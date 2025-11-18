Tự tin đưa giọng nói quê Thanh Hóa lên màn ảnh

Tại hội thảo “Kiến tạo giáo dục song ngữ - Bản sắc Việt Nam, năng lực toàn cầu” tổ chức ở Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, diễn viên Phương Nam là một trong những diễn giả khách mời.

Diễn viên Phương Nam tự tin nói giọng địa phương Thanh Hóa để giữ bản sắc (Ảnh: Quỳnh Trang).

Anh bày tỏ quan điểm cho biết mỗi người có cách cảm nhận riêng về tinh thần dân tộc, nhưng theo anh, điểm chung vẫn là niềm tự hào khi được gọi tên Việt Nam ở bất cứ nơi đâu.

“Điều tôi mong nhất là các bạn trẻ Việt Nam, dù đi đến đâu cũng có thể tự tin nói rằng: "Tôi là người Việt Nam". Chính sự tự tin ấy khiến người khác nhớ đến mình và nhìn về Việt Nam với sự trân trọng”, Phương Nam nói.

Anh chia sẻ bản thân đã đi qua nhiều địa phương, thăm nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới nhưng những giá trị đặc sắc của Việt Nam thì không nơi đâu có được: Văn hóa truyền thống lâu đời, ẩm thực đặc trưng, cùng những phẩm chất kiên cường và giàu yêu thương của con người Việt.

Với vai trò diễn viên, anh luôn cố gắng đưa tinh thần Việt Nam vào mỗi bộ phim mình tham gia.

Phương Nam thẳng thắn: “Tôi là người Thanh Hóa, giọng của tôi có những đặc trưng rất riêng. Nhưng tại sao tôi phải giấu? Người nước ngoài học tiếng Việt vẫn giữ giọng của họ cơ mà”.

Nam diễn viên cho biết, anh chọn cách giữ nguyên chất giọng địa phương, thậm chí đưa lên màn ảnh, vì coi đó là một phần bản sắc.

“Giữ gìn bản sắc đôi khi đơn giản lắm. Chỉ cần sống thật và tự tin thể hiện điều thuộc về mình. Giọng nói vùng miền nào cũng có vẻ đẹp riêng, chỉ cần mình tự hào thì nó tự khắc thành nét cuốn hút", Phương Nam chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về việc sử dụng tiếng Anh, anh cho biết, bản thân có thể sử dụng ngoại ngữ và nói tự tin. Trong thời gian học đại học, anh từng luyện nói theo ngữ điệu người bản xứ. Điều quan trọng nhất với anh là dám nói, dám sử dụng ngôn ngữ để học hỏi. “Hiện tại, tôi vẫn giữ sự tự tin ấy, vừa nói, vừa học”, anh cho hay.

“Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào”

Tại hội thảo này còn có TS Nguyễn Nam, Giảng viên Fulbright, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Tiến sĩ Ngôn ngữ & Văn minh Đông Á (Harvard). TS Nguyễn Nam nhấn mạnh rằng việc sử dụng tiếng Anh, bản sắc dân tộc và năng lực toàn cầu không hề mâu thuẫn.

TS Nguyễn Nam, Giảng viên Fulbright, nói về việc giữ gìn bản sắc qua ngôn ngữ tiếng Việt (Ảnh: Quỳnh Trang).

TS Nam ví năng lực toàn cầu và bản sắc như đôi cánh của một con chim, chỉ khi cân bằng, con người mới có thể bay xa. “Giỏi tiếng Anh là quý, nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào”, ông nói.

Ông cho rằng tiếng Việt là “tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc”, là nơi cất giữ cảm thức và nhân sinh quan Việt. Người Việt có thể nói tiếng Anh để giao tiếp quốc tế nhưng không thể đánh mất khả năng cảm xúc bằng tiếng mẹ đẻ.

TS Nam cũng chia sẻ quan điểm về việc mang giọng Việt trong tiếng Anh: “Nếu tôi loại trừ giọng Việt trong tiếng Anh, tôi đang loại trừ lịch sử Việt Nam trong bản thân mình”.

Ông gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".