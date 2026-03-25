Diễn viên Kim Bum xác nhận đến Hà Nội vào tháng 6

Kim Bum sẽ đến Hà Nội tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật (fan meeting) trong khuôn khổ sự kiện Beauty Summit 2026. Tại đây, anh dự kiến sẽ có các hoạt động giao lưu trực tiếp và dành tặng những món quà đặc biệt cho người hâm mộ.

Trong video gửi tới chương trình họp báo khởi động triển lãm thương mại quốc tế ngành làm đẹp, chiều 25/3, Kim Bum khiến người hâm mộ thích thú khi gửi lời chào bằng tiếng Việt.

Kim Bum sẽ đến Hà Nội vào tháng 6 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam diễn viên chia sẻ bản thân vô cùng ấn tượng khi đã đến Việt Nam vào năm trước và được biết Hà Nội là một thành phố rất đẹp, có nhiều trải nghiệm nên anh mong mỏi sẽ sớm gặp gỡ các fan vào tháng 6 tới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn, nơi nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức được gặp lại “chàng Gốm” của Vườn sao băng.

Đây là lần thứ 3 Kim Bum đến Việt Nam. Lần gần nhất vào năm 2025, anh tham gia một lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Khi đó, nam diễn viên gây sốt mạng xã hội bởi vẻ ngoài “bị thời gian lãng quên”, tính cách thân thiện. Video nam tài tử khen quả ổi Việt Nam ngon đã thu về hơn 20 triệu lượt xem.

Trước đó, năm 2013, Kim Bum đến Việt Nam để quảng bá cho bộ phim điện ảnh Bàn tay ngoại cảm.

Trong lần trở lại này, Kim Bum đồng hành với vai trò đại sứ của sự kiện. Sự xuất hiện của nam diễn viên được xem là điểm nhấn nổi bật, góp phần thu hút sự chú ý của công chúng đối với sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19-20/6.

Kim Bum (sinh năm 1989) là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 2006, song phải đến năm 2009 mới tạo sự bứt phá mạnh mẽ khi hóa thân thành “chàng gốm” So Yi Jung trong Vườn sao băng (Boys Over Flowers). Vai diễn này giúp tên tuổi của anh nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là tại nhiều thị trường châu Á.

Sau đó, Kim Bum tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Gió đông năm ấy, Bạn trai tôi là hồ ly, Law School hay Ghost Doctor... cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Khả năng biến hóa trong các vai diễn cùng ngoại hình trẻ trung giúp anh duy trì sức hút ổn định suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ được yêu mến qua các vai diễn, Kim Bum còn gây thiện cảm bởi hình ảnh thân thiện ngoài đời. Ở tuổi ngoài 30, nam diễn viên vẫn được khán giả gọi là “mỹ nam không tuổi” nhờ phong độ ổn định và vẻ ngoài trẻ trung.