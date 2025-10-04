Diddy khóc nức nở xin khoan hồng, lĩnh án 50 tháng tù giam

Trong phiên tòa, Diddy bị tuyên án 50 tháng tù cùng khoản tiền phạt 500.000 USD cho 2 tội danh gồm: Cáo buộc vận chuyển và tham gia các hoạt động mại dâm. Như vậy, ngôi sao nổi tiếng sẽ được ra tù trong 3 năm tới vì ông bị bắt giam từ tháng 9 năm ngoái.

Một nguồn tin cho hay, tại tòa, Diddy mặc một cái áo len thể thao. Trước khi bản án được tuyên, Diddy bật khóc nức nở và cầu xin sự khoan hồng.

Tranh phác họa Diddy ôm đầu khóc tại phiên tòa ngày 3/10 (Ảnh: USA Today).

Trước đó, ngôi sao ca nhạc đã trình làng một bức thư viết tay dài 4 trang bày tỏ sự ân hận và nói lời xin lỗi vì những tổn thương gây ra cho các nạn nhân. Diddy cũng nhắc đến những lời khai của bạn gái cũ, nữ ca sĩ Cassandra "Cassie" Ventura, và một nhân chứng lấy tên là Jane.

Ngôi sao ca nhạc nói: “Tôi muốn đích thân nói lời xin lỗi Cassie vì những tổn thương tôi đã gây ra cho cô ấy, cả về thể chất và tinh thần. Những hành động của tôi thật kinh khủng, đáng xấu hổ và bệnh hoạn. Với Jane, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy”.

Cassandra "Cassie" Ventura và người phụ nữ lấy tên là Jane đều ra làm chứng tại phiên tòa xét xử Diddy từ tháng 5 vừa rồi. Trong các phần làm chứng, họ đã tiết lộ lối sống thác loạn, những bữa tiệc của bạo lực và chất cấm. Họ khẳng định, ngôi sao nổi tiếng đã dùng tiền và chất cấm để thao túng tâm lý, ép buộc các nạn nhân tham gia những bữa tiệc tình dục bệnh hoạn.

Ngôi sao ca nhạc còn gửi lời xin lỗi vì những hình ảnh, bằng chứng được công bố thời gian qua và tự trách bản thân đã mất đi cơ hội được nuôi dạy những đứa con của mình. Được biết, 6 người con của Diddy cũng có mặt tại tòa án, ngày 3/10.

Lực lượng an ninh được tăng cường bên ngoài phiên tòa xét xử Diddy (Ảnh: News).

Phiên tòa xét xử của Diddy đã kéo dài 8 tuần với sự tham gia của 34 nhân chứng. Ngay sau khi thông tin về bản án dành cho Diddy được công bố trên các phương tiện truyền thông, dư luận toàn cầu lại dậy sóng, nhiều người cho rằng, phán quyết của tòa dành cho Diddy quá nhẹ.

Khi đọc phán quyết, thẩm phán Arun Subramanian nhấn mạnh, dù Diddy thoát các cáo buộc nghiêm trọng như buôn người và âm mưu tội phạm có tổ chức, hành vi bạo lực của ông vẫn cần được đánh giá và đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành bản án.

Thẩm phán tiếp tục dẫn chứng là những video ghi lại cảnh Diddy tấn công bạn gái cũ Cassandra "Cassie" Ventura vào năm 2016, đồng thời chỉ ra những tổn hại không thể bù đắp mà ngôi sao nổi tiếng đã gây ra cho cuộc đời nhiều phụ nữ khác.

Công tố viên Christy Slavik cho rằng, Diddy chưa bao giờ thực sự nhận lỗi, đồng thời nhấn mạnh mức án tối thiểu hợp lý phải là 11 năm tù. Đáp lại, nhóm luật sư của Diddy nói, tội ác ông ta gây ra là hệ quả của chấn thương tâm lý không được điều trị và việc nghiện ma túy kéo dài hàng chục năm.

Cassandra "Cassie" Ventura từng là bạn gái của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Sau phiên tòa, luật sư đại diện cho nữ ca sĩ Casandra "Cassie" Ventura chia sẻ với truyền thông: “Bản án được công bố ngày hôm nay cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng mà Diddy đã gây ra cho những người xung quanh. Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ từ bạn bè và người thân của Casandra "Cassie" Ventura. Nhờ vậy, cô ấy sẽ tiếp tục hàn gắn tổn thương, duy trì lòng dũng cảm và quyết tâm để thúc đẩy những người xung quanh”.

Vụ án của Diddy được xem là một trong những vụ án hình sự có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Mỹ trong nhiều năm trở lại đây. Ngôi sao nhạc rap bị giam giữ tại Nhà tù Metropolitan, Brooklyn (Mỹ) từ tháng 9 năm ngoái. Diddy nhiều lần bị từ chối bảo lãnh dù sẵn sàng bỏ ra 50 triệu USD.

Trước khi vướng vòng lao lý, Diddy được xem là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nước Mỹ, là người sáng lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993 và góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Diddy từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới.

Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào việc kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022 và xuống còn 600 triệu USD vào năm 2024.