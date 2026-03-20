Anh Đào gây bão với cảnh “chửi như hát hay” trong phim giờ vàng VTV

Bộ phim truyền hình Không giới hạn phát sóng vào lúc 21h các tối trong tuần trên kênh VTV1, đang thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Khai thác đề tài về cuộc sống của người lính trong thời bình, bộ phim không chỉ mang đến những giây phút suy ngẫm mà còn tạo nên sức hút nhờ những tình huống đời thường thú vị.

Trong tập 29 vừa lên sóng tối qua (19/3), nhân vật Khánh Linh do Anh Đào thủ vai đã có màn đối chất gay gắt với Hà Lê (Thùy Anh) - người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn). Lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát.

Anh Đào trong một cảnh phim trong tập 29 phim "Không giới hạn" đang gây sốt (Video: VTV).

Tình huống bắt nguồn từ việc Hà Lê liên tục đeo bám, dùng tình cảm cũ để lôi kéo Kiên dù anh đã dứt khoát từ chối và khẳng định mối quan hệ đã kết thúc từ 4 năm trước.

Sự xuất hiện của "tiểu tam" không chỉ làm khó xử cho Kiên mà còn khiến tình cảm giữa anh và Lam Anh (Minh Trang) trở nên bất ổn.

Chứng kiến người nhà bị làm phiền, Khánh Linh - vốn là cô gái nhiệt tình và có bản năng bảo vệ người thân mạnh mẽ - đã không thể kìm nén cơn giận.

Khánh Linh lao ra chỉ trích Hà Lê bằng những lời lẽ đanh thép: "Tôi nói cho chị biết nhé, trần đời ai oán tôi ghét nhất thể loại thối tha như nhà chị. Chị chia tay anh tôi bao nhiêu năm rồi, bây giờ chị lại hiện hồn về đây.

Chị thấy anh tôi hạnh phúc chị lại ám quẻ, chị định nối lại tình xưa. Chị không biết xấu hổ à. Tôi ở ngoài tôi nhìn thấy anh tôi đẩy chị như đẩy tà mà chị vẫn cố sấn sổ vào. Chị đúng là đồ âm hồn bất tán, đồ mặt dày".

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, trích đoạn này đã thu về triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Khán giả tỏ ra vô cùng phấn khích trước "sức chiến đấu" và khả năng thoại cực kỳ trôi chảy, tự nhiên của Anh Đào. Nhiều người hâm mộ còn hóm hỉnh nhận xét rằng đây là màn "chửi" hay nhất phim Việt trong nhiều năm qua.

Trên các diễn đàn yêu phim Việt, diễn xuất của Anh Đào trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với hàng loạt bình luận hài hước và những lời khen “có cánh”: “Mặt đã xinh lại còn chửi hay nữa”; "Màn giới thiệu không kém gì Ngọc Hà - vợ của Thành - trong phim Gia đình mình vui bất thình lình"; "Xem đoạn này 20 lần rồi, Khánh Linh mãi đỉnh"; "Tôi thích đoạn này nha, sống phải drama như Khánh Linh"; “Rất thích Khánh Linh. Xem đến câu kết “mặt xinh”, xem đi xem lại vẫn cười”; “Đã quá, như bắn rap”...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Anh Đào cho biết, thời gian này phim đã đóng máy nên cô có nhiều thời gian để theo dõi phim cũng như đọc phản hồi của mọi người.

“Tôi rất vui khi vai diễn của mình nhận được nhiều lời khen và sự động viên từ khán giả. Thực sự, khi nhận vai, bản thân chỉ nghĩ đây là tuyến nhân vật có nhiệm vụ làm mềm câu chuyện, không ngờ lại được yêu mến đến vậy.

Với tôi, Khánh Linh là một cô gái rất hồn nhiên, cảm nhận mọi thứ đơn thuần và luôn bảo vệ người thân theo cách bản năng nhất. Chính sự "thẳng như ruột ngựa" đó đã tạo nên sức hút riêng cho nhân vật”, Anh Đào bày tỏ.

