Dàn "nam thần" Hollywood cũng xuống phong độ theo thời gian

Brendan Fraser - ngôi sao của loạt phim "bom tấn" ăn khách Xác ướp Ai Cập phát tướng thấy rõ ở tuổi ngoại ngũ tuần. Từ một ngôi sao có thân hình săn chắc, vạm vỡ, Brendan Fraser già đi và tăng cân khá nhiều trong vài năm trở lại đây.

Brendan Fraser ngày còn trẻ là thần tượng, mẫu đàn ông trong mộng của nhiều cô gái trẻ. Anh được yêu thích qua các phim như Encino Man (1992), George of the Jungle (1997), Bedazzled (2000), Looney Tunes: Back in Action (2003), Journey to the Center of the Earth (2008).... Tại Việt Nam, Brendan Fraser được yêu thích nhờ vai diễn Rick O'Connell trong loạt phim ăn khách mang tên Xác ướp Ai Cập.

Brendan Fraser (Ảnh: Getty Images, Pinterest).

Brendan Fraser từng có một sự nghiệp điện ảnh vẻ vang và được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 45 triệu USD nhưng hiện tại, tên tuổi của anh không còn nổi tiếng như xưa. Brendan Fraser chia tay vợ Afton Smith vào năm 2007 sau khi cặp đôi có với nhau ba đứa con. Khi ly hôn, nam diễn viên còn đề nghị tòa án giảm khoản tiền chu cấp nuôi con do kinh tế sa sút.

Matt LeBlanc là sao nam quyến rũ nhất trong bộ phim truyền hình ăn khách mang tên Những người bạn phát sóng hồi từ thập niên 90 tới đầu những năm 2000. Vì quá điển trai, ngôi sao sinh năm 1967 còn được mời xuất hiện trong hàng loạt clip quảng cáo và MV ca nhạc của các ngôi sao như nhóm Bon Jovi, ca sĩ Alanis Morissette, Tom Petty và Bob Seger.

Matt LeBlanc (Ảnh: Splash).

Hiện tại đã ngoại ngũ tuần, Matt LeBlanc tăng cân khá nhiều và không còn hấp dẫn như xưa nhưng anh vẫn là một diễn viên, nhà sản xuất phim thành công. Matt LeBlanc nhận được 3 đề cử giải Emmy với vai diễn trong phim Những người bạn. Ngoài ra anh còn giành giải Quả cầu vàng và nhận thêm bốn đề cử giải Emmy với vai diễn trong bộ phim truyền hình mang tên Episodes.

Matthew Perry sinh ngày 19 tháng 8 năm 1969 là diễn viên hài và nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Canada. Anh được biết đến với vai Chandler Bing trong bộ phim truyền hình ăn khách Những người bạn của kênh NBC phát sóng trên truyền hình từ năm 1994 đến năm 2004. Nhờ thành công vang dội của bộ phim, Perry và dàn diễn viên chính của phim từng kiếm được một triệu USD cho mỗi tập phim vào năm 2002. Matthew Perry ngày còn trẻ cũng rất đẹp trai và cuốn hút.

Matthew Perry (Ảnh: Shutterstock).

Trong khi một số sao nam ở độ tuổi 50 dành nhiều giờ mỗi ngày để duy trì vóc dáng khỏe khoắn thì Perry không phải là một người nghiện tập gym. Ngôi sao 53 tuổi cũng không cảm thấy cần phải ăn mặc chỉn chu trước các tay săn ảnh. Anh thường xuyên bị bắt gặp với hình ảnh vô cùng đơn giản, xuề xòa khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Sau thành công với vai diễn trong bộ phim hoành tráng 9½ Weeks vào giữa thập niên 80, nam diễn viên Mickey Rourke trở thành người hùng trong mộng của nhiều quý bà, quý cô. Mickey Rourke được tôn sùng bởi vẻ điển trai, bụi bặm, anh cũng là một võ sĩ quyền anh có vóc dáng cân đối.

Mickey Rourke (Ảnh: Backgrid).

