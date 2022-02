Lady Gaga trượt đề cử Oscar, Kristen Stewart bất ngờ được xướng tên

Lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh - Giải Oscar lần thứ 94 dự kiến diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles , California, Mỹ vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Cách đây ít giờ, các đề cử cho giải thưởng của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã được công bố với rất nhiều bất ngờ.

Lady Gaga quảng bá phim tại Italy

Bất ngờ lớn nhất của lễ trao giải thuộc về Lady Gaga - Người đã trượt đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim House of Gucci. Nữ ca sĩ đa tài Lady Gaga đã tích cực vận động khắp nơi trên thế giới thời gian qua và được nhận được đề cử ở giải thưởng Screen Actors Guild và giải BAFTA cho vai diễn Patrizia Reggiani trong bộ phim do Ridley Scott đạo diễn nhưng cô lại không được đề cử giải Oscar danh giá. Bộ phim House of Gucci chỉ giành được một đề cử Oscar cho trang điểm và tạo mẫu tóc xuất sắc nhất.

Lady Gaga (Ảnh: Getty Images).

Jared Leto, ngôi sao từng giành giải Oscar trong quá khứ cũng không được đề cử lần này với vai diễn trong House of Gucci. Nam diễn viên kiêm ca sĩ 50 tuổi thậm chí còn bị đề cử giải Mâm xôi vàng hạng mục nam diễn viên phụ dở nhất với vai diễn trong phim House of Gucci.

Jessie Buckley - Diễn viên - Ca sĩ người Ireland là một trong những bất ngờ lớn của lễ trao giải Oscar năm nay khi cô được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai Leda ngày trẻ trong phim The Lost Daughter của Maggie Gyllenhaal. Với phim này, Olivia Colman cũng được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Spider-Man: No Way Home - Bộ phim "bom tấn" đã nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình điện ảnh, thu về hơn 1,7 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử do Sony Pictures phát hành cũng như bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2021 nhưng chỉ nhận được một đề cử Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Kristen Stewart tỏa sáng tại Cannes

Một cái tên cũng gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đó là Kristen Stewart. Ngôi sao phim Chạng vạng bất ngờ được khen ngợi với vai Công nương Diana trong bộ phim Spencer dù trước đó cô đã không được đề cử cho giải BAFTA hoặc SAG. Stewart là ứng cử viên duy nhất được đề cử Oscar từ bộ phim của đạo diễn Pablo Larrain.

Kristen Stewart với tạo hình Công nương Diana (Ảnh: Neon).

Drive My Car - Bộ phim cảm động của đạo diễn Nhật Bản Ryûsuke Hamaguchi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của giới phê bình. Nhiều người tuyên bố đây là một trong những bộ phim hay nhất năm 2021. Phim đã công chiếu tại Liên hoan phim Cannes và được chọn để tranh giải Cành cọ vàng. Drive My Car giành được ba giải tại LHP Cannes trong đó có kịch bản hay nhất.

Bộ phim Drive My Car đã giành được bốn đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 bao gồm bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim truyện quốc tế xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được đề cử cho hạng mục bộ phim hay nhất của một lễ trao giải Oscar.

Những đề cử quan trọng tại lễ trao giải Oscar 2022:

Bộ phim hay nhất:

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Kenneth Branagh - Belfast

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Steven Spielberg - West Side Story

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick... BOOM!

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - The Power of the Dog

K. Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Jessie Buckley - The Lost Daughter

Ariana DeBose - West Side Story

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Aunjanue Ellis - King Richard

Kịch bản xuất sắc nhất:

Belfast - Kenneth Branagh

Don't Look Up - Adam McKay và David Sirota

King Richard - Zach Baylin

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World - Eskil Vogt và Joachim Trier

Phim hoạt hình hay nhất:

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Phim quốc tế hay nhất:

Drive My Car (Nhật Bản)

Flee (Đan Mạch)

The Hand of God (Italy)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Na Uy)

Phim tài liệu hay nhất:

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Kịch bản phim hay nhất:

Don't Look Up - Nicholas Britell

Dune - Hans Zimmer

Encanto - Germaine Franco

Parallel Mothers - Alberto Iglesias

The Power of the Dog - Jonny Greenwood

Âm thanh xuất sắc nhất:

Belfast - Denise Yarde, Simon Chase, James Mather, Niv Adiri

Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett

No Time to Die - Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey, Mark Taylor

The Power of the Dog - Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb

West Side Story - Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson, Shawn Murphy

Quay phim xuất sắc nhất:

Dune - Greig Fraser

Nightmare Alley - Dan Laustsen

The Power of the Dog - Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth - Bruno Delbonnel

West Side Story - Janusz Kaminski

Thiết kế trang phục đẹp nhất:

Cruella - Jenny Beavan

Cyrano - Massimo Cantini Parrini và Jacqueline Durran

Dune - Jacqueline West và Robert Morgan

Nightmare Alley - Luis Sequeira

West Side Story - Paul Tazewell

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất:

Dune - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer

Free Guy - Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Dan Sudick

No Time to Die - Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner, Chris Corbould

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker, Dan Oliver

Spider-Man: No Way Home - Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein, Dan Sudick