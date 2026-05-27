Diễn viên Anh Đức nói gì khi vợ đóng cảnh hôn Quốc Trường?

Tối 26/5, buổi công chiếu phim Ốc mượn hồn diễn ra với sự tham gia của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng dàn diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trong phim, Quốc Trường tái xuất màn ảnh rộng với vai một đạo diễn đào hoa, lịch lãm. Khác với hình ảnh lãng tử quen thuộc, nam diễn viên lần này xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh và mang nhiều nét bí ẩn. Xung quanh nhân vật của anh là mối quan hệ phức tạp với ba người phụ nữ do Tiểu Vy, Anh Phạm và Yên Đan đảm nhận.

Dàn diễn viên trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đáng chú ý, Quốc Trường có nhiều cảnh hôn và phân đoạn tình cảm với diễn viên Anh Phạm. Trong khi đó, chồng của nữ diễn viên là Anh Đức cũng tham gia một vai trong phim.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc thấy vợ đóng cảnh thân mật với bạn diễn khác, Anh Đức cho biết anh tôn trọng tính chất công việc của diễn viên.

“Đạo diễn mời Quốc Trường thì Quốc Trường chỉ làm theo kịch bản thôi, đâu cần phải hỏi ý kiến của Anh Đức. Vợ cũng có nói trước với tôi về cảnh hôn. Tôi nghĩ nếu cảnh đó cần thiết cho kịch bản và giúp nhân vật tốt hơn thì cứ diễn thôi”, anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Diễn viên Anh Phạm nhận được nhiều lời khen diễn xuất (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Anh Phạm cho biết may mắn khi ông xã làm cùng nghề nên hiểu đặc thù công việc của vợ, đặc biệt là những yêu cầu cần thiết trong quá trình xây dựng nhân vật.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là mình hiểu nhân vật cần gì và bản thân đang làm gì để hoàn thành vai diễn”, nữ diễn viên nói.

Ngoài những phân cảnh tình cảm, bộ phim còn có cảnh Anh Đức tát Anh Phạm khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nam diễn viên cho biết cảnh quay này chỉ thực hiện một lần là đạt yêu cầu.

“Chồng tôi có kỹ thuật để tạo cảm giác tát như thật nhưng không làm vợ đau. Ông xã cũng rất sợ tôi bị đau”, Anh Phạm kể.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm tại sự kiện (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ê-kíp, Ốc mượn hồn khai thác câu chuyện tình tay ba trong hôn nhân, đồng thời lồng ghép những góc khuất phía sau ánh hào quang showbiz.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng nhận được sự quan tâm. Trong phim, anh vào vai một nhà đầu tư quyền lực với nhiều tương tác cùng các nhân vật trung tâm. Trước đó, nhạc sĩ nhiều lần úp mở chuyện lấn sân điện ảnh khiến khán giả tò mò.

Tại sự kiện, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bày tỏ xúc động khi trở lại với điện ảnh sau 7 năm. “Cảm giác ra mắt bộ phim đầu tay lại ùa về. Đã 7 năm rồi tôi mới có một phim điện ảnh ra mắt. Từ những ngày quay dưới mưa gió ở Phú Yên đến các cảnh quay tại TPHCM và giai đoạn hậu kỳ, cả ê-kíp đều trải qua nhiều vất vả. Hôm nay nhìn tác phẩm hoàn chỉnh được khán giả đón nhận, tôi thật sự rất biết ơn”, anh chia sẻ.