Hiện tại, ngôi sao nổi tiếng với phim Người sắt đã bước qua tuổi 69 tuổi. Ông vẫn đóng phim thường xuyên và được đánh giá cao với nhiều vai diễn dù vẻ ngoài không còn được như xưa. Mickey Rourke từng phải dao kéo thẩm mỹ để sửa chữa vết thương trên khuôn mặt và thừa nhận ông không ấn tượng với kết quả của các ca phẫu thuật. Mickey Rourke nói: "Phần lớn các ca phẫu thuật mà tôi thực hiện là để sửa lại khuôn mặt của tôi vì đấm bốc. Tôi đã bị gãy mũi 2 lần. Tôi đã phẫu thuật mũi tới 5 lần và thực hiện một ca phẫu thuật xương gò má. Tuy nhiên tôi đã tìm nhầm người để sửa chữa gương mặt".

Tom Cruise sinh ngày 3 tháng 7 năm 1962 là một trong những diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 3 giải Quả cầu vàng cùng với các đề cử cho giải Oscar. Các bộ phim mà anh tham gia đã thu về hơn 10 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới và giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Tom Cruise (Ảnh: WireImage, Pinterest).

Ngày còn trẻ, Tom Cruise là "nam thần" hút hồn các cô gái trẻ bởi vẻ ngoài điển trai như tạc tượng. Tuy nhiên hiện tại, khi đã cận kề tuổi 60, Tom Cruise cũng đã già đi rất nhiều. Gần đây khi nam diễn viên xuất hiện với gương mặt sưng phồng, nhiều người đã nghi ngờ anh tiêm botox.

"Cướp biển" Johnny Depp cũng từng được nhiều tạp chí bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới trong rất nhiều năm. Anh sở hữu trong tay khối tài sản hàng trăm triệu USD và lượng fans khủng nhờ những vai diễn thành công trong các bộ phim "bom tấn".

Johnny Depp (Ảnh: Getty Images, Pinterest).

Hiện tại ở tuổi 59, sự nghiệp của Johnny Depp đang lao dốc sau khi anh dính scandal đánh đập vợ cũ và nghiện ngập. Khối tài sản khổng lồ của nam diễn viên cũng tiêu tan. Cùng với đó, hình ảnh lãng tử cuốn hút một thời cũng không còn khiến fans cảm thấy tiếc nuối.

Kate Winslet tái ngộ Leonardo DiCaprio (Video: First Look).

Leonardo DiCaprio là một trong những ngôi sao được trả cát sê cao nhất thế giới và khối tài sản của ngôi sao sinh năm 1974 ước chừng đã lên tới gần 300 triệu USD. Anh từng là mẫu đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái khi thủ vai chàng Jack điển trai, si tình trong phim Titanic.

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Getty Images, Pinterest).

Ở tuổi U50, ngôi sao từng giành giải Oscar không còn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo như ngày mới 20 - 30 tuổi. Leonardo DiCaprio giờ phát tướng và bụng phệ nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất xuất thần của anh trong các bộ phim đình đám.

Brad Pitt dự LHP Venice (Video: VOA).

Quý ông hấp dẫn Brad Pitt một thời hút hồn các cô gái bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và rất nam tính. Trong nhiều năm, anh thường có tên trong danh sách những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Brad Pitt (Ảnh: Getty Images, Pinterest).

Ở tuổi 59, Brad Pitt hiện đã chia tay vợ Angelina Jolie và dồn tâm sức cho công việc sau khi thừa nhận phải đi cai nghiện rượu. Rượu là một trong những lý do khiến hôn nhân của Brad Pitt tan vỡ và hiện tại, nam tài tử chỉ biết tìm niềm vui trong công việc. Anh cũng dính nhiều tin đồn hẹn hò nhưng nam diễn viên đều phủ nhận.

Ngôi sao phim Ma trận Keanu Reeves từng rất được lòng khán giả nữ với phát ngôn: "Nếu có thể đem lại nụ cười cho một người phụ nữ nghĩa là bạn đang được chứng kiến điều đẹp đẽ nhất thế giới này". Thập niên 90, Keanu Reeves sở hữu vẻ ngoài lãng tử và nụ cười rạng rỡ, hút hồn.

Keanu Reeves (Ảnh: Reddit).

Keanu Reeves hiện tại đã cận kề tuổi 60, anh sống bình lặng và trầm tư hơn. Dù không còn điển trai "lồng lộng" như xưa nhưng Keanu Reeves vẫn là ngôi sao được lòng khán giả bởi các phát ngôn của anh đều mang lại nhiều cảm hứng cho mọi người. Gần đây, anh đã nói: "Không có gì đảm bảo cho ngày mai, vì vậy hãy sống tốt ngay từ ngày hôm nay".