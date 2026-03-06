Hoa hậu Tiểu Vy tái xuất điện ảnh, đóng cặp với Quốc Trường

Phim điện ảnh “Ốc mượn hồn” vừa công bố những hình ảnh đầu tiên, hé lộ không gian u ám, đồng thời khơi gợi nhiều bí ẩn xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính là Quốc Trường và Tiểu Vy.

Trong những hình ảnh được tiết lộ, gương mặt Quốc Trường sắc lạnh, ánh nhìn toan tính, thể hiện hình ảnh một nhân vật mang nhiều góc khuất tâm lý. Trong khi đó, Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh đối lập, vẻ ngoài mong manh, mềm mại nhưng ánh mắt ẩn chứa sự căng thẳng và đề phòng.

Đây cũng là gợi mở đầu tiên về mối quan hệ đầy bí ẩn mà cả hai nhân vật đang che giấu. Đồng thời, loạt chi tiết gồm đèn bàn bị đổ, ly vỡ, vết máu, khung ảnh vỡ và đồ đạc xáo trộn cũng úp mở các biến cố bạo lực diễn ra trong phim.

Quốc Trường và Tiểu Vy trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước khi những hình ảnh đầu tiên chính thức được công bố, Quốc Trường và Tiểu Vy từng khiến khán giả xôn xao với loạt tương tác lãng mạn khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Thế nhưng, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim lại cho thấy mối quan hệ của họ trên phim không đơn giản chỉ là ngọt ngào.

Trở lại điện ảnh sau Bộ tứ báo thủ và mới đây nhất là Thỏ ơi, Tiểu Vy cho biết đóng phim mang đến cho cô nhiều trải nghiệm, nhất là khi được hóa thân thành những dạng vai khác nhau.

“Đóng phim giúp tôi học hỏi và khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân. Mỗi vai diễn đều là một thử thách, đòi hỏi mình phải thay đổi và nỗ lực nhiều hơn. Tôi hy vọng khán giả sẽ thấy một Tiểu Vy khác trong phim này”, người đẹp nói.

“Ốc mượn hồn” là một tác phẩm tâm lý, kịch tính được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ và chuẩn bị trong nhiều năm. Bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ so với phong cách làm phim trước đây của anh. "Tác phẩm là kết quả của một quá trình, là bộ phim mà tôi tin rằng sẽ chân thật và trưởng thành hơn trong cách chạm đến khán giả”, Đinh Tuấn Vũ nói.

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, Ốc mượn hồn còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Phim dự kiến ra rạp vào ngày 5/6.