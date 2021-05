Dàn diễn viên toàn sao của show truyền hình ăn khách "Friends" sau 17 năm

Dân trí 17 năm sau khi show truyền hình "Friends" (Những người bạn) kết thúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, dàn diễn viên đình đám của phim đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Friends - Show truyền hình gắn bó với thanh xuân của nhiều thế hệ

Friends (Những người bạn) từng là show truyền hình sitcom ăn khách của Mỹ, do David Crane và Marta Kauffman "nhào nặn". Tập phim đầu tiên của Friends chính thức lên sóng vào tháng 5/1994 và kéo dài 10 mùa. Show truyền hình này không chỉ được yêu thích tại Mỹ mà còn tạo "cơn sốt" tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Friends là show truyền hình gắn bó với thanh xuân của nhiều thế hệ.

Friends quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Hollywood như Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry và David Schwimmer. Phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời chân thật, vui nhộn của 6 người bạn cùng trưởng thành tại Manhattan, New York. Phim trải dài từ năm họ 20 tuổi tới năm 30 tuổi, đối mặt với những thử thách, khó khăn đầy bất ngờ trong cuộc sống.

Cách làm phim chân thật, đầy tiếng cười của Friends khiến cho những người trẻ tìm thấy chính mình trong đó. Phim trở thành một phần ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 8x và 9x. Thành công của Friends được minh chứng bởi những giải thưởng cùng tỉ lệ bạn xem đài ấn tượng.

Dàn diễn viên của Friends đoàn viên khi thực hiện tập phim đặc biệt Friends Reunion vào năm 2021.

Dàn diễn viên đình đám của "Friends" đoàn viên sau 17 năm

Show truyền hình này lọt top 10 show truyền hình có lượng bạn xem đài cao nhất tại Mỹ. Trong đó, tập phim cuối cùng lên sóng vào năm 2004 đạt con số hơn 52 triệu người xem trên khắp nước Mỹ và trở thành một trong 5 show truyền hình ăn khách nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Friends từng giành giải show truyền hình hài hay nhất năm 2002 tại giải Emmy và nằm trong top 50 show truyền hình xuất sắc nhất mọi thời đại của TV Guide và tạp chí Empire.

Năm 2021, sau 17 năm show truyền hình này kết thúc, kế hoạch thực hiện tập phim đặc biệt về Friends được công bố và nhận được sự quan tâm của công chúng. Tập phim đặc biệt Friends Reunion đã lên sóng vào ngày 27/5 vừa rồi.

Tập phim đặc biệt mang tên The One Where They Get Back Together (Khi cả nhóm chúng mình lại được sum họp) ghi lại hình ảnh hội họp của hội bạn thân Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler, Joey. Tập đặc biệt này được ghi hình ở Stage 24 của Warner Bros, ngôi nhà thân thương gắn với hội bạn thân suốt 10 mùa phim.

6 diễn viên chính của Friends giờ đều đã bước qua tuổi 50.

Cảnh phim trong Friends Reunion khiến những thế hệ của phim bồi hồi xúc động.

Trong The One Where They Get Back Together, nhiều cảnh phim chưa bao giờ được công chiếu được hé lộ. Ngoài 6 gương mặt quen thuộc, Friends: The Reunion còn có sự tham gia của hơn 15 khách mời là những người nổi tiếng như David Beckham, Justin Bieber và Lady Gaga, siêu mẫu Cindy Crawford, Cara Delevingne, nhóm nhạc xứ Hàn BTS...

Jennifer Aniston - một trong những linh hồn của bộ phim chia sẻ: "Làm sao 6 chúng tôi có thể cùng đứng trên phim trường sau ngần ấy năm mà không bật khóc được chứ?".

Trong khi nam diễn viên Matthew Perry - người thủ vai Chandler Bing giải thích: "Đây không phải là một phim hài thông thường chạy theo xu hướng, đây là một câu chuyện có thật về các nhân vật trong phim". Dù rất xúc động và nghẹn ngào nhưng các diễn viên của Friends khẳng định, tập phim đặc biệt là lần cuối cùng họ đoàn viên trên màn ảnh nhỏ.

Trong bộ phim đặc biệt Friends Reunion, các ngôi sao trẻ như Lady Gaga cũng góp mặt.

Dàn diễn viên toàn sao của "Friends" thay đổi sau 17 năm

6 diễn viên - linh hồn của Friends giờ đây đều là những ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí Mỹ. Sau 17 năm, dung nhan, sự nghiệp và cuộc sống của họ đều có nhiều thay đổi.

Jennifer Aniston (vai Rachel Green)

Nhiều năm sau Friends, Jennifer Aniston đã trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood. Tên tuổi của cô gắn bó với nhiều dự án đình đám nhưng hình ảnh cô nàng Rachel Green xinh đẹp, sành điệu trong Friends vẫn khiến người hâm mộ nhớ nhung.

Jennifer Aniston vào vai Rachel Green trong Friends.

Ở tuổi 52, Jennifer Aniston vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Hollywood. Cô liên tục góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên đẹp nhất thế giới của các tạp chí danh tiếng. Tài sản ước tính của người đẹp tóc vàng lên tới 300 triệu USD và cô là người đồng sáng lập công ty điện ảnh Echo Films từ năm 2008.

Nữ diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ với hai người đồng nghiệp Brad Pitt và Justin Theroux mà không có con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kéo dài 5 năm và cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài 2 năm. Sau những đổ vỡ hôn nhân và những mối tình ngắn ngủi, Jennifer Aniston hiện sống độc thân, dành thời gian cho công việc và bạn bè.