Nói về phân đoạn trong tập 29 đang "gây bão" mạng xã hội, Anh Đào tiết lộ đây cũng là cảnh quay mà cô cũng mong chờ ngày lên sóng.

Nữ diễn viên kể lại, hôm quay cảnh này, cả ê-kíp đã tập trung từ sáng sớm, nhưng phải đợi đến đầu giờ chiều mới có thể bấm máy do phải đợi đủ diễn viên quần chúng theo đúng rắc-co (sự thống nhất về chi tiết) của các cảnh trước đó.

Dù quá trình tập luyện khá mất thời gian bởi số lượng người tham gia đông và tâm lý nhân vật diễn biến phức tạp, nhưng khi vào quay thật, mọi thứ lại diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ.

Tạo hình của Anh Đào trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên bộc bạch: “Khi hóa thân vào bất kỳ vai diễn nào, tôi luôn cố gắng cảm nhận nhân vật một cách chân thực nhất.

Tôi thường trêu mọi người rằng mình "không biết diễn", bởi nếu bên trong không thực sự cảm được thì khi diễn tôi sẽ thấy rất mất tự tin. Ở cảnh quay này, tôi chỉ đơn giản là xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện của anh Kiên, chị Lam Anh và đặt mình vào sự hồn nhiên của Khánh Linh để "tung chiêu" thôi”.

Chia sẻ thêm về hậu trường cảnh phim này, Anh Đào thừa nhận cô luôn ưu tiên sự chân thật trong từng khung hình.

“Nhược điểm của tôi là khi làm các cảnh va chạm, nếu cứ phải kiểm soát hay e dè quá thì sẽ rất mất thời gian và thiếu đi sự chân thật. Vì vậy, tôi thường xin phép bạn diễn cho mình được làm thật để đạt hiệu quả cao nhất”, nữ diễn viên tiết lộ.

Theo Anh Đào, chính vì sự lăn xả này mà trong cảnh quay với Hà Lê, diễn viên Thùy Anh đã bị đau thật khi Anh Đào thực hiện động tác giật tóc.

Anh Đào nói: “Rất may là ở ngoài đời, chúng tôi khá thân thiết nên sau cảnh quay, mọi người đều vui vẻ và thấu hiểu cho nhau. Thậm chí, anh Steven Nguyễn cũng “lãnh đủ” khi bị khuỷu tay của tôi vung trúng má trong lúc hỗn loạn”.

Anh Đào tâm sự, càng về sau nhân vật của cô sẽ càng có chiều sâu và bộc lộ những giá trị nhân văn hơn, chứ không chỉ là một cô gái lanh chanh, lo chuyện bao đồng.

Có thể nói, Khánh Linh là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Không giới hạn.

Nhân vật này gây thiện cảm nhờ sự hài hước, hồn nhiên và giàu năng lượng. Là cô gái làng chài chân chất, Khánh Linh thường xuyên “khắc khẩu” với người yêu Minh Lợi (Tô Dũng), nhưng cũng không ngại thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn.

Những màn cãi vã của cặp đôi được khán giả nhận xét là “rất đời mà cũng rất đáng yêu”. Không chỉ mang lại tiếng cười, Linh - Lợi còn trở thành “cặp bài trùng” tạo điểm nhấn cho phim.

Nhiều phân đoạn đối đáp, trêu chọc giữa hai nhân vật khiến khán giả thích thú, thu hút hàng trăm bình luận trên mạng xã hội, trong đó không ít ý kiến bày tỏ mong muốn cặp đôi có thêm đất diễn.

Đáng chú ý, các trích đoạn có sự xuất hiện của Anh Đào thường xuyên đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Trước đó, nữ diễn viên từng gây sốt với một phân cảnh “hôn hụt” hài hước trong tập 23, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Ngay sau khi được chia sẻ, phân đoạn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận như: “Xem mà cười từ đầu đến cuối”; “Cặp Linh - Lợi hài hước quá, thú vị quá”.