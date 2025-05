Phiên tòa xét xử Diddy đang diễn ra tại New York (Mỹ) và thu hút truyền thông quốc tế. Ngôi sao ca nhạc bị cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục, tổ chức tội phạm và vận chuyển người để mại dâm.

Được biết, khoảng 190 người nổi tiếng được cho là có liên quan tới vụ việc của Diddy. Trong danh sách nhân chứng, nữ ca sĩ Cassie Ventura, bạn gái cũ của ông trùm nhạc rap, là nhân vật thu hút truyền thông.

Cassie Ventura từng gắn bó với Diddy hơn 10 năm (Ảnh: Getty Images).

Cassie Ventura xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng từ ngày 14/5 và đưa ra những lời khai gây sốc liên quan tới các buổi tiệc "Freak Offs" (tiệc tình dục và ma túy) mà Diddy đứng ra tổ chức.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận việc từng bị người yêu cũ ép tham gia các bữa tiệc tình dục, quan hệ tình dục với người khác và bị Diddy đánh đập. Cặp đôi quen nhau từ khi Cassie mới 19 tuổi và có mối quan hệ hợp tan trong hơn 10 năm. Họ chia tay vào năm 2018.

Trong buổi làm chứng ngày 15/5, Cassie Ventura đã bật khóc khi đưa ra lời khai cuối cùng liên quan tới Diddy.

Tháng 11/2023, Cassie Ventura đã đệ đơn kiện Diddy, cáo buộc ông trùm nhạc rap cưỡng hiếp và bạo hành cô nhiều lần trong thời gian họ hẹn hò. Diddy ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, 2 bên đã âm thầm dàn xếp với một khoản bồi thường không được tiết lộ.

Trước tòa, nữ ca sĩ kể rằng, cô đã nhận được 20 triệu USD bồi thường từ ông trùm nhạc rap để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên, những nỗi đau tinh thần vẫn đeo bám cô những năm qua.

Cassie Ventura bật khóc khi đưa ra lời khai tại tòa, ngày 15/5 (Ảnh: CBS News).

Sau khi hoàn tất việc điều trị chấn thương và cai nghiện ma túy, Cassie đã viết cuốn sách về những trải nghiệm đáng quên. Cô muốn Diddy đọc để hiểu hơn về những nỗi đau đã gây ra cho cô và những người phụ nữ khác nhưng Diddy từ chối nhận sách được gửi tặng.

Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng kể thêm, cô chưa từng muốn góp mặt trong những bữa tiệc thác loạn của ngôi sao nổi tiếng nhưng không dám từ chối vì "không muốn làm Diddy thất vọng".

Cassie bật khóc khi nói, cô luôn cảm thấy ghê sợ các bữa tiệc nhưng lại có niềm tin rằng, mình không thể từ chối. Nữ ca sĩ cho biết, các bữa tiệc có thể kéo dài tới 4 ngày và để bản thân luôn tỉnh táo, Cassie được Diddy cho sử dụng ma túy.

Theo nữ ca sĩ thế hệ 8X, cô và những người phụ nữ xung quanh Diddy đều bị thao túng, kiểm soát. Ngôi sao nhạc rap là người quyết định Casie mặc gì, trang điểm thế nào và hành xử thế nào khi dự các bữa tiệc.

Nữ ca sĩ từng hoảng hốt khi nhìn thấy súng được cất trong két sắt tại nhà riêng của Diddy.

Cassie Ventura kể rằng, cô bị Diddy điều khiển, thao túng bằng tiền và chất cấm trong quãng thời gian họ ở bên nhau (Ảnh: News).

Cassie kể rằng, ông trùm nhạc rap chi trả các khoản tiền thuê nhà, mua xe, đi lại, quần áo và các khoản chi phí khác cho Cassie. Đổi lại, cô phải tuyệt đối tuân thủ những yêu cầu của ngôi sao nhạc rap.

Trước tòa, Cassie nói về việc Diddy cưỡng hiếp cô tại Malibu (Mỹ) vào năm 2018. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang hẹn hò với huấn luyện viên thể dục Alex Fine, người chồng hiện tại của cô.

"Anh ta đã cưỡng hiếp tôi trong phòng khách. Tôi nhớ mình đã khóc, hét thật to, kiên quyết từ chối nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh", Cassie nhớ lại.

Cassie thừa nhận, cô vẫn gặp gỡ và gần gũi với Diddy sau vụ việc trên. Cô giải thích, họ đã ở bên nhau hơn 10 năm và nữ ca sĩ thú nhận bản thân quá bồng bột khi vẫn đi lại với Diddy dù đang hẹn hò với người mới.

Khi được hỏi lý do quyết định lên tiếng vạch trần tội ác của Diddy, cô nói: "Tôi tin rằng, việc mình xuất hiện ở đây là đúng đắn. Tôi không thể chịu đựng sự xấu hổ, tội lỗi".

Cassie Ventura (SN 1986) sinh ra và lớn lên tại New York (Mỹ). Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2004 và đầu quân cho hãng đĩa NextSelection Lifestyle Group trước khi ký hợp đồng nghệ sĩ với Diddy.

Cassie Ventura hiện tại chung sống cùng huấn luyện viên thể dục Alex Fine và sắp có đứa con thứ 3 với anh (Ảnh: People).

Sự nghiệp âm nhạc của cô chỉ thực sự nổi tiếng khi cô trình làng đĩa đơn Me & U vào năm 2006 nhờ sự hậu thuẫn của Diddy. Ca khúc này lọt thẳng vào bảng xếp hạng Billboard 100 vào năm đó.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2009, Cassie trình làng 3 đĩa đơn: Official Girl hợp tác với Lil Wayne, Must Be Love có sự góp mặt của Diddy và Let's Get Crazy cùng Akon.

Ngoài ca hát, Cassie còn thành công trong lĩnh vực người mẫu, đóng phim. Cô từng tham gia các bộ phim như Step Up 2: The Streets (2008) và The Perfect Match (2016).

Một năm kể từ khi chia tay với Diddy, Cassie gặp gỡ và kết hôn với huấn luyện viên cá nhân Alex Fine vào tháng 9/2019. Cặp đôi đã có 2 con gái chung. Tháng 2 vừa rồi, cô xác nhận đang mang thai đứa con thứ 3.