Ở tuổi 52, Jennifer Aniston sống độc thân và giàu có sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

David Schwimmer (vai Ross Geller)

David Schwimmer, năm nay 54 tuổi, nổi tiếng sau thành công của Friends. Nhờ vai diễn này, anh nhận giải SAGs và đề cử giải Emmy dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc vào năm 1995. Trong thời gian góp mặt trong 10 mùa Friends, anh còn tham gia một số dự án như The Pallbearer, Kissing a Fool, Six Days, Seven Nights, Apt Pupil, Picking Up the Pieces, Band of Brothers...

David Schwimmer vào vai Ross Geller trong Friends.

Gần đây, David góp mặt trong dự án The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (năm 2016) và nhận được một đề cử Emmy dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Schwimmer từng hò hẹn với nữ ca sĩ Natalie Imbruglia vào những năm 90. David Schwimmer và Jennifer Aniston cũng từng có thời gian phải lòng nhau khi tham gia show truyền hình Friends. Anh kết hôn với nữ nghệ sĩ Zoë Buckman vào năm 2010, có một con gái chung và ly hôn vào năm 2017.

David Schwimmer đã ly hôn vợ vào năm 2017.

Courteney Cox (vai Monica Geller)

Courteney Cox cũng vươn lên vị trí ngôi sao hạng A sau thành công của Friends. Trong đó, Scream là dự án thứ hai thành công của cô sau show truyền hình ăn khách trên. Courtney đã có một cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng sau 14 năm chung sống. Sau khi ly hôn, cặp đôi tiếp tục làm bạn, cộng sự trong lĩnh vực kinh doanh, và cùng chăm sóc cô con gái chung.

Nữ diễn viên 56 tuổi hiện hò hẹn với một chàng trai là nghệ sĩ guitar, kém 13 tuổi. Cặp đôi thông báo đính hôn vào năm 2014 sau 1 năm tìm hiểu. Họ đã hủy hôn nhưng vẫn chung sống như một cặp tình nhân.

Courteney Cox vào vai Monica Geller trong Friends.

Courteney Cox và Jennifer Aniston là bạn thân sau Friends.

Lisa Kudrow (vai Phoebe Buffay)

Sau khi Friends kết thúc, Lisa Kudrow không đóng phim quá nhiều. Một số dự án có sự góp mặt của Lisa gồm P.S. I Love You, Space Force. Lisa Kudrow có một số giải thưởng đáng nể như một giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Emmy, hai giải SAGs, một đề cử Quả cầu vàng. Nhân vật Phoebe của Lisa trong Friends rất nổi tiếng và trở thành một trong những nhân vật nữ vĩ đại nhất trên màn ảnh nhỏ Mỹ.

Trái với một Phoebe cá tính và lập dị trong Friends, Lisa là người duy nhất có chuyện tình cảm đáng ngưỡng mộ trong dàn diễn viên của phim. Lisa hiện vẫn chung sống với người chồng kết hôn từ năm 1995 và một cậu con trai chào đời vào năm 1998.

Lisa Kudrow vào vai Phoebe Buffay trong Friends.

Nữ diễn viên Lisa Kudrow có cuộc hôn nhân viên mãn.

Matthew Perry (vai Chandler Bing)

Ở thời kỳ phát triển của show truyền hình dạng sitcom, Matthew và 5 người đồng nghiệp của mình trong Friends có thể kiếm được 1 triệu USD cho mỗi tập phim, tính tới năm 2002.

Ngoài Friends, Matthew còn tham gia một số phim nhựa. Vài năm gần đây, Matthew làm nhà sản xuất, biên kịch và diễn xuất cho một số show truyền hình như Mr. Sunshine, Go On, The Odd Couple...

Matthew Perry vào vai Chandler Bing trong Friends.

Trái ngược với nhân vật Chandler trong Friends, ở ngoài đời, Matthew Perry trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống khi đối mặt với chứng nghiện rượu và ma túy. Năm 2018, Matthew phải nằm viện 3 tháng để khâu lại vết thủng đường tiêu hóa - một căn bệnh hiếm gặp.

Matthew đã đính hôn với người đẹp Molly Hurwitz vào năm 2020 sau một năm hò hẹn.

Matthew Perry của hiện tại không còn giữ được vẻ ngoài phong độ do nghiện rượu.

Matt LeBlanc (vai Joey Tribbiani)

Nhân vật Joey của Matt đã trở thành hình ảnh không thể thiếu của Friends. Joey là một chàng trai phóng khoáng, hài hước và hết lòng vì bạn bè. Sau khi Friends kết thúc, series riêng về nhân vật Joey đã được sản xuất nhưng chỉ kéo dài 2 mùa vì không thành công. Sau đó, sự nghiệp của Matt cũng không quá nổi bật.

Matt LeBlanc khi tham gia Friends.

Ngôi sao 53 tuổi từng giành một giải Quả cầu vàng và 4 lần đề cử giải Emmy. Anh tham gia dẫn chương trình Top Gear từ năm 2016 đến năm 2019. Show truyền hình anh tham gia gần đây nhất là Man with a Plan kéo dài từ năm 2016 đến năm 2020.

Matt LeBlanc kết hôn với nữ người mẫu kiêm mẹ đơn thân Melissa McKnight vào năm 2003. Con gái của họ chào đời một năm sau đám cưới. Tuy nhiên, khi mới 8 tháng tuổi, cô con gái chung của họ trải qua một cơn tai biến. Năm 2006, vợ chồng Matt LeBlanc ly hôn với lý do có nhiều khác biệt không thể dung hòa.

Matt LeBlanc của hiện tại.

Mi Vân (tổng hợp)