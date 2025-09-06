Điều ít biết về nữ PTV giọng Bắc được điều động muộn ở lễ diễu binh 2/9

Là một trong 13 thành viên của tổ thuyết minh được lựa chọn kỹ lưỡng, Hồng Huệ không chỉ mang đến lời dẫn đầy cảm xúc mà còn truyền tải niềm tự hào dân tộc đến hàng triệu khán thính giả trên cả nước.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Hồng Huệ chia sẻ trong niềm hạnh phúc ngập tràn: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi thật sự hạnh phúc”.

Với chị, được góp giọng trong sự kiện trọng đại A80 là một dấu mốc không thể quên trong hơn 25 năm gắn bó với nghề.

“Khi giọng nói của mình vang lên trên khắp mọi miền, lan tỏa niềm tin và tinh thần dân tộc, đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất của một PTV”, chị xúc động nói.

PTV Hồng Huệ (hàng đầu, bên phải) đảm nhận vai trò thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80 (2/9) vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ PTV bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), các đồng nghiệp và các đơn vị huấn luyện đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong những ngày tập luyện căng thẳng, sự động viên từ đồng nghiệp và người thân đã tiếp thêm sức mạnh để chị hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. “Họ gọi điện, nhắn tin, theo dõi từng buổi tập và góp ý chân thành về chuyên môn, giúp tôi giữ vững tinh thần cho ngày lễ chính thức 2/9”, chị kể.

Được bổ sung vào tổ thuyết minh khá muộn, Hồng Huệ phải đối mặt với thời gian gấp rút và cường độ luyện tập cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hơn 25 năm rèn luyện giọng đọc tại VOV, chị nhanh chóng bắt nhịp.

Chị chia sẻ: “Chúng tôi gác lại việc riêng, tập trung tuyệt đối cho nhiệm vụ. Chiều 3h có mặt tại Quảng trường Ba Đình để thử âm thanh, tối muộn mới trở về sau những buổi hợp luyện kéo dài đến 23h.

Dù mệt, mọi người đều kiên trì vì mục tiêu chung: mang đến phần thuyết minh hoàn hảo, hòa nhịp với bước chân diễu binh”.

Để đảm bảo sự hòa quyện, các thành viên trong tổ được ghép cặp theo giọng Bắc - Trung - Nam. Trước mỗi buổi tập, cả tổ dành 30 phút luyện hơi, luyện giọng, từ tập đơn, tập đôi đến hợp luyện.

“Thuyết minh diễu binh đòi hỏi giọng đọc sáng, vang, hào sảng nhưng vẫn phải trang nghiêm. Chỉ cần lệch nhịp một chút, không khí sẽ bị phá vỡ. Chính sự nghiêm cẩn ấy đã giúp chúng tôi có được phần trình bày trọn vẹn”, Hồng Huệ nhấn mạnh.

Trong cabin thuyết minh, không khí căng thẳng và áp lực đè nặng. Mọi lời nói đều được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, dưới sự chỉ đạo đồng thời của đạo diễn truyền hình và tổng chỉ huy quân đội.

Chị kể: “Tôi lo lắng đến mức nhiều ngày không dám chia sẻ công việc của mình, chỉ tập trung chuẩn bị. Nhưng chính áp lực đó đã giúp tôi rèn luyện sự tập trung tuyệt đối và tỉnh táo trong từng câu chữ”.

Chị là một trong những giọng đọc chính của tổ thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những hình ảnh tại lễ diễu binh đã để lại trong chị những cảm xúc khó quên: Những hàng quân trang nghiêm, các chiến sĩ đặc công, biệt động, lực lượng công an nhân dân, cùng các khí tài quân sự hiện đại lăn bánh trên quảng trường.

Đó không chỉ là ấn tượng cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của hàng triệu người dân Việt Nam, là biểu tượng của sức mạnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc.

Niềm vinh dự của PTV Hồng Huệ càng nhân đôi khi sự kiện A80 gắn liền với kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam - nơi chị đã cống hiến từ năm 2002.

Nhắc lại cơ duyên đến với VOV, chị kể: “Trước đây, tôi là PTV truyền hình. Năm 2002, VOV tuyển PTV với hàng nghìn hồ sơ trên cả nước. Tôi may mắn vượt qua nhiều vòng thi khắt khe để trở thành một trong số ít người được chọn. Quyết định rời truyền hình để theo đuổi phát thanh là một sự hy sinh, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc”.

Với chị, phát thanh là “nghệ thuật của giọng nói”, nơi chị tìm thấy chính mình. Những giọng đọc huyền thoại của VOV như các NSƯT Kim Cúc, Việt Hùng, Hà Phương, Hoàng Yến… đã trở thành kim chỉ nam, truyền cảm hứng để chị không ngừng rèn luyện, giữ giọng đọc chuẩn mực nhưng vẫn mang dấu ấn riêng.

Hơn 25 năm cống hiến, Hồng Huệ đã trở thành một trong những giọng đọc được yêu mến nhất của VOV. Từ các chương trình thời sự chính luận đến những phút lắng đọng trong Đọc truyện đêm khuya hay Tiếng thơ, giọng chị luôn là nhịp cầu kết nối tác giả với khán thính giả.

Chị cũng chia sẻ thêm về những khoảnh khắc đáng nhớ khi đèn đỏ trong phòng thu bật sáng, bản tin nóng vừa được cập nhật. Trong giây phút căng thẳng ấy, chỉ có sự tập trung và kinh nghiệm dày dặn mới giúp chị hoàn thành nhiệm vụ.

PTV Hồng Huệ là giọng đọc nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các chương trình thời sự chính luận và "Đọc truyện đêm khuya", "Tiếng thơ",... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Áp lực nhiều khi đè nặng, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng tình yêu với phát thanh.

“Muốn làm được điều đó, phát thanh viên không chỉ cần tố chất giọng đọc, mà còn phải có kỹ năng xử lý văn bản, cảm nhận tác phẩm để truyền tải cảm xúc đến khán thính giả. Nếu mình không thực sự hiểu, không rung động, thì người nghe cũng không thể cảm nhận hết được, không thể chạm tới tầng sâu cảm xúc”, chị Huệ nói.

Đóng góp của Hồng Huệ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá: Giọng vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022, PTV xuất sắc của VOV, cùng nhiều tác phẩm báo chí đạt giải thưởng quốc gia.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm VOV, chị được chọn là giọng đọc AI tại triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Giọng chị còn xuất hiện trong các chương trình quảng bá các sự kiện lớn như Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm thành lập VOV và Giải Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9.

Với Hồng Huệ, mỗi lần cất giọng trên sóng không chỉ là công việc, mà còn là cách chị góp phần lan tỏa khí phách và niềm tự hào dân tộc.

“Giọng đọc trong lễ diễu binh không chỉ là lời giới thiệu, mà là tiếng nói của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Tôi hạnh phúc vì đã được góp phần nhỏ bé vào hành trình ấy”, chị xúc động nói.