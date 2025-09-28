Diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại sôi nổi sau cơn sốt "Mưa đỏ"

Sau khi liên tiếp lập kỷ lục doanh thu, Mưa đỏ sẽ chính thức rời rạp vào ngày 29/9. Với Hứa Vĩ Văn, đây là "ký ức tuyệt đẹp trong một hành trình tuyệt vời".

Trên trang cá nhân, anh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn khán giả: "Hạnh phúc hơn nữa là khi những ký ức và hành trình ấy được lan tỏa khắp mọi miền, hòa chung với tình cảm của nhân dân cả nước. Chuyến hành trình và ký ức này không còn thuộc về riêng ai, mà trở thành kỷ niệm chung, một hành trình đẹp của tất cả khán giả".

Diễn viên Hứa Vĩ Văn (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn tiếp tục thử sức với một hình tượng hoàn toàn khác trong phim kinh dị mới của đạo diễn Lương Đình Dũng. Ngoài ra, anh được công bố làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, cùng nhà báo Ngô Bá Lục (Trưởng ban giám khảo), NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...

Chia sẻ lý do nhận lời làm giám khảo cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên, nam diễn viên phim "Mưa đỏ" cho biết, trước đây, anh bén duyên với nghề cũng từ các phong trào sinh viên, câu lạc bộ người mẫu học đường. Chính vì vậy, anh mong muốn đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ.

Hứa Vĩ Văn nói, anh yêu thích những nguồn năng lượng tích cực mà các bạn trẻ mang lại. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nam diễn viên cũng hy vọng trở thành người kết nối, lan tỏa những giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng các thành viên ban giám khảo cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tìm kiếm những cô gái hội tụ các yếu tố sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ hoà bình.

Nữ sinh giành chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, quà tặng từ nhãn hàng... Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức. Vòng bán kết dự kiến diễn ra từ 5/12 đến 15/12 tại TP Đà Nẵng, kết hợp ghi hình truyền hình thực tế. Đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào 28/12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng).