Đạo diễn 9X tiết lộ điều thú vị khi làm MV bằng AI

Mới đây, ca sĩ trẻ Thoại Nghi trở lại đường đua âm nhạc với MV mang tên Đầu hàng đi. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ sau thành công của bản hit Dắt anh về nhà đầu năm nay.

Hình ảnh trong MV được đạo diễn Phạm Vĩnh Khương dựng bằng điện thoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV Đầu hàng đi gây chú ý khi được đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện hoàn toàn bằng điện thoại. Anh đã ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới để tạo nên những khung hình siêu thực, đậm chất điện ảnh.

Trong MV, đạo diễn đã xây dựng nhân vật AI lấy cảm hứng từ Thoại Nghi, nhưng không sao chép y nguyên hình ảnh ngoài đời nhằm đảm bảo tôn trọng quyền sử dụng hình ảnh. Sự kết hợp giữa thời trang và không gian kỳ ảo đã mang đến một trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phạm Vĩnh Khương cho biết, anh đã mất khoảng 2 tháng để hoàn tất MV bằng AI. Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển, nhưng việc tạo ra nội dung MV có chất lượng cao đòi hỏi AI cần có một lượng lớn dữ liệu và được huấn luyện thành thạo.

"AI có thể tạo ra nội dung dựa trên các quy tắc hoặc mẫu có sẵn, nhưng vẫn thiếu khả năng sáng tạo, không thể mang lại sự đổi mới, cảm xúc hoặc chiều sâu như cách con người có thể làm.

Mặc dù AI tiết kiệm thời gian ở một mức độ nào đó, nhưng việc xử lý, chỉnh sửa và tối ưu hóa video tạo ra từ AI vẫn có thể tốn thời gian và đòi hỏi phải tính toán nhiều hơn", Phạm Vĩnh Khương cho hay.

Nói về bản quyền hình ảnh trong MV, Vĩnh Khương cho biết, từ kịch bản, bối cảnh đến phục trang nhân vật đều do anh sáng tạo.

"Tôi đã tạo ra một nhân vật AI có ngoại hình lấy cảm hứng từ ca sĩ Thoại Nghi. Tuy nhiên, tôi đã thống nhất với ca sĩ từ đầu là không để nhân vật này giống hệt Thoại Nghi, nhằm đảm bảo tuân thủ quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu người nổi tiếng và giữ nguyên tắc bảo vệ, tôn trọng hình ảnh của người thật", anh cho biết.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc làm phim, MV bằng điện thoại ở Việt Nam, Phạm Vĩnh Khương nói rằng, công nghệ này đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhiều sản phẩm phim ngắn, MV được làm trên điện thoại có chất lượng không thua kém những sản phẩm MV của thế giới.

"Ngày xưa, làm phim là phải có máy quay chuyên dụng, đoàn phim đông đảo, chi phí lớn. Giờ thì khác rồi, chúng ta có nhiều sự lựa chọn và giải pháp phù hợp với điều kiện hoặc cá nhân.

Những thiết bị quay phim gọn nhẹ, chất lượng cao, thậm chí là những chiếc điện thoại thông minh cũng đã đủ sức cho ra những thước phim điện ảnh đẹp mắt. Những công nghệ xử lý hình ảnh, kỹ xảo điện ảnh cũng ngày càng tiên tiến, dễ tiếp cận hơn khiến các đạo diễn không bị nhiều áp lực như trước", nam đạo diễn khẳng định.