc Quốc gia, cho nên việc Đoàn Công Vinh được cử dự thi hoàn toàn hợp lệ.

“Tôi rất vui khi nhận được đề nghị tiếp tục thi Mister Global 2025. Tôi không ngại thử thách, học hỏi, trong tôi vẫn luôn cháy bỏng khát khao được tiếp tục chinh chiến, thử sức mình tại những đấu trường mới. Tôi cũng rất tự hào khi được chọn đại diện Việt Nam thi Mister Global 2025”, Đoàn Công Vinh cho biết.