Dáng vóc gợi cảm của nữ thần tượng xứ Hàn sở hữu đôi chân 10 tỷ đồng

Dân trí Yura, thành viên của nhóm nhạc Girl's Day xứ Hàn, không chỉ sở hữu thân hình chữ S hoàn hảo, gương mặt xinh như thiên thần mà còn có một đôi chân cực phẩm được bảo hiểm 500 triệu won.

Yura, sinh năm 1992, là thành viên đảm nhận vai trò nhảy chính của nhóm nhạc nữ Girl's Day từ năm 2010. Cô được biết đến là một trong những nữ thần tượng có thân hình quyến rũ nhất ngành giải trí xứ kim chi. Sở hữu ngoại hình đẹp, Yura tập trung vào các hoạt động đóng phim, MC và làm người mẫu tạp chí.

Năm 2012, Yura bắt đầu thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khi được mời tham gia bộ phim truyền hình Secret Angel (Thiên thần bí mật) của Trung Quốc và series To the Beautiful You của Hàn Quốc. Sau đó, cô còn góp mặt trong phim truyền hình Be Arrogant của đài SBS và tham gia show truyền hình thực tế ăn khách We Got Married, đóng cặp cùng diễn viên Hong Jong-hyun.

Bộ phim gần nhất Yura góp mặt là Radio Romance của đài KBS vào năm 2018. Mỹ nhân 9x còn được chọn làm MC cho nhiều chương trình ăn khách từ năm 2015 đến nay như K-pop Star, Tasty Road, After the Play Ends...

Cô sở hữu chiều cao 1,7 m và có đôi chân dài vượt trội. Số đo các vòng đùi, bắp chân và cổ chân của cô được đánh giá đạt tỷ lệ vàng. Đáng chú ý, đôi chân của Yura đã còn được mua bảo hiểm phòng chống rủi ro với giá trị lên đến 500 triệu won (hơn 10 tỷ đồng).

Hợp đồng bảo hiểm chân được thành lập sau một lần cô bị chấn thương trong lúc tập luyện. Lo ngại chấn thương ảnh hưởng tới sự nghiệp của nữ thần tượng, gia đình cô quyết định mua bảo hiểm đôi chân cho con gái. Sau khi cô vượt qua các điều kiện khắt khe theo quy định, đơn vị bảo hiểm định giá 500 triệu won cho đôi chân của Yura, đây là con số cao kỷ lục trong làng giải trí xứ Hàn.

Trên thế giới, cũng có nhiều nghệ sĩ mua bảo hiểm đôi chân của mình như siêu mẫu nổi tiếng thế giới - Heidi Klum mua bảo hiểm đôi chân lên tới gần 60 tỷ đồng, ca sĩ Rihanna cũng chi khoảng 23 tỷ đồng cho đôi chân của mình, người đẹp Mạc Văn Úy cũng chi hơn 107 tỷ đồng để bảo hiểm đôi chân, còn "công chúa nhạc Pop" Taylor Swift định giá đôi chân của mình hơn 900 tỷ đồng.

Để có được đôi chân thon gọn, không mỡ thừa cùng thân hình cân đối, thành viên nhóm Girl's Day đã phải duy trì chế độ ăn kiêng và tập luyện hết sức khoa học. Cô thường xuyên tập luyện những bài tập thể dục cho đôi chân như nhảy ếch, đứng lên ngồi xuống liên tục với tốc độ nhanh.

Nữ thần tượng 9x không ăn gạo trắng mà chủ yếu sử dụng gạo lứt, ăn thịt nạc, hạn chế tối đa chất béo trong chế độ dinh dưỡng, kết hợp với việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cô đôi lúc sẽ thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn, chỉ ăn một bữa một ngày. Lúc đói, cô sẽ uống sữa tươi không đường hoặc hoa quả.

Cùng với một đôi chân đẹp nhờ tập luyện và ăn uống, Yura còn rất chú trọng tới việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da để dưỡng nhan. Cô không bao giờ quên kem chống nắng trong chu trình dưỡng da của mình. Uống nước đầy đủ cũng là bí quyết để mỹ nhân xứ Hàn có làn da căng mọng, trẻ trung.

Hoạt động trong làng giải trí hơn 10 năm, Yura được yêu mến bởi sự nhiệt tình, lạc quan và nỗ lực không ngừng trong công việc. Mỹ nhân sinh năm 1992 theo đuổi phong cách gợi cảm và quyến rũ.

