Dàn diễn viên "khủng" trong "bom tấn" 220 triệu USD của Lý Liên Kiệt

Dân trí Lý Liên Kiệt vừa thông báo kế hoạch thực hiện bộ phim điện ảnh cổ trang tên "You Hurt at Night" với kinh phí đầu tư lên tới 1,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 220 triệu USD).

You Hurt at Night kể về cuộc chiến tranh giành quyền lực của hoàng thất nhà Tề. Tam hoàng tử nhiều lần cầu xin được cầm quân ra trận chinh phạt nhà Lương nhưng bị vua Tề bác bỏ.

Thay vào đó, Vua Tề cử Nhị hoàng tử đi chinh chiến còn Tam hoàng tử ở lại lo việc triều chính. Anh trai của vua Tề, vốn luôn ghen tị với em trai, tranh thủ cơ hội lên kế hoạch làm phản trong buổi tiệc Trung thu.

Lý Liên Kiệt đánh dấu sự trở lại với điện ảnh sau 5 năm vắng bóng với dự án lớn "You Hurt at Night".

You Hurt at Night cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Lý Liên Kiệt sau nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí vì bệnh tật và sức khỏe. Kể từ năm 2016, Lý Liên Kiệt chỉ tham gia bộ phim duy nhất - Mộc Lan và góp mặt với tư cách diễn viên phụ.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được coi là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc nhưng dừng đóng phim gần 5 năm nay. Tài tử Hoắc Nguyên Giáp cho biết, ông đối mặt với căn bệnh cường giáp trạng từ năm 2010 và các vấn đề về cột sống. Đây là hậu quả của việc làm việc quá sức và những chấn thương trong các bộ phim hành động mạo hiểm.

Rời xa phim trường, ông dành nhiều thời gian làm từ thiện, tu hành Phật giáo và ở bên gia đình. Những năm qua, ngôi sao võ thuật họ Lý thường xuyên đi hành hương đến các ngôi chùa linh thiêng trên khắp Trung Quốc.

"You Hurt at Night" của Lý Liên Kiệt có kinh phí đầu tư lên 220 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thời gian dài điều trị bệnh và rời xa ống kính, sức khỏe của Lý Liên Kiệt hiện đã tốt hơn nên ông quyết định trở lại với niềm đam mê điện ảnh. Dự án điện ảnh hoành tráng với kinh phí đầu tư lên tới 1,4 tỷ nhân dân tệ - You Hurt at Night được kỳ vọng sẽ là cú đột phá trong sự nghiệp của Lý Liên Kiệt.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Liên Kiệt sẽ quy tụ dàn diễn viên đình đám cho dự án của mình. Các nghệ sĩ góp mặt trong dự án mới của Lý Liên Kiệt gồm Trương Mạn Ngọc, Tôn Lệ, Kim Thành Vũ, Khương Văn, Thang Duy, Lê Minh, Trương Chấn, Ngô Ngạn Tổ, Đồng Đại Vỹ, Dư Văn Lạc.

Đáng chú ý trong danh sách diễn viên chính là sự xuất hiện của Trương Mạn Ngọc, ảnh hậu đình đám của làng giải trí Hồng Kông. Trương Mạn Ngọc đã ngừng đóng phim gần chục năm nay và thổ lộ mong muốn rời xa làng giải trí.

Trương Mạn Ngọc được mời tham gia "You Hurt at Night".

Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc (Nữ diễn viên xuất sắc) tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Cô còn giữ kỷ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng Hồng Kông (5 lần) và giải Kim Mã Đài Loan (4 lần). Hiện tại, Trương Mạn Ngọc sống khá kín tiếng và giản dị.

Khương Văn là đạo diễn, diễn viên gạo cội của màn ảnh Trung Quốc, thành danh với nhiều tác phẩm đình đám và có giá trị nghệ thuật như Cao lương đỏ, Ba chị em họ Tống hay phim truyền hình như Người Bắc Kinh ở New York. Từ năm 1994, Khương Văn bắt đầu viết kịch bản và làm đạo diễn các bộ phim của riêng ông.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Khương Văn.

Bộ phim đầu tay của ông - Dương quang xán lạn đích nhật tử được đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Với những thành công trong vai trò đạo diễn, Khương Văn thường được coi là một trong những nhân vật nổi tiếng đương đại và có tầm ảnh hưởng của điện ảnh Trung Quốc.

Tôn Lệ cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách nữ diễn viên của dự án bom tấn You Hurt at Night. Tôn Lệ nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình như Chân Hoàn truyện, Tân Bến Thượng Hải, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn...

