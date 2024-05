Diện kết hợp váy và giày lười thế nào để trông sành điệu?

Bộ đồ này giống như màn tái hiện thiết kế New Look nổi tiếng của Christian Dior vào năm 1947. Bộ New Look gồm áo cổ gập tay dài có bờ vai tròn, váy phồng chiết eo tôn lên vóc dáng đồng hồ cát. Cô gái trong ảnh thêm một chút kịch tính cho bộ đồ thanh lịch bằng cách phối với giày loafers da không kèm tất (Ảnh: Getty).