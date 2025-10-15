Hồng Diễm - Mạnh Trường tái hợp sau 8 năm trong phim mới của VTV

Sau gần 8 năm kể từ lần hợp tác trong phim Cả một đời ân oán, Hồng Diễm và Mạnh Trường tái ngộ trong dự án phim chính luận Lằn ranh của Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tại buổi ra mắt phim sáng 15/10 ở Hà Nội, cả hai gây ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch cùng thần thái cuốn hút.

Ở tuổi 42, Hồng Diễm vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà và phong cách thời trang đẳng cấp. Trong buổi ra mắt phim, cô diện chiếc váy nâu ôm sát, tôn lên vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng. Kết hợp với giày cao gót và kiểu tóc xoăn nhẹ, Hồng Diễm thu hút mọi ánh nhìn.

Hồng Diễm - Mạnh Trường tái ngộ tại buổi ra mắt phim “Lằn ranh” sáng 15/10 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong Lằn ranh, Hồng Diễm hóa thân thành Thu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông, một người nghiêm túc, cẩn trọng và quyết đoán. Đây là lần đầu cô thử sức với dòng phim chính luận, khác hoàn toàn so với những vai diễn quen thuộc về tình cảm, gia đình.

“Đây là lần đầu tiên tôi vào vai một kiểm sát viên. Khó khăn lớn nhất là lời thoại nặng chuyên môn, nhiều từ ngữ ngoài đời tôi chưa từng dùng. Tôi còn băn khoăn không biết có thể toát ra phong thái của một nữ lãnh đạo hay không.

Tuy nhiên, tôi rất may mắn khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hỗ trợ trực tiếp, từ hướng dẫn chuyên môn đến tư vấn diễn xuất, giúp tôi dần tự tin hơn trên trường quay”, Hồng Diễm chia sẻ.

Sự tái hợp của Hồng Diễm và Mạnh Trường không chỉ là niềm vui đối với người hâm mộ mà còn là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai. Khán giả kỳ vọng vào màn kết hợp ăn ý của 2 diễn viên trong dự án phim mới này.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhiều khán giả về một cặp đôi tình cảm, Hồng Diễm và Mạnh Trường chỉ đóng vai bạn thân trong phim.

“Diễn vai bạn thân với Mạnh Trường đôi khi còn dễ hơn diễn yêu nhau, vì không phải gồng quá nhiều. Chúng tôi diễn rất ăn khớp và khán giả sẽ bất ngờ với mối quan hệ giữa 2 nhân vật khi xem phim”, Hồng Diễm bày tỏ.

Từ trái qua: Mạnh Cường, Hồng Diễm, Mạnh Trường. Hồng Diễm tiết lộ, trong phim cô và Mạnh Trường đóng vai bạn thân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong phim, Mạnh Trường vào vai Triển, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Việt Đông thông minh, khéo léo, biết tận dụng cơ hội để thăng tiến. Anh cho rằng, vai diễn này là thử thách lớn với mình vì thủ vai nhân vật chính diện nhưng nhiều phân đoạn lại mang sắc thái phản diện.

Anh cũng chia sẻ cảm giác hào hứng khi tái ngộ Hồng Diễm: “Tôi rất vui khi được đóng phim cùng Hồng Diễm. Nhưng đến lúc biết rằng, chúng tôi chỉ là... bạn thân trong phim, thì bản thân… bớt vui một chút. Hồng Diễm còn hôn người khác ở cuối phim”.

Dù vậy, Mạnh Trường nhấn mạnh rằng, 2 nhân vật vẫn có những tương tác thú vị.

Bên cạnh Hồng Diễm và Mạnh Trường, bộ phim do Mai Hiền đạo diễn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như: NSND Trọng Trinh, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Tiến Lộc…

NSND Trung Anh (cầm micro) và dàn diễn viên tham gia phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lằn ranh khai thác những vấn đề nóng bỏng của xã hội qua câu chuyện tinh gọn bộ máy tại tỉnh Việt Đông. Các lãnh đạo như bí thư, chủ tịch, phó bí thư phải đối mặt với những quyết định khó khăn giữa chính nghĩa và lợi ích cá nhân.

Bộ phim phản ánh sự thách thức về đạo đức, nhân cách, trách nhiệm trong quản lý, đồng thời kết hợp yếu tố thời sự, chính luận và nhân văn. Bộ phim phát sóng tối thứ 2 và thứ 6 trên kênh VTV1, ngay sau khi phim Có anh, nơi ấy bình yên kết thúc.