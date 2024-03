Ca sĩ Kim Jae Joong đến Việt Nam vào tháng 4

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, buổi họp mặt người hâm mộ của ca sĩ Kim Jae Joong sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 27/4, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, với tên gọi Kim Jae Joong Special J-Party fan concert - [I'm twenty].

Buổi gặp gỡ này được xem là món quà Kim Jae Joong muốn dành tặng cho cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Tại đây, anh sẽ trình diễn các ca khúc, giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ cũng như hé lộ những kế hoạch của bản thân trong năm 2024.

Ca sĩ Kim Jae Joong (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài Việt Nam, Kim Jae Joong Special J-Party fan concert - [I'm twenty] cũng sẽ diễn sẽ diễn ra tại Melbourne (Australia), Sydney (Australia), Đài Loan (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc).

Kim Jae Joong sinh năm 1986 là nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Hàn Quốc, được đông đảo người hâm mộ Hàn Quốc và Nhật Bản biết đến với nghệ danh Hero hay Hero Jaejoong.

Năm 2001, Kim Jae Joong tham gia thử giọng và trở thành thực tập sinh tại SM Entertainment. Năm 2003, anh ra mắt cùng nhóm nhạc TVXQ trong một buổi diễn của ca sĩ BoA và Britney Spears. Bên cạnh hoạt động trong nhóm nhạc, Kim Jae Joong cũng hoạt động đơn lẻ.

Trong sự nghiệp, anh có nhiều ca khúc để lại ấn tượng với khán giả như: Just for one day, Maze, Wasurenaide, Don't cry my lover... Hiện tại, Kim Jae Joong là thành viên của nhóm nhạc JYJ.