Danh ca U80 Lionel Richie và lần hiếm hoi xuất hiện bên bạn gái 32 tuổi

Giám khảo cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ Lionel Richie và bạn gái trẻ Lisa Parigi là tâm điểm thu hút sự chú ý khi tham dự một bữa tiệc vì mục đích từ thiện diễn ra tại New York, Mỹ hôm 28/4.

Lionel Richie biểu diễn cuốn hút (Video: Festival De Vina Chile).

Nam danh ca người Mỹ là đại sứ toàn cầu của tổ chức từ thiện này và ông rất vui mừng khi chào đón các vị khách nổi tiếng tham dự buổi tiệc. Ở tuổi 72, Lionel Richie vẫn rất trẻ trung và phong độ khi diện bộ vest đen lịch lãm. Bạn gái của Lionel Richie, Lisa Parigi, 32 tuổi diện bộ váy khoét sâu gợi cảm khoe dáng vóc nuột nà.

Richie và bạn gái kém 40 tuổi bắt đầu có quan hệ tình cảm từ năm 2010. Trong quá khứ, Lionel Richie từng kết hôn hai lần. Lần đầu tiên, Lionel Richie kết hôn với người yêu thời đại học của mình là Brenda Harvey. Năm 1983, cặp đôi nhận Nicole Richie làm con nuôi. Nicole hiện là nhà thiết kế thời trang có tiếng.

Richie và Harvey ly hôn vào năm 1993 sau gần 18 năm chung sống sau đó nam danh ca kết hôn với Diane Alexander vào cuối năm 1995. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai tên là Miles Brockman và con gái, Sofia Richie. Sau đó họ chia tay vào năm 2004.

Lionel Richie và bạn gái Lisa Parigi (Ảnh: Getty Images).

Lionel Richie và bạn gái trẻ hẹn hò đã nhiều năm nhưng họ rất kín tiếng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí People, Lionel Richie từng ca ngợi bạn gái là người tuyệt vời. Ông nói: "Parigi cực kỳ xinh đẹp nhưng quan trọng nhất là cô ấy rất thông minh và giúp tôi đối phó với cuộc sống bận rộn của mình. Tôi là người rất bận rộn nhưng nhờ có Lisa, mọi thứ trở nên an toàn một chút".

Lisa Parigi từng làm việc tại nhiều công ty nổi tiếng ở Châu Âu và giờ đây cô là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của một thương hiệu phong cách sống. Trước khi hẹn hò với Lionel Richie, Parigi chưa từng kết hôn và sinh con.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Mirror, Lionel Richie nói rằng ông và bạn gái đã dự kiến có con chung. Tôi sẵn sàng làm cha một lần nữa. Tôi có thể đã tiết lộ bí mật này hơi sớm nhưng tôi và Lisa rất vui với ý tưởng có con chung. Chúng tôi luôn có những kế hoạch lớn dù tôi không có thời gian chính xác về việc bao giờ sẽ có thêm con".

Về phía Lisa Parigi, người đẹp 32 tuổi cho biết, cô không mong đợi lời cầu hôn từ bạn trai lớn tuổi vì cô hài lòng với mối quan hệ tình cảm mà mình đang có. "Tôi không cần một chiếc nhẫn để chứng thực mối quan hệ của tôi với anh ấy. Những gì chúng tôi đang có với nhau là quá đủ", Lisa Parigi chia sẻ.

Lionel Richie và con gái Sofia Richie (Ảnh: Getty Images).

Danh ca Lionel Richie là người được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích với bản tình ca bất hủ mang tên Hello. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lionel Richie đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và ông là một trong những nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Lionel Richie đã từng giành được bốn giải Grammy trong sự nghiệp bao gồm Ca khúc của năm vào năm 1985 cho bài hát We Are the World mà ông đồng sáng tác với Michael Jackson, Album của năm vào năm 1984 cho Can't Slow Down, Nhà sản xuất của năm vào năm 1984 và màn trình diễn Pop xuất sắc nhất với ca khúc Truly vào năm 1982.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Lionel Richie hiện sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 200 triệu USD. Nam danh ca đang sống trong một biệt thự gồm 28 căn phòng có giá gần 12 triệu USD tại Los Angeles, Mỹ.

Lionel Richie đưa con gái xinh đẹp cùng dự sự kiện (Video: Access Video TV).

Sofia Richie từng nhiều lần bày tỏ tình cảm của cô dành cho cha của mình. Người mẫu trẻ nói: "Bố tôi đã truyền cảm hứng để tôi trở nên tử tế hơn bởi vì tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai nổi tiếng mà cư xử hòa nhã, khiêm tốn như ông. Bố tôi đối xử tử tế với tất cả những người mà ông ấy gặp. Bố luôn nói với tôi rằng: "Nếu con tốt với một người, con có thể thay đổi cả ngày của họ, thay đổi theo đúng nghĩa đen dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào. Con chỉ cần mỉm cười, cư xử tử tế, nói chuyện và hành xử hợp lý". Vì vậy, cách sống của ông truyền cảm hứng cho tôi".

Dù sự nghiệp đi theo hướng nào, Richie luôn biết cô sẽ tham khảo ý kiến của ai trong gia đình. Người đẹp sinh năm 1998 nói: "Tôi sẽ hỏi ý kiến bố tôi, ông ấy là người tuyệt vời. Cha tôi luôn đầy những suy nghĩ sáng tạo. Ông có thể đưa tâm trí của tôi đến những nơi mà tôi không nghĩ tới và mở ra cho tôi rất nhiều ý tưởng mới lạ, khác biệt. Cha tôi chính là khởi nguồn sáng tạo của tôi".