Nữ diễn viên Tôn Lệ

Nữ diễn viên 39 tuổi là nghệ sĩ tài năng của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều giải thưởng lớn trong nước. Cô cũng là cái tên bảo chứng cho thành công về doanh thu phòng vé của các tác phẩm điện ảnh và là một trong những nghệ sĩ có mức cát-sê cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Mỹ nhân Sắc Giới - Thang Duy cũng là gương mặt được chờ đón trong siêu phẩm You Hurt at Night. Sau thành công ngoài sức mong đợi của Sắc Giới của đạo diễn Lý An, Thang Duy giành nhiều giải thưởng điện ảnh và được truyền thông quốc tế quan tâm. Tác phẩm giúp cô giành được giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007.

Nữ diễn viên Thang Duy.

Song, những cảnh phim bạo liệt trong Sắc Giới đã khiến sự nghiệp của điện ảnh của Thang Duy tại Trung Quốc bị "đóng băng" một thời gian. Cô chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc và Hồng Kông rồi lui về "ở ẩn", lập gia đình với một đạo diễn người Hàn. Năm 2021, Thang Duy tái xuất trong phim truyền hình Đại Minh phong hoa.

Về dàn diễn viên nam của You Hurt at Night, ba gương mặt gây chú ý là Lê Minh, Kim Thành Vũ và Ngô Ngạn Tổ. Họ đều là những gương mặt lão làng của điện ảnh Hồng Kông, tài năng và danh tiếng đều được bảo chứng qua nhiều tác phẩm đặc sắc.

Kim Thành Vũ mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan, luôn được xem là ngôi sao điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ những năm 2000. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Trận chiến Xích Bích, Thập diện mai phục, Có lẽ là yêu... Từ năm 2017, Kim Thành Vũ dừng đóng phim kể từ sau tác phẩm Thích em, hợp tác với nữ diễn viên trẻ Châu Đông Vũ.

Nam diễn viên Kim Thành Vũ.

Lê Minh cũng là mỹ nam trong mộng của khán giả châu Á với loạt phim như Hồng Môn Yến, Mai Lan Phương, Vô Gian Đạo 3, Thần bài 3, Đọa lạc thiên sứ, Nguyên Chấn Hiệp... Anh hoạt động thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và ca hát.

Tuy nhiên, khi có tuổi, Lê Minh ít tham gia đóng phim mà chỉ làm vị trí nhà sản xuất, điều hành công ty giải trí. Ngoài 50 tuổi, Lê Minh không còn giữ được vẻ ngoài phong độ như trước do tăng cân nhưng vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến và chờ đợi.

Nam diễn viên Lê Minh.

Ngô Ngạn Tổ hút người đối diện với vẻ đẹp lai cá tính. Anh liên tục có mặt trong danh sách những ngôi sao điển trai, hấp dẫn nhất làng giải trí Hoa ngữ trong nhiều năm.

Ngô Ngạn Tổ trưởng thành tại Mỹ nhưng về Trung Quốc đóng phim và tìm kiếm cơ hội gây dựng sự nghiệp. Tổng số phim mà Ngô Ngạn Tổ tham gia lên tới 40 phim. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của anh gồm Đô thị thủy tinh, Tân câu chuyện cảnh sát, Giang hồ thù sát, Dạ yến, Ma cảnh…

Nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ.

Từ năm 2018, vì lý do sức khỏe, Ngô Ngạn Tổ dừng đóng phim và dành thời gian cho gia đình. Anh kết hôn với người mẫu Lisa và có một cô con gái. Cách đây không lâu, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh mới nhất của Ngô Ngạn Tổ. Ngôi sao thế hệ 7x giờ đã tăng cân và không còn giữ được vẻ hào hoa như thời trẻ.

Ngoài dàn diễn viên nổi tiếng, You Hurt at Night sẽ do Vương Gia Vệ, người từng tạo nên thành công cho tác phẩm Nhất đại tông sư, làm biên kịch. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, người từng giành giải Đạo diễn xuất sắc tại các lễ trao giải uy tín như Kim Tượng và Kim Mã, được mời chỉ đạo tác phẩm.

Truyền thông Hoa ngữ nhận định, tác phẩm mới của Lý Liên Kiệt - You Hurt at Night hứa hẹn hùng hậu không kém siêu phẩm Anh hùng (năm 2002) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Đạo diễn Vương Gia Vệ sẽ làm biên kịch cho "You Hurt at Night".

Mi Vân

Theo China/Dayday