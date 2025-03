Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò nữ diễn viên Kim Sae Ron ở tuổi vị thành niên

Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1988 nói rõ, anh không hẹn hò với Kim Sae Ron vào thời điểm cô còn vị thành niên. Họ bên nhau từ năm 2019 đến năm 2020 khi cô diễn viên đã trưởng thành.

Đại diện quản lý của Kim Soo Hyun cho hay: "Chúng tôi dự định tuần sau mới lên tiếng nhưng kế hoạch đã thay đổi nên chúng tôi sẽ lên tiếng giải thích ngay trong hôm nay.

Chúng tôi xin khẳng định Kim Sae Ron chỉ bắt đầu hẹn hò với Kim Soo Hyun sau khi cô ấy đã trưởng thành. Cụ thể mối quan hệ của họ bắt đầu từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020".

Kim Soo Hyun chính thức thừa nhận hẹn hò với Kim Sae Ron từ năm 2019 đến năm 2020 (Ảnh: Naver).

Theo công ty quản lý của Kim Soo Hyun, bức ảnh Kim Sae Ron đăng trên Instagram vào sáng 24/3/2024 và những bức ảnh được tiết lộ vào ngày 11/3/2025 đều là ảnh riêng tư của hai người trong cùng một ngày vào mùa đông năm 2020.

"Chiếc áo Kim Sae Ron mặc trong bức ảnh chụp chung ra mắt vào tháng 6/2019", công ty quản lý của Kim Soo Hyun viết.

Công ty quản lý còn khẳng định, những bức thư tay được cho là của Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron do kênh YouTube Viện Garo Sero công khai những ngày qua là thư nam diễn viên gửi cho bạn bè.

Trong thông cáo, công ty Gold Medalist khẳng định, Kim Soo Hyun và công ty không biết rõ về tình hình tài chính của nữ diễn viên Kim Sae Ron. Họ cố gắng giảm số tiền nợ ít nhất để hỗ trợ ngôi sao sinh năm 2000.

Công ty biết rõ việc nữ diễn viên không có khả năng trả nợ nhưng họ phải gửi giấy tờ báo nợ như một thủ tục cần thiết. Đại diện Gold Medalist cũng tuyên bố, nhiều thông tin do kênh YouTube Viện Garo Sero đưa ra không đúng sự thật.

Ngoài ra, công ty quản lý tiết lộ Kim Soo Hyun đang trong tình trạng bất ổn tâm lý vì những áp lực những ngày qua.

Chỉ trong 3 ngày, Kim Soo Hyun mất 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, hứng chịu lời chỉ trích của cộng đồng mạng.

Một số thương hiệu mà Kim Soo Hyun đang làm đại sứ thương hiệu đã gỡ bỏ hình ảnh, video liên quan tới anh trên trang web. Họ cũng tạm gác lịch làm việc của Kim Soo Hyun để chờ thông tin chính thức.

Những thông tin Kim Soo Hyun chia sẻ khá mâu thuẫn với thông tin do gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron hé lộ trước đó (Ảnh: Sina).

Tờ Money Today đưa tin, Kim Soo Hyun hiện đối mặt với nguy cơ phải nộp phạt số tiền khổng lồ cho các nhãn hàng nếu bị hủy hợp đồng. Ngôi sao sinh năm 1988 có thể phải đền bù khoảng 13 triệu USD.

Hai dự án chương trình truyền hình thực tế Good Day và bộ phim truyền hình Knock Off có sự tham gia của nam diễn viên sinh năm 1988 cũng có khả năng bị ảnh hưởng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chiều 13/3, Kim Soo Hyun vẫn tham gia ghi hình cho chương trình Good Day, trái với thông tin trước đó cho rằng nam diễn viên rút khỏi chương trình. Dự án truyền hình Knock Off vẫn trong giai đoạn hoàn tất.

Công ty Kim Soo Hyun thừa nhận, tài tử xứ Hàn đang rơi vào trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản (Ảnh: Instagram).

Trong trường hợp Knock Off phải biên tập lại hay lùi kế hoạch phát sóng, Kim Soo Hyun có thể phải đền bù số tiền không nhỏ cho nhà sản xuất. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên nhận cát-xê lên tới 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi tập Knock Off.

Trong thông báo mới nhất của kênh YouTube Viện Garo Sero, họ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình về Kim Soo Hyun trong ngày hôm nay 14/3 nếu Kim Soo Hyun không đưa ra lời xin lỗi gia đình cố nghệ sĩ Kim Sae Ron.

Từ ngày 10/3, truyền thông châu Á chấn động trước thông tin Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng hẹn hò bí mật trong 6 năm.

Mối quan hệ bắt đầu từ năm 2015, khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi. Họ chia tay vào năm 2021. Kênh YouTube Viện Garo Sero tiết lộ lấy thông tin này từ người nhà của nữ diễn viên.

Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc còn đặt nghi vấn, Kim Soo Hyun đã để lộ cho phóng viên và YouTuber số điện thoại và tin nhắn cá nhân mà Kim Sae Ron gửi cho anh cầu cứu về khoản nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Hành động này khiến Kim Sae Ron và gia đình cô rơi vào cảnh bị khủng bố tinh thần.

Kim Soo Hyun (SN 1988) là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh hiện có 20,6 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Theo GQ, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản ước tính 117 triệu USD.

Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt...

Nữ hoàng nước mắt được ghi nhận lập kỷ lục về tỉ suất người xem của đài tvN (Hàn Quốc) vào năm 2024. Bộ phim cũng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt 6 tháng đầu năm ngoái.

Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng vào ngày 16/2 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Kim Sae Ron (SN 2000) là diễn viên tài năng của màn ảnh xứ Hàn. Cô nhận giải Rồng Xanh 2014 dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai Sun Do Hee trong Cô bé nhà bên, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang.

Sau đó, nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim như: Một cuộc sống mới, Người vô danh tính, Con đường tuyết, Thiếu nữ phù thủy quyết chiến, Băng cướp siêu đẳng…

Tháng 5/2022, nữ diễn viên buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau vụ lái xe trong lúc say rượu, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ việc khiến cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng và cấm sóng trên một số đài truyền hình Hàn Quốc.

Ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc). Gia đình nữ diễn viên sinh năm 2000 cho biết, cô bị trầm cảm nặng và rơi vào bạo lực mạng xã hội nghiêm trọng trước khi mất.