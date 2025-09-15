Diễn viên vào vai tù nhân Côn Đảo giảm gần 10kg trong 3 tuần để đóng phim

Diễn viên trẻ Nguyễn Quang Thuận vào vai Phan Duy trong phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương, bộ phim tái hiện lịch sử đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Côn Đảo - nơi được ví là “địa ngục trần gian” - vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Hình ảnh Quang Thuận trong vai chiến sĩ Phan Duy phim “Thanh âm vượt đại dương” (Ảnh: Đoàn làm phim).

Bộ phim này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi chưa ra rạp. Bởi vì một số hình ảnh hậu trường của phim được hé lộ đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.

Điều này cộng hưởng với dư âm của phim điện ảnh Mưa đỏ, khiến rất nhiều khán giả chờ mong Thanh âm vượt đại dương ra rạp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quang Thuận cho biết, phim chưa được chiếu nên anh không thể tiết lộ nhiều về nội dung mà chỉ có thể miêu tả sơ lược về vai diễn của anh.

Phan Duy là một chàng trai 26 tuổi, sinh ra và lớn lên trong thời chiến. Anh sớm trở thành một chiến sĩ, gia nhập lực lượng và chiến đấu vì Tổ quốc.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Duy cùng đồng đội tiếp tục hành trình đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Trên con đường ấy, anh mang trong mình niềm tin mãnh liệt, tình yêu đất nước cháy bỏng và ý chí kiên cường.

Nhưng đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ ấy lại là tâm hồn của một chàng trai trẻ, nhiều hoài bão còn dang dở, cùng những cảm xúc sâu lắng giữa giông bão thời cuộc…

Một trong những tạo hình của Quang Thuận khi vào vai Phan Duy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để khắc họa trọn vẹn nhân vật, diễn viên Quang Thuận đã giảm gần 10kg chỉ trong vòng 3 tuần.

“Tôi muốn cơ thể mình thật sự gầy đi, để cảm nhận được sự khắc nghiệt và gần gũi hơn với hình ảnh của một chiến sĩ thời chiến. Việc này cũng giúp tôi dễ nhập tâm vào vai diễn hơn”, anh nói.

Trong quá trình quay, những cảnh quay nặng tâm lý, giàu cảm xúc khiến anh nhiều lần xúc động, chiêm nghiệm về sự anh dũng và hy sinh của ông cha ta.

Quang Thuận thừa nhận ban đầu anh vừa mừng, vừa lo khi nhận vai. Anh vui vì được góp mặt trong một bộ phim lớn, nhưng cũng sợ mình chưa đủ bản lĩnh để đảm đương vì khi đó anh vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất.

“Tôi tự nhắc mình phải nỗ lực hết sức, bởi đây là cơ hội quý giá và cũng là trách nhiệm lớn lao của nghệ sĩ”, nam diễn viên bày tỏ.

Một hình ảnh khác của Quang Thuận trong phim (Ảnh: Đoàn làm phim).

Anh chia sẻ thêm: “Những ngày đầu, tôi không có nhiều kiến thức và trải nghiệm để phân tích tâm lý nhân vật. Tôi chỉ có thể tưởng tượng và làm theo những gì mình quan sát được.

Nhưng càng học và càng làm, tôi càng trưởng thành hơn trong cách tiếp cận vai diễn. Tôi tin là sự kiên trì sẽ giúp mình tiến bộ từng ngày”.

Thanh âm vượt đại dương là dự án phim truyện điện ảnh do Hãng phim Truyện 1 sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước thông qua Cục Điện ảnh, dưới sự chỉ đạo của các đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: NSND Bùi Bài Bình, Vĩnh Xương, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận, bên cạnh dàn diễn viên quốc tế Maurice Nash, Martin Kruger, Charlie Win…

Một số hình ảnh trong phim được hé lộ đang được khán giả quan tâm. Điển hình là đoạn clip quay cảnh diễn viên đóng vai tù nhân gầy gò trơ xương tại nhà tù Côn Đảo đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Cảnh phim "Thanh âm vượt đại dương" tái hiện nhà tù Côn Đảo hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (Video: TikTok).

Rất nhiều khán giả bình luận trên mạng xã hội hỏi về thời gian công chiếu phim Thanh âm vượt đại dương, cũng như đặt ra những câu hỏi liên quan đến bối cảnh của bộ phim.

Một khán giả viết: "Tôi muốn xem phim này. Tôi vừa xem Mưa đỏ và cảm thấy rất nóng lòng được xem những tác phẩm lịch sử như vậy. Ông cha ta thật kiên cường".

Khán giả khác bình luận: "Không thể tin nổi, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đã có một bộ phim điện ảnh về nhà tù Côn Đảo".

"Bao giờ phim chiếu rạp vậy? Tôi muốn đưa con trai tôi đi xem để cháu thêm hiểu về những gì thế hệ trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình", khán giả nêu ý kiến trên mạng xã hội.

Được biết, Thanh âm vượt đại dương công chiếu vào ngày 16/9, nhưng chưa có lịch chiếu chính thức. Cục Điện ảnh đang xây dựng các văn bản, thông tư để phim Nhà nước có thể tiếp cận khán giả rộng rãi hơn trong tương lai.