Lan Phương sau ly hôn: Trở lại phim trường, muốn tránh xa ồn ào để nuôi con

Mới đây, Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với Quỳnh Kool và Việt Hoa khi cả 3 hội ngộ tại phim trường Gió ngang khoảng trời xanh.

Quỳnh Kool, Lan Phương, Việt Hoa (từ trái sang) ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lan Phương cho biết, cô sẽ vào vai mới trong phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh trên VTV3.

"Phân đoạn của tôi chưa chiếu nhưng đây sẽ là một vai diễn thú vị. Với tôi, vai diễn dù ngắn hay dài, tôi đều làm hết mình", cô nói.

Lan Phương tiết lộ, cô bắt đầu dự án này được một thời gian ngắn, có cảnh quay ở Vân Đồn (Quảng Ninh) với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt.

Trong phim này, Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam sau phim Gia đình mình vui bất thình lình. Nữ diễn viên còn gặp lại 2 bạn diễn từ phim Nàng dâu order là Phương Oanh và Quỳnh Kool.

Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy diễn ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Tại phiên toà, Lan Phương chia sẻ, cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh đó, Lan Phương tiết lộ, tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo, cho thuê nhà… Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con của cô từ năm tiếp theo là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Do đó, chồng cô với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con.

Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Thông qua luật sư của mình, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Sau phiên toà, nữ diễn viên không bình luận gì thêm về sự việc. Cô muốn tránh xa mọi việc ồn ào để tập trung chăm con.

Thời gian này, nữ diễn viên tập trung cho phim mới, đồng thời chăm sóc bản thân bằng cách tập gym, tập múa, chạy bộ... khi trở về cuộc sống độc thân.

Lan Phương có cảnh quay tại Vân Đồn (Quảng Ninh) trong phim mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 7 vừa qua, Lan Phương công khai thông tin nộp đơn ly hôn chồng Tây. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.

Lan Phương cho biết, cô phải đối diện với hàng loạt vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng cường giáp - bệnh lý nội tiết dễ khiến cơ thể suy nhược và mệt mỏi. Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày mà còn tác động nặng nề tới tinh thần của cô.

“Khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương tâm lý thì khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được”, nữ diễn viên bộc bạch.