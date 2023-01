Cựu ngôi sao pop: "Mọi người tưởng tôi là triệu phú, thực ra tôi vô gia cư"

Nữ ca sĩ Hannah Spearritt (Ảnh: New York Post).

Nữ ca sĩ Hannah Spearritt (41 tuổi) được biết đến nhiều nhất với vai trò là cựu thành viên của nhóm nhạc pop S Club 7. Mới đây, cô gây sốc khi tiết lộ rằng mình đang sống trong cảnh vô gia cư và buộc phải cùng với hai con nhỏ xin ngủ nhờ trong một văn phòng.

Nữ ca sĩ chia sẻ với tờ tin tức The Sun rằng cô và bạn đời - anh Adam Thomas (42 tuổi) cùng với hai con gái nhỏ - Tea (4 tuổi) và Tora (2 tuổi) chỉ có hai ngày để tìm nơi ở mới. Chủ nhà cũ yêu cầu họ rời đi ngay trước lễ Giáng sinh. Thực tế, Hannah và Adam đã rơi vào cảnh khó khăn tài chính và họ không trả nổi số tiền ứng trước mà người cho thuê nhà yêu cầu phải chi trả ngay lập tức.

Rơi vào cảnh không nhà ngay trước lễ Giáng sinh đã buộc Hannah Spearritt gác lại cái Tôi và lên tiếng nhờ bạn bè giúp đỡ: "Điều khiến chúng tôi khốn khổ nhất là chúng tôi không có đủ thời gian để tìm được một nơi ở mới phù hợp với mình trong khi Giáng sinh đã cận kề. Chúng tôi rất may mắn khi có thể gửi đồ đạc tại một quán cafe. Nhưng chúng tôi chỉ có thể gửi đồ ở đó mà thôi, thoạt tiên, cả nhà không có nơi nào để ở".

Hannah Spearritt cho biết dù nhóm nhạc S Club 7 từng kiếm được 85 triệu USD trong quãng thời gian hoạt động tích cực hồi cuối thập niên 1990 cho tới đầu thập niên 2000, nhưng về phần mình, cô đã không được trả mức thù lao tương xứng.

Hannah Spearritt bên chồng con (Ảnh: New York Post).

Hannah Spearritt bên bạn đời (Ảnh: New York Post).

"Mọi người cứ nghĩ chúng tôi hẳn phải là những triệu phú nhưng đáng buồn là mọi việc không phải vậy. Chúng tôi đã rất hào hứng với sự nghiệp ca hát của mình ở thời kỳ đỉnh cao, chúng tôi tận hưởng niềm vui ấy, nhưng về mặt tài chính, chúng tôi không nhận được gì nhiều nhặn", Hannah Spearritt chia sẻ. Theo Hannah Spearritt, chính người quản lý của nhóm mới là người thu về nhiều lợi nhuận chứ không phải bản thân nhóm nhạc.

Hannah Spearritt cho biết gia đình cô đang phải ngủ nhờ trong văn phòng công ty của một người bạn: "Chúng tôi tạo chỗ ngủ tạm ở tại văn phòng khi giờ làm việc đã hết, tôi lấy giấy và bút màu ra cho bọn trẻ vẽ, để các con tìm thấy niềm vui. Vợ chồng tôi cảm thấy rất căng thẳng, áp lực, mệt mỏi".

Về phần Hannah Spearritt, cô đang có những vấn đề sức khỏe và thường cảm thấy đuối sức, cần được nằm nghỉ nhiều. Việc không có một nơi ở ổn định khiến cô cảm thấy hoàn cảnh sống của mình hiện tại càng khó khăn và thách thức hơn.

Nhóm nhạc S Club 7 khi còn hoạt động (Ảnh: New York Post).

Bản thân Hannah Spearritt đang tìm hướng đi mới cho cuộc sống, cô dự định cùng bạn đời mở một quán cafe, nhưng kế hoạch này đã buộc phải dừng lại khi cuộc sống của họ bị đảo lộn. Hiện cả gia đình bỗng rơi vào cảnh vô gia cư trong khi còn chưa tìm được nơi ở mới phù hợp.

Nhóm nhạc S Club 7 từng đạt thành công lớn trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế hồi cuối thập niên 1990. Một số bản hit của nhóm có thể kể tới "Don't Stop Movin", "Bring It All Back" hay "Have You Ever".