Diva Mỹ Linh hòa giọng cùng người đẹp Miss Grand Vietnam Hà Phương

Sự xuất hiện của diva Mỹ Linh tại đêm nhạc được nhiều khán giả mong chờ. Nữ ca sĩ xuất hiện ở phần cuối chương trình với màn song ca đầy xúc động Mong anh về cùng người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương.

Với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, diva mang đến tiết mục Em mơ về anh và Chuyện tình, làm rung động trái tim người nghe.

Diva Mỹ Linh song ca cùng người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đêm nhạc, Mỹ Linh không ngừng cổ vũ tinh thần cho các nghệ sĩ trẻ, các nhạc công trẻ lẫn ê-kíp thực hiện chương trình. Ca sĩ nói, được làm việc với người trẻ giúp cô học hỏi được nhiều điều, truyền cảm hứng để tiếp tục cống hiến.

Phần trình diễn của người đẹp Miss Grand Vietnam - Nguyễn Vĩnh Hà Phương - cũng được không ít khán giả đón nhận. Tại đêm nhạc, cô đã có màn trình diễn piano đầy duyên dáng với ca khúc Loving you sunny.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương từng dự thi Miss Grand Vietnam (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Blue D xuất hiện trên sân khấu với Love Pot, mang đến một làn gió tươi mới cho đêm nhạc. Giọng ca trẻ người Hàn Quốc còn kết hợp ca khúc I will go to you và Like the first snow cho phần trình diễn của mình, mang đến những phút giây thăng hoa, ngọt ngào.

Khoảnh khắc đáng nhớ của đêm là màn song ca This love - You are my everything giữa Blue D và con gái nuôi Bằng Kiều - Izara. Sự hòa quyện giữa 2 chất giọng của 2 nghệ sĩ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc cho đêm nhạc.

Con gái nuôi của Bằng Kiều - Izara (bên phải) - song ca cùng ca sĩ Blue D (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ dương cầm Hoàng Hà mang đến ca khúc Nấc thang lên thiên đường. Phần trình diễn được nhận xét là có sự tham vọng về kỹ thuật nhưng không kém phần thi vị trong cảm xúc.

Đêm nhạc còn mang đậm dấu ấn hoài niệm với sự xuất hiện của Xuân Định K.Y cùng ca khúc Vệt nắng cuối trời. Sau đó, anh có màn song ca bất ngờ cùng Đức Tuấn với nhạc phẩm Đường xa tuyết trắng. Sự kết hợp của cả hai khiến cả khán phòng chìm vào không gian của những hoài niệm.

Ông Châu LE, Tổng Đạo diễn - Giám đốc Sản xuất của Đà Lạt Harmony, chia sẻ: "Đà Lạt Harmony - Tình sử Nam Tây Nguyên không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà còn là khởi đầu cho những dự định đưa âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với công chúng Đà Lạt.

Chúng tôi muốn kể lại những câu chuyện tình của vùng đất này qua ngôn ngữ của âm thanh và ánh sáng. Mỗi tiết mục được dàn dựng như một bức tranh, nơi âm nhạc, ánh sáng và không gian hòa quyện tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ dưới mái vòm Opera House Đà Lạt".